Rennova® apresenta soluções para compor protocolos integrados e individualizados para pacientes com lipedema

Condição crônica frequentemente confundida com obesidade e retenção de líquidos pode causar dor, inflamação e sensação de peso nos membros; abordagem integrada amplia as possibilidades terapêuticas e contribui para a qualidade de vida das pacientes

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O lipedema é uma doença crônica que acomete predominantemente mulheres e se caracteriza pelo acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores. Segundo o Consenso Brasileiro de Lipedema, a condição pode afetar até 12% das brasileiras. Apesar de ainda ser pouco conhecida pela população, o lipedema vai além da questão estética, podendo provocar dor, sensibilidade ao toque, inflamação, inchaço, sensação de peso nas pernas e impactos significativos na qualidade de vida.

Frequentemente confundido com obesidade ou retenção de líquidos, o lipedema pode levar anos para ser diagnosticado. O reconhecimento precoce é considerado essencial para que as pacientes tenham acesso a estratégias capazes de controlar os sintomas e reduzir os impactos físicos e emocionais associados à doença.

Diante desse cenário, a Rennova®, multinacional brasileira de beleza e saúde estética, reforça seu compromisso com a ciência, a tecnologia e a inovação ao ampliar o acesso à informação sobre a condição e apresentar soluções que podem contribuir para uma abordagem integrada do tratamento. Por meio de Rennova® Aesthetics, marca que reúne injetáveis de alta performance para procedimentos faciais e corporais, e de Rennova® Tech, unidade dedicada ao desenvolvimento de tecnologias para tratamento de diferentes demandas clínicas, a empresa disponibiliza recursos que ampliam o poder de escolha dos profissionais de saúde na construção de protocolos personalizados.

O tratamento do lipedema exige uma abordagem multidisciplinar e individualizada, que pode envolver acompanhamento de um profissional de saúde, orientação nutricional, prática regular de atividade física, terapia compressiva, drenagem linfática e cuidados voltados ao controle da inflamação. Nos últimos anos, algumas tecnologias médicas vêm sendo estudadas como estratégias complementares dentro de protocolos individualizados, com potencial para contribuir para o manejo de sintomas e da qualidade tecidual em pacientes selecionadas.

Entre as tecnologias que vêm sendo incorporadas a essa abordagem está o Rennova® Diamond Tech, tecnologia baseada em plasma frio que apresenta potencial para modular processos inflamatórios e favorecer a reparação tecidual, conforme indicação clínica. Além de promover efeito calmante sobre os tecidos, a tecnologia pode favorecer a permeação de ativos tópicos quando utilizado em protocolos específicos, contribuindo para a recuperação da pele de forma não invasiva.

Outro desafio frequente em pacientes com lipedema é a flacidez decorrente do estiramento provocado pelo aumento do volume dos membros. Para auxiliar nesse quadro, protocolos podem incluir o Rennova® Elleva Max, tecnologia de ultrassom focalizado que auxilia na compactação da gordura e estimula a produção de colágeno em camadas profundas da pele, promovendo maior firmeza e sustentação dos tecidos.

Em protocolos definidos pelo profissional de saúde, os bioestimuladores de colágeno também podem complementar essa abordagem. O Rennova® Elleva, bioestimulador à base de ácido poli-L-láctico (PLLA), estimula gradualmente a produção natural de colágeno, contribuindo para melhorar a firmeza, a sustentação dos tecidos e a qualidade da pele. Quando associado às tecnologias e às demais estratégias terapêuticas, amplia as possibilidades de personalização do tratamento, respeitando as necessidades individuais de cada paciente.

Também integra esse conjunto de soluções o Rennova® Silluet, equipamento que combina radiofrequência, luz infravermelha e estímulos mecânicos para promover aquecimento profundo dos tecidos e estimular a circulação local. Esses recursos podem contribuir para melhorar o aspecto da pele, frequentemente associado à chamada "casca de laranja", além de auxiliar contribuindo para o alívio da sensação de peso e desconforto nos membros acometidos em pacientes selecionadas.

