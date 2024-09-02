創業世界盃決賽在Biban Forum 24期間舉辦 獎金高達100萬美元

沙特阿拉伯利雅得2024年9月2日 /美通社/ -- 隨著沙特阿拉伯作為世界頂尖投資中心的地位不斷提升，世界各地的企業家紛紛來到這裡開拓重大合作、創新、創辦和擴大面向未來的企業。沙特正努力鞏固其作為創新創業沃土的地位，而利雅得將舉辦創業世界盃(EWC)決賽，這是同類比賽中規模最大、最雄心勃勃、最全面的投資推介比賽之一。

這輪競爭激烈的比賽將在沙特規模最大的初創企業、中小企業和創業論壇Biban Forum 24期間舉行。來自151個國家和地區的初創企業新秀將有機會贏得100萬美元的現金獎勵，並獲得至關重要的啟動和擴大資本、新的人脈、指導和創意資源。

EWC的舉辦正值Biban Forum 24召開之際，將成為新一代投資者和創業者發揮潛能的跳板。今年的Biban Forum將於2024年11月5日至9日在Riyadh Front Exhibition & Conference Center會展中心舉行，主題為「全球機遇之都」。推介比賽將充分展示未來商業領袖的聰明才智和創造力。

2019年，全球創業網絡(Global Entrepreneurship Network)和沙特阿拉伯的穆罕默德-本-薩勒曼基金會(Misk Foundation)創辦了EWC，目前已吸引了40多萬名創業者前來爭奪獎金和發展機會。自創辦以來，大賽已為創始人提供了超過400萬美元的現金獎勵。

去年，EWC全球總決賽在Biban Forum 23期間舉行，來自53個國家和地區的100家創新型初創企業展開激烈角逐。這次比賽是沙特推動創業創新的一個重要里程碑，而沙特本土企業WhiteHelmet成為有史以來第一個贏得EWC大獎的沙特初創公司，獲得了30萬美元獎金。

沙特中小企業管理總局(Monsha'at)局長Sami Ibrahim Alhussaini表示：「我們很高興再次在利雅得舉辦創業世界盃。創業是我們的經濟支柱，通過為未來的企業和企業家提供建設美好明天的工具，我們為沙特乃至全球帶來了積極的變化，對此我們深感自豪。」

欲瞭解有關創業世界盃的更多信息，請訪問：https://bibanglobal.sa/。

SOURCE Monshaat