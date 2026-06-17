Rennova® apresenta Rennova® Hydro e reforça tendência do mercado por tratamentos de hidratação profunda e qualidade da pele

Nova solução com ácido hialurônico de baixa densidade entrega viço, maciez e melhora estrutural, acompanhando a demanda crescente por protocolos focados em skin quality

SÃO PAULO, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza e saúde estética, anuncia ao mercado o Rennova® Hydro, ácido hialurônico de baixa densidade para uma pele profundamente hidratada, ideal para áreas fotoenvelhecidas. O produto chega alinhado a um movimento que vem ganhando força entre os profissionais de saúde: a consolidação da hidratação cutânea como etapa estruturante de qualquer estratégia de rejuvenescimento.

A hidratação é uma etapa central no cuidado cutâneo, já que influencia diretamente características como elasticidade, textura e luminosidade. Com esse foco, o Rennova® Hydro foi desenvolvido para atuar em profundidade e complementar procedimentos realizados em consultório, oferecendo suporte à qualidade da pele. O produto pode ser integrado a diferentes abordagens estéticas, contribuindo para uma pele com aparência mais hidratada e com melhor sensação de vitalidade.

Sua formulação conta com ácido hialurônico que proporciona elevada capacidade de retenção hídrica, favorecendo a hidratação profunda e sustentada da pele³. O gel apresenta características que contribuem para a elasticidade, maciez, luminosidade e textura, impactando diretamente os parâmetros que definem a qualidade cutânea³. O produto também atua como etapa estratégica de preparação e finalização de protocolos, elevando o padrão dos resultados.

"A estética evolui impulsionada por ciência, tecnologia e inovação, e isso tem reposicionado a qualidade da pele como elemento central dos tratamentos. O Rennova® Hydro nasce dentro dessa visão, oferecendo hidratação profunda capaz de melhorar o ambiente cutâneo e ampliar as possibilidades terapêuticas, permitindo que o profissional tenha mais autonomia e poder de escolha na construção dos protocolos. É uma solução pensada para o presente e, sobretudo, para o futuro da estética", explica Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

Com o lançamento, a Rennova® amplia seu portfólio dedicado à skin quality e reforça seu posicionamento como empresa que lidera movimentos de inovação no setor, antecipando tendências científicas e entregando soluções que contribuem para uma estética mais natural, saudável e baseada em evidências.

Referências: 1. IFU Rennova Hydro. 2. Lee JH et al. Effectiveness of injectable hyaluronic acid in improving facial skin quality – systematic review. 3. Data on File

Sobre a Rennova®

A Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

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FONTE Rennova