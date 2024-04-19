Bybit發佈2024年機構投資者行業報

通過對調查結果的深入剖析，報告揭示了衍生品市場的看漲趨勢，以及比特幣(BTC)和以太坊(ETH)鏈上活動日益活躍的跡象。報告還通過鏈上指標探討了機構投資者的投資行為，並強調市場對人工智能和BTC生態系統項目的興趣日益濃厚。

此外，報告還分析了交易所交易基金(ETF)的潛在長期影響，並提供了對即將到來的比特幣減半事件的預期分析，以及2024年牛市運行的關鍵主題，而這已經開始顯露出上漲的早期跡象。

機構投資者關注領域：主要亮點

1. 衍生品市場日益看漲

通過分析2024年3月為期30天的長期看漲期權與看跌期權之差，可以發現，儘管3月份市場走勢相對橫盤，但看漲情緒卻十分明顯，BTC和ETH都普遍表現出較大的看漲期權溢價。

這一趨勢表明，投資者對這兩大主流加密貨幣在年底之前的長期價格潛力普遍持樂觀態度。

2. 比特幣成為完美的TradFi對沖工具

BTC和ETH，與傳統指數、股票或固定收益之間的相關性在所有情況下均保持在3%以下。特別值得注意的是，BTC與主要股票指數的收益率呈負相關，這表明BTC在股票型投資組合中可以作為分散風險的對沖工具。

如果將5%的資金平均分配給BTC和ETH，標普500指數的夏普比率可以從2.20提升至3.15，提高了43.6%。隨著投資者願意承擔更多風險，並將更多資金分配到加密貨幣投資組合中，這種效果會變得更加明顯。

3. 對挑戰者鏈的關注度重燃

自2023年第四季度開始，挑戰者鏈的原生代幣相比ETH表現搶眼。例如，SOL成為這些挑戰者代幣中的佼佼者，延續了2021年觀察到的趨勢，成為總鎖倉價值(TVL)和交易量最大的挑戰者鏈。

4. 促進融資：基礎設施、遊戲和人工智能項目

加密貨幣行業的風險投資(VC)融資出現了顯著回升。2023年第四季度，VC交易數量增長了21%，達到174筆交易，公開披露的融資額為14.2億美元，增長了29%。到了2024年第一季度，交易數量增至243筆，公開披露的融資總額達到19.4億美元，相比2023年第四季度增長了36%。

基礎設施項目仍然是VC的主要焦點，吸引了大量資金來支持區塊鏈生態系統的基礎要素。這些項目涵蓋各個領域，包括硬件錢包和區塊鏈數據提供商，為應對行業挑戰和推動創新提供了關鍵解決方案。

隨著傳統市場與加密貨幣的融合，TradFi參與者和新入行者的面前不斷出現挑戰，他們必須應對日益複雜的局面。要在這種不斷變化的格局中保持領先地位，隨時掌握最新信息至關重要。

閱讀報告全文： https://learn.bybit.com/crypto-insights/bybit-institutional-x-treehouse-crypto-landscape-in-q1-2024-analysis-narratives/

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