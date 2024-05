Les rapports ESG 2023 d'Astronergy ont été publiés avec des faits marquants

HANGZHOU, Chine, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 avril, Astronergy a publié sont rapports sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2023 (ci-après dénommés « le rapport ESG »), présentant ses mesures et ses résultats en matière de promotion d'un développement durable et stable pour toutes les parties prenantes, sur la base de la mise en œuvre des ODD de l'ONU et des 10 principes de l'UNGC et en référence aux normes internationales d'information financière relatives au développement durable (IFRS S1, IFRS S2).

Conformément aux exigences de l'édition 2021 des normes GRI et vérifié de manière indépendante par l'agence internationale de tests de certification TÜV NORD, le rapport ESG a été un témoin essentiel des efforts déployés par Astronergy pour mener à bien sa stratégie de développement durable et diverses contributions liées à des questions clés telles que la réponse au changement climatique, la protection des droits du travail et des droits de l'homme, l'éthique commerciale, la chaîne d'approvisionnement durable, etc.

Faits marquants en matière environnementale : l'intensité des émissions de carbone a diminué de 7,12 %

En 2023, Astroenergy a publié sa stratégie en matière de développement durable qui consiste à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050.

En s'appuyant sur les mécanismes de gestion EHS existants et sur les systèmes de gestion environnementale internes, Astronergy a économisé 2 708,47 tonnes de charbon standard, 15 768 400 kWh d'électricité et 69 000 mètres cubes d'eau l'année dernière.

En 2023, l'intensité énergétique et l'intensité de la consommation d'eau d'Astronergy ont respectivement diminué de 34,18 % et 25,43 % par rapport à 2022. Le taux de recyclage des déchets non dangereux a augmenté de 14,65 % par rapport à l'année précédente et Astronergy n'a mis aucun déchet en décharge l'année précédente.

L'année dernière, Astronergy a terminé la mise à niveau de sa première usine zéro carbone — l'usine zéro carbone de Yancheng — ce qui a permis de réduire de 42 221,37 tonnes les émissions de dioxyde de carbone. À l'avenir, Astronergy prévoit d'achever la certification de huit usines zéro carbone d'ici 2028.

Faits marquants en matière sociale : la proportion de femmes parmi les employés atteint 32 %

En 2023, Astronergy a aidé 158 employés à poursuivre leurs études. Les données montrent que les employés en poste chez Astronergy sont originaires de 38 pays et affichent 42 nationalités, et que plus de 20 % d'entre eux sont issus de minorités ethniques.

Elles montrent également que 22,22 % des administrateurs de l'entreprise sont des femmes, que 32 % des employés sont des femmes, que 21 % des responsables sont des femmes et que 30 % des techniciens sont des femmes.

Par ailleurs, environ 2 millions de dollars ont été investis dans la protection sociale en 2023. Au cours de l'année dernière, Astronergy a également contribué à la construction de 17 projets de centrales écoénergétiques.

Faits marquants en matière de gouvernance : promotion de plus de 80 % des principaux fournisseurs pour obtenir la certification ISO 14001

En 2023, en vue de garantir la qualité des produits, Astronergy a réduit la consommation d'énergie de production grâce à l'optimisation technologique, réduisant ainsi de manière significative la consommation de matériaux et d'énergie de production.

En outre, Astronergy se place en tête de l'industrie en développant et en appliquant de nouveaux matériaux écologiques, en modernisant durablement les produits et en effectuant des évaluations du cycle de vie des produits pour 15 produits principaux.

Pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement écologique, Astronergy a élaboré un système complet de gestion des fournisseurs afin de promouvoir les progrès de tous ses fournisseurs. À l'heure actuelle, tous ses principaux fournisseurs ont obtenu la certification ISO 45001, et 81,8 % des fournisseurs principaux ont obtenu la certification ISO 14001.

Engagé dans l'industrie propre, Astroenergy continue de mettre en œuvre sa vision qui consiste à créer un monde sans carbone grâce à l'énergie solaire.