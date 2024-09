Rodadas finais da Copa do Mundo de Empreendedorismo são realizadas no Biban Forum 24 e oferecem acesso a US$ 1 milhão em prêmios em dinheiro

RIAD, Arábia Saudita, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Arábia Saudita continua a crescer como um centro de investimentos de classe mundial, atraindo empreendedores de todo o mundo para serem pioneiros em parcerias impactantes, inovar, lançar e dimensionar suas empresas focadas no futuro. O Reino está pronto para consolidar sua reputação como o berço do empreendedorismo liderado pela inovação, com Riad sediando as rodadas finais da Copa do Mundo de Empreendedorismo (EWC): uma das maiores, mais ambiciosas e abrangentes competições de pitch de seu tipo.

Ocorrendo durante o Biban Forum 24 - o principal fórum de startups, empreendedorismo e PMEs do Reino - o torneio ferozmente competitivo fornecerá startups promissoras de 151 países. A oportunidade de ganhar US$ 1.000.000 em prêmios em dinheiro e conquistar o importantíssimo acesso a capital inicial e de expansão, novas conexões, mentoria e ideias.

Tendo o Biban Forum 24 como pano de fundo, a EWC servirá como um trampolim para a próxima geração de investidores e empreendedores realizarem seu potencial. Dentro do espírito da edição deste ano do Biban Forum, que será realizado no Riyadh Front Exhibition & Conference Center, de 5 a 9 de novembro de 2024, com o tema Destino global para oportunidades. A competição de pitch iluminará a engenhosidade e a inventividade dos líderes empresariais de amanhã.

Fundada em 2019 pela Rede Global de Empreendedorismo e pela Fundação Misk da Arábia Saudita, a EWC recebeu mais de 400.000 empreendedores para competir por diversas recompensas financeiras e oportunidades de crescimento. Desde a sua criação, a competição concedeu aos fundadores mais de US$ 4 milhões em prêmios em dinheiro.

No ano passado, as finais globais da EWC foram realizadas no Biban Forum 23, reunindo 100 startups inovadoras de 53 países. A competição foi um marco importante para o empreendedorismo saudita, pois a WhiteHelmet - uma empresa local - foi anunciada como a primeira startup saudita a conquistar o grande prêmio da EWC, levando para casa US$ 300.000.

Sami Ibrahim Alhussaini, Governador da Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas, "Monsha'at", disse: "Estamos muito felizes por sediar mais uma vez a Copa do Mundo de Empreendedorismo em Riad. O empreendedorismo é a espinha dorsal de nossa economia, e temos muito orgulho de efetuar mudanças positivas — não apenas na Arábia Saudita, mas em todo o mundo — ao munir as empresas e os empresários do futuro com as ferramentas necessárias para construir um futuro mais próspero."

Para saber mais sobre a Copa do Mundo de Empreendedorismo, visite: https://bibanglobal.sa/