Até o momento, não existe tratamento único capaz de curar o lipedema. O manejo da doença baseia-se em estratégias combinadas, individualizadas e conduzidas por equipe multiprofissional. Tecnologias médicas podem atuar como recursos complementares dentro desse contexto, conforme avaliação clínica.

Na prática clínica, essas tecnologias e procedimentos não atuam de forma isolada, mas como parte de protocolos integrados e personalizados, definidos conforme o estágio da doença e as características de cada paciente. A combinação de diferentes recursos terapêuticos permite uma atuação complementar sobre inflamação, circulação, qualidade dos tecidos e estímulo ao colágeno, ampliando as possibilidades de tratamento sem substituir o acompanhamento médico especializado.

"Hoje entendemos que o lipedema é uma doença complexa, que exige uma abordagem individualizada e multidisciplinar. O avanço da Ciência permitiu integrar tecnologias médicas, bioestimuladores de colágeno e outros recursos terapêuticos em protocolos cada vez mais personalizados. Essa combinação amplia as possibilidades de tratamento, auxiliando no controle dos sintomas, na melhora da qualidade dos tecidos e na qualidade de vida das pacientes. As recomendações atuais reforçam que o tratamento do lipedema deve ser individualizado e conduzido por equipe multiprofissional, conforme diretrizes e consensos científicos", destaca o dermatologista e diretor médico da Rennova®, Dr. Eduardo Chicarelli.

Para Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®, a evolução dos tratamentos reflete uma transformação importante na forma como a saúde estética vem sendo conduzida. "Na Rennova®, acreditamos que ciência, tecnologia e inovação devem caminhar juntas para ampliar o poder de escolha dos profissionais de saúde. Por isso, desenvolvemos um ecossistema de soluções que integra tecnologias, bioestimuladores de colágeno e outras abordagens terapêuticas para apoiar protocolos cada vez mais personalizados. Nosso compromisso é oferecer recursos baseados em evidências que contribuam para uma prática clínica mais completa, segura e centrada nas necessidades de cada paciente."

Ao reunir diferentes soluções em um mesmo ecossistema, a Rennova® reforça seu compromisso com o desenvolvimento de tecnologias e inovações que apoiam a prática clínica e ampliam as possibilidades terapêuticas para condições complexas como o lipedema, contribuindo para uma assistência cada vez mais personalizada e para uma melhor qualidade de vida das pacientes.

Sobre a Rennova® Aesthetics

A Rennova Aesthetics reúne um portfólio completo de produtos injetáveis e soluções minimamente invasivas para o tratamento e embelezamento da face e corpo, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética que promovem autoestima, autoconfiança e bem-estar. Com atuação nacional e internacional, nosso portfólio é composto por diferentes categorias de injetáveis, o que possibilita uma abordagem integral e combinada para potencialização dos resultados de tratamento. Entre as principais categorias citamos a toxina botulínica tipo A, os preenchedores de ácido hialurônico, como Rennova® Lips Collection e Rennova® Eyes, além dos bioestimuladores de colágeno, como Rennova® Elleva e Rennova® Diamond, fios de PDO, cânulas entre outras. A marca reforça o poder de decisão e escolha de cada pessoa para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

Sobre a Rennova® Tech

A Rennova® Tech é a marca de tecnologia da Rennova®, focada em redefinir o mercado de equipamentos estéticos. Nascida da liderança em P&D 100% nacional, design e excelência em qualidade, a marca oferece um ecossistema completo de soluções para o mercado estético, sob o conceito de "Liberdade com Controle". Seu portfólio inclui tecnologias de alta performance para tratamentos faciais, corporais, capilares e íntimos, como o HIFU mais rápido do mercado Rennova® Elleva Max e o cold plasma Rennova® Diamond Tech, todos apoiados por um modelo de suporte 360° e assinatura de serviços inédita. Saiba mais em: https://www.rennova.tech/

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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FONTE Rennova