Rennova celebra todos os amores em nova campanha com influenciadores

Celebrando o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+: A Importância do Autocuidado para o Bem-Estar da Comunidade

SÃO PAULO, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O dia 28 de junho tornou-se um marco para a comunidade LGBTQIAPN+, após a chamada Revolta de Stonewall, nos Estados Unidos. Hoje, o mês de junho passou a ser símbolo internacional de resistência, orgulho e amor de toda a comunidade. Para celebrar a data e todas as formas de amar, a Rennova, marca referência em beleza estética com injetáveis, convida todos a compartilharem bons momentos e a aperfeiçoarem a sua beleza natural.

Intitulada 'Todos os Amores', a campanha que está no ar desde maio celebra amores diversos com o objetivo de encorajar o cuidado com o próximo e consigo mesmo como ferramentas de amor, empoderamento e conexão. A campanha Todos os Amores seguirá abordando as temáticas de amor dos noivos, o amor dos namorados e o amor entre os iguais. Acompanhe as histórias em: Todos Os Amores - Mês do Orgulho (youtube.com)

"Com soluções seguras, eficazes e duradouras, a Rennova® busca contribuir para a autoestima e o bem-estar de cada um. "Acreditamos que todos tem poder da escolha e a liberdade de moldar sua própria narrativa estética, decidindo como expressar sua identidade. A Rennova® compreende e apoia esse conceito, enxergando-o como um reflexo do empoderamento individual. Para isso, investimos assiduamente em ciência, tecnologia e inovação para que cada vez mais e mais pessoas possam estar se sentindo felizes e seguras consigo mesmas", explica Leonardo Rezende, CEO da Rennova e Nutriex.

O criador de conteúdo digital Lucas Lobo compartilha suas vivências, sua personalidade e seu orgulho diariamente com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. "Demonstrar o orgulho do meu amor é crucial para promover a aceitação e a visibilidade da comunidade LGBT+. Isso ajuda a combater o preconceito e a promover um ambiente de inclusão e respeito", comenta o influenciador. A fim de transmitir essa energia e inspirar mais pessoas a espalharem o amor, Lucas busca cuidar de seu interior e exterior da melhor forma.

"O autocuidado e o amor-próprio desempenham um papel essencial na forma como nos relacionamos com os outros. Quando nos cuidamos e nos amamos, estamos mais confiantes e seguros de nós mesmos, o que se reflete em nossos relacionamentos", conta Lucas. Por isso, para celebrar o amor e viver bons momentos ao lado quem ama da melhor forma, ele escolheu acentuar sua beleza com os produtos de alta performance e tecnologia da Rennova, uma das líderes no mercado estético.

Os preenchedores à base de ácido hialurônico Rennova Lift Plus e Ultra Volume Lido realçam os contornos faciais¹ e volumizam com naturalidade². "Ver o resultado melhora muito minha capacidade de comunicação e autoestima!", comemora o criador de conteúdo.

Todos os Amores

Com essa campanha, Leonardo Rezende comemora o posicionamento da marca como uma das referências no mercado e ressalta o propósito da empresa de cuidar e proporcionar beleza em todos os sentidos e para todas as pessoas. "Oferecemos para o mundo um amplo portfólio de soluções seguras de inovadoras, com tecnologia que proporciona resultados incríveis e duradouros para bioestimulação e estruturação facial e corporal. A Rennova faz parte da jornada de diversos relacionamentos e contribui diretamente para o bem-estar e autoestima de muitas pessoas", conclui o CEO da Rennova.

Sobre a Rennova

Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, toxina botulínica A, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

