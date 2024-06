Repousser les limites : l'innovation de nouvelle génération de SOFAR révolutionne la gestion de l'énergie au salon SNEC 2024

SHANGHAI, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- SOFAR, leader mondial des solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie (PV et ESS) pour tous les scénarios, dévoile le tout dernier système SOFAR Cloud au SNEC, franchissant ainsi une nouvelle étape importante vers la réalisation de l'écosystème numérique du solaire et du stockage de l'énergie. Ce système de surveillance et d'exploitation d'installations est destiné à redéfinir la gestion de l'énergie grâce à quatre avantages majeurs.

Une exploitation et une maintenance efficaces

SOFAR booth

Le SOFAR Cloud offre une solution de gestion transparente à guichet unique, qui propose des mises à jour en temps réel des paramètres opérationnels et un stockage de 10 ans des données historiques pour l'analyse des défaillances, afin qu'aucun détail ne soit négligé. Doté de capacités de mise à niveau automatique et de traitement des tâches par lots, le système rationalise les opérations, réduit les coûts et fournit des alertes de défaillance en temps réel avec plus de 500 solutions pour une résolution rapide.

Une interface conviviale

Conçu dans un souci de confort d'utilisation, le SOFAR Cloud prend en charge les opérations mobiles pour la surveillance de millions d'appareils simultanément, permettant un contrôle à distance afin de minimiser les coûts de déplacement pour la maintenance. Son processus d'installation plug-and-play, sa compatibilité avec de nombreux appareils et son interaction adaptative permettent aux utilisateurs du monde entier de déployer et de gérer leurs systèmes énergétiques sans effort.

Une architecture innovante

Construit sur une architecture robuste et sûre, le SOFAR Cloud assure la stabilité grâce à des services indépendants, à l'isolation des pannes et à des capacités d'autoréparation qui permettent de résoudre les problèmes en temps opportun. Le cryptage des certificats SSL/TLS renforce la sécurité contre les attaques de pirates, tandis que les tests, le déploiement et la maintenance des services individuels permettent d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes.

Une application pour tous les scénarios

Le SOFAR Cloud est conçu pour les applications résidentielles, C&I et utilitaires. Pour les particuliers, il offre une gestion intégrée de l'utilisation de l'énergie solaire et du stockage de l'énergie pour assurer une alimentation électrique stable. Dans les installations commerciales, il permet une gestion intelligente pour une efficacité, une fiabilité et une rentabilité accrues. Pour les centrales électriques, il facilite la gestion coordonnée du réseau pour une production d'énergie efficace, la sécurité et un fonctionnement convivial.

« Nous sommes ravis de présenter le système SOFAR Cloud, qui change la donne en matière de solutions de gestion de l'énergie », a déclaré Frank Yu, vice-président exécutif de SOFAR. « Ce système reflète notre engagement à fournir des solutions innovantes pour répondre à divers besoins. En intégrant la technologie numérique et les énergies renouvelables, nous continuons à ouvrir la voie en révolutionnant le secteur et en permettant aux clients du monde entier d'avoir un impact positif sur l'environnement. »

À propos de SOFAR

SOFAR est l'un des fournisseurs mondiaux de solutions solaires et de stockage pour tous les scénarios avec un portefeuille complet, qui comprend des onduleurs photovoltaïques, des onduleurs hybrides, des BESS, des ESS utilitaires, des systèmes de micro-onduleurs et le système de gestion intelligente de l'énergie SOFAR Monitor pour les applications résidentielles, C&I et utilitaires. En 2021, SOFAR a fait son entrée dans le top 5 des marques mondiales d'onduleurs hybrides, en établissant un réseau mondial de recherche et développement avec trois centres de R&D et deux bases de production. En 2022, la capacité de production annuelle de SOFAR a atteint 10 GW pour les onduleurs photovoltaïques et de stockage et 1 GWh pour les batteries. Avant 2022, SOFAR avait déjà expédié plus de 18 GW d'onduleurs dans plus de 100 pays et régions du monde.

En savoir plus : https://www.sofarsolar.com/