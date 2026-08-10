Rennova® anuncia patrocínio ao Monaco United em marco de sua expansão internacional

Movimento estratégico conecta a líder brasileira em estética à vitrine do futebol feminino europeu, antecipando a consolidação da marca nos mercados globais

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza e saúde estética, acaba de dar um passo estratégico em sua consolidação global ao anunciar o patrocínio oficial do Monaco United, clube de futebol feminino do Principado de Mônaco. A parceria marca a entrada da companhia no cenário esportivo europeu e chancela seu plano de expansão internacional a partir de um dos principais pólos de inovação, saúde e bem-estar do mundo.

Crédito/Reprodução: Monaco United

O movimento acontece em um momento de crescente visibilidade global para o futebol feminino, que terá o Brasil como sede do próximo Mundial em 2027 — reflete a ambição de negócios da Rennova®. Ao associar sua marca ao Monaco United, a Rennova® estabelece uma base de visibilidade no continente que dita as tendências globais de consumo, beleza, moda e desenvolvimento da modalidade, posicionando a tecnologia brasileira em uma das vitrines mais exclusivas da Europa.

A escolha por Mônaco está alinhada à visão de futuro da companhia. Reconhecido mundialmente por sua excelência, sofisticação, inovação e ambiente de negócios internacional, o Principado reúne atributos que dialogam diretamente com os valores da companhia e com sua trajetória de crescimento global.

A estratégia internacional da Rennova® vem sendo construída ao longo dos últimos anos. Atualmente, está presente em mais de 23 países e mantém uma rede global de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com fábrica na Coreia do Sul e parcerias estratégicas com laboratórios em Israel e na Áustria. A companhia também marca presença nos principais congressos mundiais de estética, como o IMCAS Paris, o AMWC Dubai e o AMWC Mônaco, promovendo experiências internacionais para centenas de profissionais da saúde e fortalecendo sua atuação nos mercados globais.

"A internacionalização da Rennova® é resultado de uma trajetória construída com consistência, visão de longo prazo e presença nos principais mercados do setor. Ao longo dos últimos anos, ampliamos nossa atuação internacional, fortalecemos parcerias estratégicas e nos aproximamos de importantes centros globais de negócios. O patrocínio ao Monaco United representa mais um passo nesse caminho e reforça nosso compromisso de consolidar a Rennova® como uma marca brasileira cada vez mais reconhecida no cenário internacional", destaca Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex.

O patrocínio ao clube monegasco integra a estratégia de fortalecimento da marca no exterior e reflete a solidez e a trajetória de crescimento da Rennova®. No Brasil, a marca detém a liderança isolada do setor, comandando aproximadamente 50% do mercado de preenchedores faciais (ácido hialurônico e injetáveis), segundo dados consolidados a partir de registros oficiais de importação da Receita Federal, e consolidou-se como uma das maiores potências do segmento de injetáveis da América Latina.

Com o mercado nacional consolidado, a empresa avança em sua expansão internacional. Além da presença em diferentes regiões do mundo, a Rennova® prepara os próximos passos para ampliar sua atuação em mercados estratégicos, incluindo os Estados Unidos, considerado o maior e mais competitivo polo global de estética.

"Assim como acreditamos no potencial transformador da beleza e saúde estética, acreditamos também no poder do esporte para inspirar pessoas, desenvolver talentos e abrir caminhos para o futuro. O Monaco United representa valores como disciplina, excelência, protagonismo feminino e alta performance, que também fazem parte da essência da Rennova®. Estamos muito felizes em iniciar essa parceria e construir uma trajetória de conquistas dentro e fora dos gramados", completa Leonardo Rezende.

Mais do que uma iniciativa de visibilidade internacional, a parceria com o Monaco United reforça a visão da Rennova® de conectar ciência, tecnologia, inovação e o poder da escolha a projetos que promovem excelência, transformação e protagonismo feminino. Ao ampliar sua presença em mercados estratégicos, a companhia fortalece sua posição como uma das principais referências globais em beleza e saúde estética.

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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FONTE Rennova