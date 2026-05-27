Rennova® lidera agenda científica e projeta tendências para setor de estética em congresso científico em SP

Como patrocinadora master do Full Face 2026, multinacional brasileira transforma estande no Anhembi em plataforma de ciência e inovação clínica para impulsionar o mercado de tratamentos estéticos faciais

SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado brasileiro de estética, um dos que mais cresce globalmente, volta sua atenção para o 6º Congresso de Harmonização Facial - Full Face 2026 entre os dias 27 e 30 de maio, com foco em procedimentos estéticos faciais. A Rennova®, multinacional brasileira referência em saúde e beleza estética, assume o posto de patrocinadora master e protagonista da agenda técnico-científica do evento, que deve atrair 12 mil profissionais ao Centro de Convenções Anhembi.

A participação da companhia começa antes mesmo da abertura oficial do congresso. No dia 26 de maio, a Rennova® lidera com exclusividade o pré-congresso oficial do evento, destinado aos primeiros 2.500 participantes inscritos na categoria Diamond. A programação combina conteúdo científico com profissionais como o Dr.Igor Alves, experiências de marca e entretenimento, incluindo um show exclusivo de Bruno, da dupla Bruno & Marrone.

Ao longo dos cinco dias de evento, a Rennova® que possui um portfólio extremamente robusto e versátil, capaz de atender diferentes necessidades, perfis de pacientes e estratégias clínicas dos profissionais de saúde, apresentará soluções integradas de seu ecossistema de negócios, com foco em inovação, performance clínica e experiência do profissional. Entre os destaques do seu ecossistema está Rennova® Aesthetics, que atualmente possui a maior linha de bioestimuladores do Brasi com as marcas Rennova® Elleva e Rennova® Diamond, estão produtos como Rennova® Hydro, Rennova® Diamond, Rennova® Elleva 150, Rennova® Eyes Lines e Rennova® Lips Collection.

Já em Rennova® Tech, a companhia reforça sua atuação em tecnologias aplicadas à estética com equipamentos como Rennova® Elleva Max, Rennova® Elleva Smart, Rennova® Diamond Tech e Rennova® Lift Pen, além dos lançamentos Rennova® Intense e Rennova® Nexus, Rennova® Silluet e Rennova® Tesla. Além disso, o estande contará com um espaço dedicado para demonstrações práticas ao vivo em pacientes com as tecnologias Rennova® Elleva Smart, Rennova® Diamond Tech e Rennova® Lift Pen.

O público também poderá acompanhar diariamente a grade de palestras da Rennova® Tech no estande. E o grande destaque será a transmissão do PPV na quarta-feira (27), com foco na associação de Elleva Smart com Diamond Intense, apresentada pelo Dr. Bruno Bastos.

Na frente de dermocosméticos e cuidados integrados, Rennova® Care aposta nos protocolos pro-aging e no fortalecimento da rotina de tratamento estético com produtos como Rennova® Care Lift-Filler, Rennova® Care Lift-Tox e Rennova® Care Elleva Collagen, além dos recentes lançamentos Rennova® Care Maxi Glow, Rennova® Care Sensiderm Foam Cleanser, Rennova® Care Lip Plumper e da linha de EXO-PDRN.

Outro destaque será o lançamento oficial do livro da Rennova® Tips durante o congresso.

A estrutura da marca no evento foi desenhada para proporcionar uma experiência imersiva e educacional aos participantes. O estande contará com um espaço dedicado para demonstrações ao vivo de procedimentos faciais. Uma loja exclusiva de Rennova® Care também estará presente, com experimentação de produtos e área de análise de pele Rennova® Derma Scan, além de ambientes instagramáveis, balcão de atendimento para soluções estéticas e uma sala de aula fixa com capacidade para 45 pessoas, dedicada a aulas exclusivas conduzidas por especialistas da marca e do mercado estético.

"Nossa participação como patrocinadores master reflete o DNA de uma marca genuinamente focada em ciência, tecnologia e inovação. Queremos que o profissional de saúde tenha o poder da escolha em suas mãos, amparado por um portfólio de alta performance e segurança. Ao liderarmos a agenda científica deste congresso, reafirmamos nosso papel em democratizar o acesso ao conhecimento técnico de ponta e em ditar o ritmo da evolução ética no mercado de saúde estética", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

SERVIÇO

6º Congresso de Harmonização Facial

26 e 27 de maio de 2026

Centro de Convenções Anhembi - São Paulo

Estande 51 - Intersecção das Ruas C e Rua J

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988191/Rennova.jpg

FONTE Rennova