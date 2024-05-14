從「制造綠色」到「綠色制造」 正泰新能發布2023年度ESG報告

在系統性實施可持續發展戰略的第一年，正泰新能實現自身運營碳排放強度、耗水強度、能源強度「三降」；通過與客戶、員工、合作伙伴等利益相關方的廣泛溝通，帶動產業鏈伙伴節能減排，核心供應商ISO 14001認證占比達到80%以上，引領行業綠色發展。與此同時，正泰新能致力於建設多元人才體系，推動營造多元、公平、包容的文化氛圍，積極履行社會責任，促進社會公益。此外，正泰新能將ESG目標與業務目標、合規目標提升作為管理機構成員考核指標，並100%與績效和薪酬掛鉤。

完成首家零碳工廠認證 全年碳排放強度同比下降7.12%

2023年，正泰新能可持發展戰略發布，包含面向2028及2035年的溫室氣體排放目標。為實現這一目標，公司以零碳工廠建設為抓手，持續降低生產運營碳排放。

在氣候變化減緩與適應方面，依托現有的EHS管理制度與內部環境管理體系，通過節能減排、使用清潔能源、環保包裝等一系列的溫室氣體減排行動，正泰新能全年碳排放強度同比下降7.12%，全年節約2708.47噸標煤，節電1576.84萬度，節水6.9萬方，能源強度同比下降34.18%，耗水強度同比下降25.43%，無害廢棄物回收率同比提升14.65%，實現廢棄物零填埋。

在低碳工廠建設方面，正泰新能積極推動工廠的數字化、智能化轉型，以全生命周期數字化管理推動產品質量和綠色制造轉型升級，實現ISO 9001:2015體系認證全覆蓋。

值得一提的是，去年，正泰新能打造第一家零碳工廠——鹽城零碳工廠，工廠共減少42221.37噸二氧化碳排放，環境效益顯著。今年3月，正泰新能第二家零碳工廠酒泉基地零碳工廠啟動會正式召開，預計將於7月底完成。未來，正泰新能計劃在2028年完成8家零碳工廠的認證。此外，正泰新能還宣布承諾加入SBTi科學碳目標倡議、聯合國全球契約組織「加速前進（Forward Faster）」倡議，以及SSI太陽能管理倡議、CCCA中國企業氣候行動等國際組織。

基於優異的表現，2023年，正泰新能入選了由工業和信息化部辦公廳公布的2023年度綠色制造名單，成功獲評國家級綠色工廠。除此之外，正泰新能還擁有「浙江省綠色低碳工廠」「綠色建材評價光伏組件三星級認證」「嘉興市無廢工廠」等諸多榮譽，ASTRO系列組件入選國家發展改革委環資司發布的《綠色技術推廣目錄名單》。

帶動上下游企業低碳轉型 核心供應商取得ISO 14001認證占比超80%

2023年，在確保產品品質的前提下，正泰新能通過技術優化降低生產成本和生產能耗， 如硅片厚度優化、電池片銀漿耗量改善、組件封裝材料 、組件焊絲規格優化等，顯著降低產品材料消耗及生產能耗。此外，正泰新能在行業內率先開發並應用鋼邊框和復合材料邊框等新型綠色材料，對產品進行可持續升級，並對15款主推產品開展產品生命周期評估。

運輸方面，正泰新能還強化物流環節的綠色運輸，通過優化運輸方式、提高裝載率、推廣新能源運輸工具等措施，減少貨物運輸過程中的碳足跡。

充分發揮光伏制造業價值鏈長、關聯性強的行業稟賦，正泰新能正將可持續發展理念向上下游進行縱深式延展，不僅有效推動了光伏制造的零碳變革，還帶動供應商等價值鏈伙伴構建起了綠色、可持續的商業生態，顯著提升全價值鏈可持續競爭力。

打造綠色供應鏈方面，正泰新能從供應商的准入、評估考核、審查等各環節進行全流程規范化管理。目前。核心供應商全部通過ISO 45001認證，81.8%核心供應商通過ISO 14001認證。

不僅如此，正泰新能發揮積極的示范引領作用。2023年，正泰新能對供應商進行了綠色培訓及評選，評選的優秀綠色供應商中，有9家榮獲工信部「綠色產品」和國家級「綠色工廠」的榮譽，6家榮獲工信部國家級「綠色供應鏈」的稱號，7家供應商獲得市級/省級「綠色工廠」 榮譽。

積極探索社會責任與社會多元化 在職員工涵蓋38個國家42個民族

不斷創新的產品與技術，在解決千行百業痛點的同時，正泰新能也在積極探索社會責任。在支持員工發展方面，報告顯示，正泰新能一方面建設和完善多元、公平、共融的文化，持續完善薪酬福利體系與員工保障制度，營造良好的工作環境；另一方面，為員工提供豐富的學習和發展機會，2023年度幫助158位員工繼續教育，並保持開放暢通的信息傳遞與溝通通道，激發員工的積極性和創造力。

數據顯示，正泰新能在職員工涵蓋來自不同文化背景的38個國家、42個民族，少數民族員工占比超過20%，並關注接納殘疾人員工，獲得了由全球雇主品牌研究領域的權威機構——雇主品牌研究所頒發的2023年度DEI雇主大獎，DEI建設獲得認可。

經濟合作與發展組織的統計數據顯示，2019年高等教育的女性畢業生中，工程和制造業占比僅6.6%，而男性畢業生在該專業的占比達24.6%。作為女性占比相對低的制造業的一員，正泰新能ESG報告顯示，企業女性董事占比22.22%，女性員工占比32%，女性管理者比例21%，女性技術人員比例30%。

此外，在外部的公益共建上，正泰新能在2023年共計投入1533.69萬元用於社會公益，並助力生態電站項目建設17項，在生物多樣性、環境保護、社區參與、慈善公益方面探索創新。去年8月，正泰新能攜手蔚來、一個地球自然基金會等多方在祁連山國家公園共同打造全球首個V2G光伏自循環補能體系，有效助力祁連山國家公園及其保護區內清潔低碳的生態巡護及能源使用，守護其自然生態系統的多樣與完整性。

正泰新能董事長兼總裁陸川博士表示，過去一年，面對復雜多變的全球環境，正泰新能憑借前瞻的戰略布局、扎實的技術研發、高效的產能建設、穩定的供應鏈管理以及強烈的社會責任感，成功實現了企業業績的穩步增長與社會價值的深度創造。面向未來，正泰新能將始終堅守科技創新與綠色制造的雙輪驅動戰略，深化供應鏈關系，與合作伙伴共同構建起一個綠色、穩定、高效、共贏的產業鏈生態系統，為全球能源轉型和可持續發展做出更大貢獻。

SOURCE 正泰新能