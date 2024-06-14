實力破圈：首航新能源攜新一代創新產品亮相SNEC 2024，掀起能源管理革命

首航雲提供了一個無縫的一站式管理解決方案，不僅實時更新操作參數，還保存10年歷史數據，用於故障分析，確保不會忽略任何細節。該系統具有自動升級和分批處理任務的功能，既簡化了操作，又降低了成本，同時提供實時故障警報，有500多種解決方案，可快速解決問題。

用戶友好型界面

首航雲的設計考慮到了用戶便利性，支持移動操作，可同時監控數百萬台設備，實現遠程控制，最大限度地降低維護差旅成本。其即插即用的設置過程、與多個設備的兼容性以及自適應交互使全球用戶能夠輕松部署和管理能源系統。

創新架構

首航雲建立在安全穩健的架構之上，通過獨立服務、故障隔離和自我修復功能來及時解決問題，確保穩定性。其SSL/TLS證書加密增強了抵御黑客攻擊的安全性，而單獨的服務測試、部署和維護使快速識別和解決問題成為可能。

全場景應用

首航雲專為住宅、工商業和公用事業應用量身定制。對於家庭用戶，可提供太陽能和儲能應用一體化管理，以確保穩定的電力供應。在商業安裝中，可實現智能管理，以提高效率、可靠性和盈利能力。對發電廠而言，則有助於協調電網管理，實現高效發電、安全和人性化操作。

首航新能源執行副總裁余峰表示：「我們很高興能夠推出首航雲系統，改寫能源管理解決方案的游戲規則。這個系統體現了我們致力於提供創新解決方案來滿足不同需求的承諾。通過將數字技術與可再生能源相結合，我們繼續引領行業變革，讓全球客戶能夠對環境產生積極影響。」

關於首航新能源

首航新能源是全球領先的全場景太陽能和存儲解決方案提供商，擁有全面的產品組合，包括光伏逆變器、混合逆變器、電池儲能系統、公用事業儲能系統、微型逆變器系統和SOFAR Monitor智能能源管理系統，涉及住宅、工商業和公用事業應用。2021年，首航新能源成為TOP5全球混合逆變器品牌，建成擁有三個研發中心和兩個制造基地的全球研發網絡。2022年，首航新能源逆變器年產能達到10GW，電池年產能達到1GWh。截至2022年，首航新能源逆變器出貨量超過18GW，銷往全球100多個國家和地區。

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SOURCE SOFAR