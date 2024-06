Rompendo fronteiras: a inovação de última geração da SOFAR revoluciona o gerenciamento de energia na SNEC 2024

XANGAI, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A SOFAR, fornecedora líder global de soluções fotovoltaicas e ESS para todos os cenários, revela o mais recente sistema SOFAR Cloud na SNEC, assinalando mais um passo significativo para a realização do ecossistema digital de energia solar e do armazenamento de energia. Esse sistema de monitoramento e O&M de instalações está pronto para redefinir o gerenciamento de energia com quatro grandes vantagens.

O&M eficiente

Estande da SOFAR

O SOFAR Cloud oferece uma solução de gerenciamento completa, com atualizações em tempo real dos parâmetros operacionais e um armazenamento de 10 anos de dados históricos para análise de falhas que visam garantir que nenhum detalhe seja negligenciado. Com recursos de atualização automática e processamento de tarefas em lote, o sistema agiliza as operações, reduz os custos e fornece alertas de falha em tempo real com mais de 500 soluções para resoluções rápidas.

Interface amigável

Projetado pensando na conveniência do usuário, o SOFAR Cloud suporta operações móveis para monitorar milhões de dispositivos simultaneamente, permitindo que o controle remoto minimize os custos de viagem para manutenção. Seu processo de configuração plug-and-play, compatibilidade com vários dispositivos e interação adaptável tornam mais fácil para os usuários globais implantar e gerenciar seus sistemas de energia sem esforço.

Arquitetura inovadora

Baseado em uma arquitetura robusta e segura, o SOFAR Cloud garante estabilidade com serviços independentes, isolamento de falhas e recursos de autocorreção para resolver problemas em tempo hábil. Sua criptografia de certificado SSL/TLS aumenta a segurança contra ataques de hackers, enquanto testes, implantação e manutenção de serviços individuais possibilitam a rápida identificação e resolução de problemas.

Aplicação para todos os cenários

O SOFAR Cloud é adaptado para aplicações residenciais, de C&I e de serviços públicos. Para usuários domésticos, oferece uma gestão integrada do uso de energia solar e do armazenamento de energia, garantindo um fornecimento de energia estável. Em instalações comerciais, permite uma gestão inteligente para maior eficiência, fiabilidade e rentabilidade. Para usinas utilitárias, facilita o gerenciamento coordenado da rede para geração eficiente de energia, segurança e operação intuitiva.

"Estamos entusiasmados em apresentar o sistema SOFAR Cloud, um divisor de águas em soluções de gerenciamento de energia", disse Frank Yu, vice-presidente executivo da SOFAR, "Este sistema reflete o nosso compromisso de fornecer soluções inovadoras para diversas necessidades. Ao integrar a tecnologia digital e a energia renovável, continuamos a abrir caminho para uma revolução no setor e a capacitar os clientes globais para que causem um impacto positivo no meio ambiente. "

Sobre a SOFAR

A SOFAR é uma fornecedora líder global de soluções de energia solar e de armazenamento para todos os cenários, com um portfólio abrangente, incluindo inversores fotovoltaicos, inversores híbridos, BESS, ESS utilitários, sistema de microinversores e sistema de gerenciamento de energia inteligente SOFAR Monitor para aplicações residenciais, de C&I e de utilidades. Em 2021, a SOFAR entrou no TOP5 Global Hybrid Inverter Brands, estabelecendo uma rede global de P&D com três centros de P&D e duas bases de fabricação. Em 2022, a capacidade de produção anual da SOFAR atingiu 10 GW para inversores e 1 GWh para baterias. Até 2022, a SOFAR enviou inversores de 18 GW+ para mais de 100 países e regiões em todo o mundo.

Saiba mais: https://www.sofarsolar.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438218/SOFAR.jpg

FONTE SOFAR