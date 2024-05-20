「RING OF FIRE」全球登陸 DAZN 播放，涵蓋英美在內的 200 多個地區

倫敦2024年5月20日 /美通社/ -- 本世紀最重量級拳擊賽事於週六 5 月 18 日上演。WBC 及 Lineal 冠軍「吉普賽之王」Tyson Fury 將會硬碰 WBO／IBF／WBA 三冠王 Oleksandr Usyk。這場拳壇盛事由 DAZN 獨家全球現場直播。

拳手入場時間：

敬請收看英國夏令時間下午 5 點（歐洲中部時間下午 6 點，東部時間中午 12 點）的正片轉播。在主賽事於英國夏令時間晚 11 點 5 分（歐洲中部時間晚 10 點 30 分，東部時間下午 4 點 30 分）開始前，觀眾可以在 DAZN 上觀賞高質素的輔賽賽事，為即將上演的巔峰之戰做好準備。請參閱下面的「拳賽簡報」。

5 月 18 日（星期六）：

拳賽 1 -DAVID NYIKA 對陣 MICHAEL SEITZ

回合數:8 回合 3 分鐘回合 次重量級

拳賽 2 -SERGEY KOVALEV 對陣 ROBIN SIRWAN SAFAR

回合數：10 回合 3 分鐘回合 輕重量級

拳賽 3 -MARK CHAMBERLAIN 對陣 JOSHUA WAHAB

回合數：12 回合 3 分鐘回合 輕量級

拳賽 4 -MOSES ITAUMA 對陣 IIJA MEZENCEV

回合數：10 回合 3 分鐘回合 重量級

拳賽 5 -FRANK SANCHEZ 對陣 AGIT KABAYEL

回合數：12 回合 3 分鐘回合 重量級

拳賽 6 -JOE CORDINA 對陣 ANTHONY CACACE

回合數：12 回合 3 分鐘回合超羽量級

拳賽 7 -JAI OPETAIA 對陣 MAIRIS BREIDIS

回合數：10 回合 3 分鐘回合 次重量級

拳賽 8 -TYSON FURY 對陣 OLEKSANDR USYK

回合數：12 回合 3 分鐘回合 重量級

拳賽簡報：

- 主要賽事將上演拳擊史上最重量級的對決， WBC 及Lineral 冠軍「吉普賽之王」Tyson Fury 將會迎戰 WBO/IBF/WBA 三冠王 Oleksandr Usyk，上演史無前例的巔峰之戰。勝者將會成為自 1999 年（24 年前）英國拳王 Lennox Lewis 封王以來，拳擊史上首位無可爭議的重量級統一冠軍。兩者將角逐史上首次包含四條金腰帶的重量級冠軍頭銜。

- 保持全勝紀錄的澳洲拳手 Jai Opetaia 將會迎戰三屆次重量級世界冠軍 Mairis Briedis，爭奪 IBF 世界冠軍金腰帶以及 Ring Magazine 金腰帶。這場比賽是他們繼 2022 年激戰後再度碰頭。

- 擁有不敗戰績的威爾士奧運選手 Joe Cordina 將會迎戰北愛爾蘭 IBO 冠軍 Anthony Cacare，衛冕他的 IBF 世界超級羽量級金腰帶。

- 全勝紀錄保持者德國重量級拳星 AgitKabayel 將再次硬碰難逢古巴拳手 Frank Sanchez。兩人繼去年 12 月在「Day of Reckoning」拳擊賽事中取得精彩連勝後，將再度回到利雅得，進行 WBC 決賽淘汰賽 (WBC Final Eliminator)。

- 有潛力成為未來拳壇重量級代表的年輕新星、前世界業餘拳王 Moses Itauma，將在 19 歲之際迎來職業生涯第九戰，對手是Ilja Mezencev。

- 25 歲的英國輕量級新星 Mark Chamberlain 將會迎戰尼日利亞勁敵 Joshua Oluwaseun Wahab。

- 昔日輕重量級霸主 Sergey Kovalev將升至次輕量級，迎戰保持全勝紀錄的 Robin Sirwan Safar。

- 紐西蘭奧運選手 David Nyika 將率先登場，迎戰 Michael Seitz，展開次輕量級的比賽。

圖片：

連結包含拳賽週的免費圖片：

到達現場https://www.dropbox.com/scl/fo/5nwz8kd2gpnxax7ekw7c0/ADrzkaSX1axhTHViGJGHUO4?rlkey=yfc2hkjaf1jhmra9opehrotvi&dl=0

