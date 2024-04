Rapport institutionnel Bybit 2024 : les institutions deviennent optimistes et s'intéressent aux chaînes challengers, tandis que le financement par capital-risque ressurgit pour l'infrastructure, les jeux vidéo et l'IA

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, s'est associée avec Treehouse, l'institut de recherche leader du secteur qui offre des perspectives professionnelles sur les actifs numériques, pour lancer conjointement son rapport sur le secteur institutionnel 2024 . Celui-ci fournit une analyse approfondie de l'état actuel de l'adoption des cryptomonnaies dans le monde, en l'examinant en comparaison avec la finance traditionnelle (TradFi).

Bybit Institutional Report 2024: Institutions Become Bullish and Eye Challenger Chains, while VC Funding Resurges for Infrastructure, Gaming, and AI

Au cours de la période allant d'octobre 2023 à mars 2024, le secteur des cryptomonnaies a connu une forte hausse de sa valeur, sa capitalisation boursière passant d'un peu plus de 1 000 milliards de dollars à plus de 2 500 milliards de dollars à la fin du mois de mars. Cette trajectoire ascendante reflète la confiance croissante des investisseurs et un afflux substantiel de capitaux dans l'écosystème cryptographique.

Si l'on se penche sur les résultats, le rapport révèle des tendances haussières sur le marché des dérivés, ainsi que des indications d'activités de plus en plus agressives sur la chaîne pour le BTC et l'ETH. Il explore également les comportements d'investissement des institutions à travers des indicateurs sur la chaîne et souligne l'intérêt croissant pour l'IA et les projets de l'écosystème BTC.

En outre, le rapport examine les effets potentiels à long terme des ETF et fournit des informations sur ce que l'ont peut attendre du prochain événement de réduction de moitié du cours du Bitcoin, ainsi que sur les thèmes clés mis en évidence pour un cycle haussier 2024 qui commence à montrer des signes précoces de reprise.

Domaines d'intérêt institutionnels : faits marquants

1. Le marché des produits dérivés devient de plus en plus haussier

L'examen des skews d'options d'achats et de ventes à long terme sur les 30 jours de mars 2024 révèle un sentiment particulièrement haussier, malgré l'évolution relativement latérale du marché en mars, le BTC et l'ETH affichant généralement une forte prime d'appel.

Cette tendance suggère que les investisseurs maintiennent une perspective généralement optimiste sur le potentiel de prix à long terme de ces deux grandes cryptomonnaies majeures vers la fin de l'année.

2. Le bitcoin, une couverture parfaite pour la TradFi

Les corrélations du BTC et de l'ETH avec les indices traditionnels, les actions ou les titres à revenu fixe restent inférieures à 3 % dans tous les cas. Il convient de noter que le BTC démontre spécifiquement des corrélations négatives de rendements avec les principaux indices boursiers, indiquant son rôle potentiel en tant que couverture de diversification pour les portefeuilles axés sur les actions.

Avec une modeste allocation de 5 % en BTC et en ETH (à pondération égale), le ratio de Sharpe du S&P 500 peut passer de 2,20 à 3,15, ce qui représente une augmentation de 43,6 %. Cet effet s'accentue à mesure que les investisseurs acceptent de prendre des risques supplémentaires et d'allouer davantage de capital à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.

3. Regain d'intérêt pour les chaînes challengers

Depuis le début du quatrième trimestre 2023, les jetons natifs des chaînes challengers ont enregistré des performances significatives par rapport à l'ETH. Par exemple, le SOL est apparu comme le plus performant parmi ces jetons challengers, poursuivant la tendance observée en 2021 en tant que plus grande chaîne challenger en termes de TVL et de volume de transactions.

4. Accroître le financement : projets d'infrastructure, de jeux vidéo et d'IA

Le financement par capital-risque dans l'industrie des cryptomonnaies a connu un nouvel élan significatif. Au quatrième trimestre 2023, le nombre de transactions de capital-risque a augmenté de 21 % pour atteindre 174 transactions, le financement divulgué atteignant 1,42 milliard de dollars, soit une augmentation de 29 %. Au premier trimestre 2024, 243 transactions ont été réalisées avec un financement divulgué totalisant 1,94 milliard de dollars, ce qui représente une nouvelle augmentation de 36 % par rapport au quatrième trimestre 2023.

Les projets d'infrastructure demeurent la principale cible des investissements en capital-risque, attirant des capitaux substantiels pour soutenir les éléments fondamentaux de l'écosystème blockchain. Ces projets couvrent divers secteurs, y compris les portefeuilles matériels et les fournisseurs de données blockchain, offrant des solutions cruciales pour relever les défis de l'industrie et stimuler l'innovation.

L'intégration du marché traditionnel avec les cryptomonnaies pose des défis constants aux participants à la TradFi et aux nouveaux arrivants pour naviguer à travers les complexités accrues. Il est essentiel de rester informé pour garder une longueur d'avance dans ce paysage en constante évolution.

Pour lire le rapport dans son intégralité, consultez le site : https://learn.bybit.com/crypto-insights/bybit-institutional-x-treehouse-crypto-landscape-in-q1-2024-analysis-narratives/

