Rennova, Nutriex e Belfar em parceria com Gusttavo Lima realizam doação em tempo recorde para vítimas de enchente no Rio Grande do Sul

GOIÂNIA, Brasil, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em um esforço conjunto para auxiliar as vítimas da recente enchente no Rio Grande do Sul, as empresas Rennova, Nutriex e Belfar uniram forças com o renomado cantor Gusttavo Lima para uma extraordinária demonstração de solidariedade e apoio à comunidade afetada.

Em um gesto de generosidade sem precedentes, um avião, gentilmente cedido pelo cantor Gusttavo Lima, lotado com mantimentos essenciais, incluindo água, colchões, alimentos, roupas, produtos de higiene e medicamentos, pousou em Caxias do Sul/RS na segunda-feira, 06 de maio. Hoje, sete carretas e quatro caminhões, cedidos por empresas parceiras como a Áquila Express Transporte e Logística, seguiram carregadas o mesmo caminho, levando auxílio imediato às pessoas necessitadas.

Nesta ação, Rennova, Nutriex e Belfar contribuíram com a doação de um caminhão repleto de itens essenciais, como vitaminas, anti-inflamatórios, agulhas, scalps, lenços, álcool líquido e em gel, sabonetes antissépticos e óleo cicatrizante, para auxiliar no tratamento e na recuperação das vítimas.

O que torna essa iniciativa ainda mais notável é o tempo recorde em que tudo foi realizado. Em menos de três horas, Leonardo Rezende mobilizou sua equipe para organizar os mantimentos e colocá-los em um caminhão para a doação, demonstrando um compromisso excepcional para que ajuda chegasse rapidamente às mãos daqueles que mais precisam.

"Num momento crítico como este, a agilidade é crucial. Estamos comprometidos em garantir que nossa doação chegue rapidamente às mãos das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, proporcionando o suporte necessário para reconstruir suas vidas", enfatizou Leonardo Rezende, CEO da Rennova e Nutriex, e conselheiro da Belfar.

Esta ação conjunta reflete o espírito de solidariedade e união que pode surgir em momentos de adversidade. As empresas envolvidas e o cantor Gusttavo Lima permanecem comprometidos em oferecer suporte contínuo às comunidades afetadas e em ajudar na reconstrução das áreas atingidas pela enchente.

Sobre a Rennova

Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, toxina botulínica A, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma.

Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

Sobre a Nutriex

A Nutriex atua no segmento de saúde, higiene e proteção. Possui mais de 300 produtos em seu portifólio, entre marcas próprias, licenciados como Disney Universal e Moranguinho, linha de segurança do trabalho e área hospitalar.

Com um compromisso com a inovação e a qualidade, a empresa busca constantemente desenvolver soluções que melhorem a vida das pessoas e promovam o bem-estar da comunidade.

Saiba mais em: https://nutriex.com.br/

