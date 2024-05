"RING OF FIRE" DISPONÍVEL GLOBALMENTE NO DAZN EM MAIS DE 200 TERRITÓRIOS, INCLUINDO O REINO UNIDO E OS EUA

LONDRES, 18 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A maior luta do boxe, neste sábado, 18 de maio, estrelando o campeão WBC e Lineal Tyson 'The Gypsy King' Fury contra o campeão unificado WBO/IBF/WBA Oleksandr Usyk, está disponível para assistir ao vivo globalmente apenas no DAZN.

HORÁRIOS DE ENTRADAS NO RING:

Sintonize a transmissão principal às 17h00 BST (18h CET, 12h ET) e assista aos emocionantes combates preliminares de alta qualidade para aumentar a emoção antes do início do evento principal por volta das 23h05 BST (10h CET, 4h30 ET). Veja abaixo um breve resumo do Card.

SÁBADO, 18 DE MAIO:

Luta 1 - DAVID NYIKA v MICHAEL SEITZ

8 x Rounds de 3 minutos Peso meio-pesado

Luta 2 - SERGEY KOVALEV v ROBIN SIRWAN SAFAR

10 x Rounds de 3 minutos Peso leve - pesado

Luta 3 – MARK CHAMBERLAIN v JOSHUA WAHAB

12 x Rounds de 3 minutos Peso leve

Luta 4 – MOSES ITAUMA v IIJA MEZENCEV

10 x Rounds de 3 minutos Peso leve

Luta 5 – FRANK SANCHEZ v AGIT KABAYEL

12 x Rounds de 3 minutos Peso pesado

LUTA 6 – JOE CORDINA x ANTHONY CACACE

12 x Rounds de 3 minutos no super-pena

LUTA 7 – JAI OPETAIA x MAIRIS BREIDIS

10 x Rounds de 3 minutos Peso meio-pesado

LUTA 8 – TYSON FURY x OLEKSANDR USYK

12 x Rounds de 3 minutos Peso pesado

UM BREVE RESUMO DO CARD:

- O evento principal verá a maior luta do boxe – Campeão WBC e Lineal Tyson 'The Gypsy King' Fury contra o campeão unificado WBO/IBF/WBA Oleksandr Usyk em um confronto histórico. O vencedor se tornará o primeiro campeão incontestável dos pesos pesados do boxe desde que o britânico Lennox Lewis conquistou essa honra há 24 anos, em 1999, mas desta vez quatro cinturões estão em jogo pela primeira vez na história.

- O invicto australiano Jai Opetaia enfrentará o tricampeão mundial dos pesos cruzados Mairis Briedis pelo campeonato mundial da IBF e pelo cinturão da Ring Magazine em uma revanche de seu emocionante confronto de 2022 repleto de ação.

- O invicto atleta olímpico galês Joe Cordina defenderá seu campeonato mundial dos super-penas da IBF contra o detentor do título IBO, o norte-irlandês Anthony Cacare.

- A invicta estrela alemã dos pesos pesados Agit Kabayel enfrentará o invicto cubano Frank Sanchez já que ambos retornam a Riad após suas vitórias por nocaute no card "Day of Reckoning" em dezembro em uma eliminatória final do WBC.

- O jovem e formidável astro dos pesos pesados Moses Itauma, campeão mundial amador, que está cotado para se tornar o futuro rosto da divisão mais importante do boxe, enfrenta Ilja Mezencev em sua nona luta na categoria profissional, com apenas 19 anos de idade.

- Sensação dos pesos-leves do Reino Unido, de 25 anos, Mark Chamberlain enfrentará o perigoso nigeriano Joshua Oluwaseun Wahab.

- Sergey Kovalev – o ex-campeão mundial de longa data dos pesos pesados – enfrentará o invicto Robin Sirwan Safar no peso meio-pesado.

- Quem dá início ao show é o atleta olímpico neozelandês David Nyika, que enfrentará Michael Seitz no peso meio-pesado.