訓練備戰https://www.dropbox.com/scl/fo/j51ai4r50ntqqnyijis2h/AKsPwAv49_4O_NDGkQaA0qM?rlkey=7zs653v1i73waabsc08op6y7q&dl=0

媒體採訪 https://www.dropbox.com/scl/fo/i4f8zz307zo1gw0o6jbgh/AG2zJytPIm4kH9i2IXRfvd8?rlkey=xyo3wc5m2g84l76tyqt6jxlin&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fo/i4f8zz307zo1gw0o6jbgh/AG2zJytPIm4kH9i2IXRfvd8?rlkey=xyo3wc5m2g84l76tyqt6jxlin&dl=0

量體重https://www.dropbox.com/scl/fo/0yflu8cy9sucqrn4sdilk/ADkMrqCgYAn03WWa3JMwNuE?rlkey=52lxeesj9ygdwjw5923zu5wto&dl=0

拳擊夜https://www.dropbox.com/scl/fo/y7p5dc3rz3ek49m46etxo/ABkqnS3FjSC1eGNkm9ev8Vg?rlkey=s3mletjxr1pdtf3v1swuxnc9y&dl=0

特此鳴謝 Queensberry。

評論：

全球拳擊頻道 DAZN 很高興能於 10 多個主要市場提供當地語言的賽事解説。

DAZN 的英語解説團隊無與倫比，擁有各級別拳擊賽事的豐富專業經驗。這支專家團隊將為英國、美國、加拿大和其他全球市場的觀眾提供核心解説。

• Kate Abdo

• Ade Oladipo

• Lennox Lewis

• Joseph Parker

• Barry Jones

• Darren Barker

• Chris Mannix

• Ali Drew

• Todd Grisham

• Mike Costello

美國

解說語言：英語

DAZN 解說團隊：Kate Abdo、Ale Oladipo、Lennox Lewis 等

主要賽事開始時間：美國東部時間 18:05

本土拳手：Octavio Pudivitr

加拿大

解說語言：英語

DAZN 解說團隊：Kate Abdo、Ale Oladipo、Lennox Lewis 等

主要賽事開始時間：東部時間 18:05

澳洲

解說語言：英語

DAZN 解說團隊：Kate Abdo、Ale Oladipo、Lennox Lewis 等

主要賽事開始時間：澳洲東部時間 08:05

本土拳手：Jai Opetaia

紐西蘭

解說語言：英語

DAZN 解說團隊：Kate Abdo、Ale Oladipo、Lennox Lewis 等

主要賽事開始時間：紐西蘭標準時間 10:05

本土拳手：David Nyika

德國

解說語言：德語

DAZN 解說團隊：Uli Hebel、Andreas Selak、Bernd Bönte

主要賽事開始時間：歐洲中部時間 00:05

本土拳手：Agit Kabayel、Ilja Mezencev、Michael Seitz

意大利

解說語言：意大利語

DAZN 解說團隊：Niccolò Pavesi、Alessandro Duran、Guiseppe Albi

主要賽事開始時間：歐洲中部時間 00:05

西班牙

解說語言：西班牙語

DAZN 解說團隊：Jaime Ugarte、Emilio Marquiegui、Álvaro Carrera、Tinin Rodriguez

主要賽事開始時間：歐洲中部時間 00:05

法國

解說語言：法語

DAZN 解說團隊：Chris Genachte

主要賽事開始時間：歐洲中部時間 00:05

烏克蘭

解說語言：烏克蘭語/俄語

DAZN 解說團隊：Maks Didenko/ David Kuchashvili

主要賽事開始時間：歐洲中部時間 00:05

本土拳手：Oleksandr Usyk、Daniel Lapin

葡萄牙

解說語言：葡萄牙語

DAZN 解說團隊：Pedro Matos、Jorge Silva

主要賽事開始時間：歐洲西部時間 23:05

沙特阿拉伯

解說語言：阿拉伯語

DAZN 解說團隊：待定

主要賽事開始時間：大西洋標准時間 01:05

波蘭

解說語言：波蘭語

DAZN 解說團隊：Jan Ciosek、Albert Sosnowski

主要賽事開始時間：歐洲中部時間 00:05

比利時

解說語言：法語

DAZN 解說團隊：Chris Genachte

主要賽事開始時間：歐洲中部時間 00:05

此拳賽可透過 DAZN 網站 DAZN.com 以及智能電視、平板電腦、手機和遊戲主機上的 DAZN 應用程式直接購買。

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本文載有讀者想了解的有關 Tyson Fury 即將對陣 Oleksandr Usyk 拳擊之夜的所有資訊。如果您需要任何澄清，請聯絡：

SOURCE DAZN