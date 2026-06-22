Rennova lança livro técnico sobre estética regenerativa e segurança em harmonização orofacial

Publicação bilíngue reúne especialistas e apresenta avanços científicos que podem redefinir padrões de segurança e eficácia em procedimentos estéticos minimamente invasivos na América Latina

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza e saúde estética, lança o livro técnico Rennova® Tips - Ciência e Tecnologia, uma obra que reúne especialistas e apresenta avanços científicos em harmonização orofacial, com foco em segurança, eficácia e estética regenerativa. A publicação chega ao mercado como um guia que conecta evidência científica à prática clínica.

Organizado pelo professor Hermes Pretel, especialista em Harmonização Facial com mais de 25 anos de experiência e docente de pós-graduação na FOAr-UNESP Araraquara, o livro reúne dez autores principais e seis coautores, todos mestres e doutores em áreas como Odontologia, Biomedicina e Farmácia. O conteúdo foi desenvolvido a partir de pesquisas recentes e da experiência clínica dos especialistas, com o objetivo de apoiar profissionais desde procedimentos iniciais até técnicas avançadas.

"O livro nasce da necessidade de integrar ciência, prática clínica e tecnologia em um material que realmente contribua para a tomada de decisão do profissional. Mais do que ensinar técnicas, buscamos fortalecer o raciocínio clínico e a segurança em cada procedimento", afirma Hermes Pretel.

Rennova® Tips marca mais um movimento estratégico da multinacional no campo da estética, unindo o rigor acadêmico à aplicabilidade prática necessária para a rotina clínica. Entre os principais temas abordados estão anatomia facial avançada, avaliação tridimensional da face, prevenção de complicações e o uso de biomateriais como ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio e ácido poli-L-láctico (PLLA). A obra também explora a tendência da estética regenerativa, que prioriza a bioestimulação e a recuperação dos tecidos, em vez de intervenções focadas apenas no preenchimento.

Um dos diferenciais da publicação é a proposta multimídia. Por meio de QR Codes distribuídos ao longo dos capítulos, o leitor pode acessar vídeos demonstrativos de técnicas, aproximando o conteúdo teórico da aplicação prática no consultório e permitindo visualizar dicas técnicas exclusivas (tips) que potencializam resultados e ampliam a durabilidade dos procedimentos.

"A harmonização orofacial evoluiu significativamente nos últimos anos, impulsionada por avanços em ciência, tecnologia e inovação, e hoje exige uma abordagem cada vez mais integrada e baseada em evidências. Acreditamos que iniciativas como essa contribuem para elevar o nível da prática clínica e ampliar a segurança dos pacientes", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

Ao atuar como parceira central e disponibilizar seu ecossistema de pesquisa e desenvolvimento, a Rennova® reforça a importância da ética e da segurança na saúde da pele a longo prazo, com orientações voltadas à prevenção de riscos e ao respeito à individualidade e ao poder de escolha de cada paciente, temas cada vez mais relevantes em um mercado em expansão.

Além do conteúdo técnico, o livro também aborda estratégias de avaliação global da face e protocolos combinados, que associam diferentes tecnologias e biomateriais para resultados mais naturais e duradouros. A edição bilíngue, em português e espanhol, reforça a proposta de ampliar o acesso ao conhecimento especializado em toda a América Latina.

Para o mercado, a obra contribui para a formação de profissionais em um ambiente cada vez mais exigente, reforçando a harmonização orofacial como uma especialidade baseada em evidências, tecnologia e foco no bem-estar do paciente.

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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FONTE Rennova