IMAGENS:

O link contém imagens complementares da semana da luta:

Chegadas https://www.dropbox.com/scl/fo/5nwz8kd2gpnxax7ekw7c0/ADrzkaSX1axhTHViGJGHUO4?rlkey=yfc2hkjaf1jhmra9opehrotvi&dl=0

Treino https://www.dropbox.com/scl/fo/j51ai4r50ntqqnyijis2h/AKsPwAv49_4O_NDGkQaA0qM?rlkey=7zs653v1i73waabsc08op6y7q&dl=0

Coletiva de Imprensa https://www.dropbox.com/scl/fo/i4f8zz307zo1gw0o6jbgh/AG2zJytPIm4kH9i2IXRfvd8?rlkey=xyo3wc5m2g84l76tyqt6jxlin&dl=0

Pesagem https://www.dropbox.com/scl/fo/0yflu8cy9sucqrn4sdilk/ADkMrqCgYAn03WWa3JMwNuE?rlkey=52lxeesj9ygdwjw5923zu5wto&dl=0

Noite da luta https://www.dropbox.com/scl/fo/y7p5dc3rz3ek49m46etxo/ABkqnS3FjSC1eGNkm9ev8Vg?rlkey=s3mletjxr1pdtf3v1swuxnc9y&dl=0

Por favor, credencie o Queensberry.

COMENTÁRIO:

Como a Casa Global do Boxe,, o DAZN tem o prazer de oferecer comentários localizados em nossos principais mercados em mais de 10 idiomas.

Nossa equipe de comentaristas em inglês é incomparável e possui uma experiência incrível no cenário do boxe. Essa equipe de especialistas compõe a experiência central de comentários no Reino Unido, EUA, Canadá e outros mercados mundiais.

Kate Abdo

Ade Oladipo

Lennox Lewis

Joseph Parker

Barry Jones

Darren Barker

Chris Mannix

Ali Drew

Todd Grisham

Mike Costello

EUA

Idioma do comentário: Inglês

Equipe de comentários do DAZN: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis etc.

Horário de início da luta principal: 18h05 ET

Lutador local: Octavio Pudivitr

Canadá

Idioma do comentário: Inglês

Equipe de comentários do DAZN: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis etc.

Horário de início da luta principal: 18h05 horário do leste dos EUA

Austrália

Idioma do comentário: Inglês

Equipe de comentários do DAZN: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis etc.

Horário de início da luta principal: 08h05 AEST

Lutador local: Jai Opetaia

Nova Zelândia

Idioma do comentário: Inglês

Equipe de comentários do DAZN: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis etc.

Horário de início da luta principal: 10h05 NZST

Lutador local: David Nyika

Alemanha

Idioma do comentário: Equipe

alemã de comentários do DAZN: Uli Hebel, Andreas Selak, Bernd Bönte

Hora de início da luta principal: 00h05 CET

Lutadores locais: Agit Kabayel, Ilja Mezencev, Michael Seitz

Itália

Idioma do comentário: Equipe de comentários

italiana do DAZN: Niccolò Pavesi, Alessandro Duran, Guiseppe Albi

Horário de início da luta principal: 00h05 CET

Espanha

Idioma do comentário: Espanhol

Equipe de comentários do DAZN: Jaime Ugarte, Emilio Marquiegui, Álvaro Carrera, Tinin Rodriguez

Hora de início da luta principal: 00h05 CET

França

Idioma do comentário: Equipe de comentários

francesa do DAZN: Chris Genachte

Hora de início da luta principal: 00h05 CET

Ucrânia

Idiomas de comentários: Ucraniano/Russo

Equipe de comentários do DAZN: Maks Didenko/ David Kuchashvili

Horário de início da luta principal: 00h05 CET

Lutador local: Oleksandr Usyk, Daniel Lapin

Portugal

Idioma do comentário: Equipe de comentários

em português do DAZN: Pedro Matos, Jorge Silva

Horário de início da luta principal: 23h05 ÚLTIMO

Arábia Saudita

Idioma do comentário: Árabe

Equipe de comentários do DAZN: A confirmar

Hora de início da luta principal: 01h05 AST

Polônia

Idioma do comentário: Equipe

de comentários do DAZN em polonês: Jan Ciosek, Albert Sosnowski

Hora de início da luta principal: 00h05 CET

Bélgica

Idioma do comentário: Equipe de comentários

francesa do DAZN: Chris Genachte

Hora de início da luta principal: 00h05 CET

A luta pode ser adquirida em DAZN.com ou diretamente no aplicativo DAZN em smart TVs, tablets, celulares e consoles de jogos.

Uma assinatura DAZN lhe dá acesso a incríveis arquivos de conteúdo de boxe e documentários, além de mais de 150 noites de luta ao vivo incomparáveis todos os anos, outros esportes de combate fantásticos e muito mais.

Visite DAZN.com para obter mais informações e clique aqui para encontrar o PPV em seu país.

Este documento contém todas as informações que seus leitores desejam saber sobre a próxima noite de luta entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk. Se precisar de algum esclarecimento, entre em contato com:

FONTE DAZN