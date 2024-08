Roberto Cortes recebe a Medalha Tiradentes no Rio de Janeiro

A mais alta honraria fluminense foi concedida por indicação do deputado estadual Tande Vieira

SAO PAULO, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Roberto Cortes é o mais novo agraciado com a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus recebeu a mais alta honraria do Poder Legislativo fluminense das mãos do deputado estadual Tande Vieira nesta quarta-feira (14), durante cerimônia no plenário do Palácio Tiradentes, sede da assembleia. O reconhecimento se soma aos muitos já recebidos pelo executivo ao longo dos seus 55 anos de carreira, sendo 45 dedicados ao setor automotivo.

"Roberto Cortes não é apenas um líder empresarial importante. É um empreendedor visionário, que enxergou o potencial do Sul Fluminense cerca de trinta anos atrás, quando poucos acreditavam que uma região tradicionalmente agropecuária poderia se transformar em um grande polo industrial. Graças ao caminho que ele desbravou, hoje nossa região se consolida como um dos maiores polos automotivos e metalmecânicos do país, garantindo progresso e mais qualidade de vida para milhares de pessoas", disse Tande Vieira.

Recentemente agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pelo Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro – AEDB, Cortes ainda foi reconhecido como Personalidade do Ano Brasil-Alemanha e Personalidade do Ano da Indústria Automotiva por eleição direta em quatro diferentes ocasiões: duas pela editora Autodata e as demais pelos leitores de Automotive Business. São as premiações mais tradicionais do segmento. Entre suas grandes realizações por trás de tantas homenagens, estão seis ciclos consecutivos de investimentos no período de 1995 à 2025 que totalizam R$ 7,5 bilhões e reverteram em grande desenvolvimento tecnológico, econômico e social não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil.

"Para mim, receber a Medalha Tiradentes coroa uma vida de muita dedicação. Divido essa homenagem com todos os que participam desta trajetória, em especial minha família, inspiração para que eu faça cada dia mais e melhor", destacou Roberto Cortes.

A cerimônia na Alerj contou com a presença de autoridades estaduais, da cidade de Resende (onde se localiza a maior fábrica da empresa) e da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, além de executivos da VWCO e familiares do presidente e CEO.

Honraria

Instituída pela Resolução Nº 359 de 8 de agosto de 1989, a Medalha Tiradentes é concedida uma vez ao ano pelo Poder Legislativo a pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhada de diploma, tem a efígie de Tiradentes, como era conhecido o alferes Joaquim José da Silva Xavier, considerado um dos heróis do movimento da Inconfidência Mineira no século XVIII.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483043/medalha1.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus