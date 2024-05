Relatórios ESG da Astronergy 2023 publicados com destaques

HANGZHOU, China, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 30 de abril, a Astronergy publicou seus Relatórios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) de 2023 (agora em diante denominados "Relatório ESG"), apresentando suas ações e resultados na promoção desenvolvimento sustentável e estável para todas as partes interessadas com base, na prática, dos ODS da ONU e dos Princípios UNGC 10 e na referência às Normas Internacionais de Divulgação de Sustentabilidade de Relatórios Financeiros (IFRS S1, IFRS S2).

Seguindo os requisitos da edição GRI Standards 2021 e verificado de forma independente pela agência internacional de testes de certificação TÜV NORD, o Relatório ESG foi uma testemunha essencial dos esforços da Astronergy para alcançar a sua Estratégia de Sustentabilidade e várias contribuições relacionadas com questões-chave em resposta às alterações climáticas, proteção de direitos trabalhistas e humanos, ética empresarial, cadeia de suprimentos sustentável etc.

Destaques na área ambiental – A intensidade das emissões de carbono diminuiu 7,12%

Em 2023, a Astronergy lançou a sua estratégia de sustentabilidade para alcançar a neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor até 2050.

Baseando-se nos mecanismos de gestão EHS existentes e nos sistemas internos de gestão ambiental, a Astronergy economizou 2.708,47 toneladas de carvão padrão, 15.768.400 kWh de eletricidade e 69.000 metros cúbicos de água no ano passado.

Em 2023, a intensidade energética e a intensidade de consumo de água da Astronergy diminuíram 34,18% e 25,43%, respectivamente, em comparação com 2022. Observando um aumento anual na taxa de reciclagem de resíduos não perigosos em 14,65%, a Astronergy também alcançou aterro zero de resíduos no ano anterior.

No ano passado, a Astronergy concluiu a atualização de sua primeira fábrica com zero carbono - Yancheng Zero-Carbon Factory, que reduziu 42.221,37 toneladas de emissões de dióxido de carbono. No futuro, a Astronergy planeja concluir a certificação de oito fábricas com zero carbono até 2028.

Destaque nas redes sociais - A proporção de funcionárias chega a 32%

Em 2023, a Astronergy ajudou 158 colaboradores a continuarem seus estudos. Os dados demonstram que os funcionários em exercício da Astronergy vêm de 38 países e 42 nacionalidades, com mais de 20% dos funcionários provenientes de minorias étnicas.

Mostra que 22,22% dos diretores da empresa são mulheres, 32% dos seus funcionários são mulheres, 21% dos seus gestores são mulheres e 30% dos seus técnicos são mulheres.

Além disso, aproximadamente 2 milhões de dólares americanos foram investidos em assistência social em 2023. No ano passado, a Astronergy também ajudou na construção de 17 projetos de usinas ecológicas.

Destaque em governança - promoveu mais de 80% dos principais fornecedores para obter a certificação ISO 14001

Em 2023, com a premissa de garantir a qualidade do produto, a Astronergy reduziu o consumo de energia de produção por meio da otimização tecnológica, reduzindo significativamente o consumo de materiais do produto e o consumo de energia de produção.

Além disso, a Astronergy assume a liderança na indústria no desenvolvimento e aplicação de novos materiais verdes, na atualização sustentável de produtos e na realização de avaliações do ciclo de vida de produtos para 15 produtos principais.

Para formar uma cadeia de abastecimento verde, a Astronergy formulou um sistema abrangente de gestão de fornecedores para promover o avanço de todos os seus fornecedores. Atualmente, todos os seus principais fornecedores obtiveram a certificação ISO 45001 e 81,8% dos principais fornecedores obtiveram a certificação ISO 14001.

Como participante da indústria de energia limpa, a Astronergy ainda está a caminho de pôr em prática a sua visão de criar um mundo com carbono líquido zero através da energia solar.

