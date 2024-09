Les phases finales de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat se déroulent au Biban Forum 24 et offrent l'accès à des prix en espèces d'une valeur d'un million de dollars.

RIYADH, Arabie saoudite, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Arabie saoudite continue de gagner en réputation en tant que centre d'investissement de classe mondiale, attirant des entrepreneurs du monde entier pour mettre en place des partenariats percutants, innover, lancer et développer leurs entreprises tournées vers l'avenir. Le Royaume est sur le point de consolider sa réputation de foyer de l'entrepreneuriat axé sur l'innovation, Riyad accueillant les phases finales de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat (EWC) : l'une des compétitions les plus importantes, les plus ambitieuses et les plus complètes de ce type.

Se déroulant dans le cadre du Biban Forum 24 - le forum phare du Royaume consacré aux startups, à l'entrepreneuriat et aux PME - ce tournoi extrêmement compétitif permettra aux startups les plus prometteuses de 151 pays de s'affronter. L'occasion de gagner des prix en espèces d'une valeur de 1 000 000 $ et d'accéder à des capitaux de démarrage et d'expansion, à de nouvelles correspondances, au mentorat et à des idées.

Avec le Biban Forum 24 comme toile de fond, EWC servira de tremplin à la prochaine génération d'investisseurs et d'entrepreneurs pour qu'ils réalisent leur potentiel. Conformément à l'esprit de l'édition de cette année du Biban Forum, qui sera soulevée au Riyadh Front Exhibition & Conference Center du 5 au 9novembre 2024 sous le thème de la Destination mondiale pour les opportunités. Le concours de pitch mettra en lumière l'ingéniosité et l'inventivité des chefs d'entreprise de demain.

Créé en 2019 par le Global Entrepreneurship Network et la fondation saoudienne Misk, EWC a accueilli plus de 400 000 entrepreneurs qui se sont affrontés pour obtenir diverses récompenses financières et opportunités de croissance. Depuis sa création, le concours a mis en correspondance des fondateurs avec plus de 4 millions de dollars en prix en espèces.

L'année dernière, la finale mondiale de RDC s'est soulevée au Biban Forum 23, avec 100 startups innovantes de 53 pays qui se sont affrontées. La compétition a marqué une étape importante pour l'entrepreneuriat saoudien, puisque WhiteHelmet - une société locale - a été annoncée comme la toute première startup saoudienne à remporter le grand prix de RDC, emportant 300 000 dollars.

Sami Ibrahim Alhussaini, gouverneur de l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises, « Monsha'at », a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois la Coupe du monde de l'entrepreneuriat à Riyad. L'entrepreneuriat est l'épine dorsale de notre économie, et nous sommes très fiers d'apporter des changements positifs - non seulement en Arabie saoudite, mais dans le monde entier - en équipant les entreprises et les hommes d'affaires de demain des outils nécessaires pour construire un avenir plus prospère. »

Pour en savoir plus sur la Coupe du monde de l'entrepreneuriat, veuillez consulter le site suivant : https://bibanglobal.sa/

