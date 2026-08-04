SABESP, Vivo e IDEMIA Secure Transactions firmam parceria e lançam maior iniciativa de IoT do mundo para tornar mais sustentável e segura a gestão hídrica no Brasil

SABESP, a empresa de água e saneamento do Estado de São Paulo, anuncia a implantação do maior projeto de conectividade de Internet das Coisas (IoT) do mundo voltado à gestão inteligente de recursos hídricos. A iniciativa, que estabelece um marco significativo na transformação digital e ambiental do país, está sendo implementada conjuntamente com a Telefonica / Vivo, importante agente da transformação tecnológica do Brasil e uma das maiores operadoras móveis do continente, e a IDEMIA Secure Transactions (IST), líder global em soluções de pagamento e conectividade.

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Projeto pioneiro na transformação digital do Brasil

Por meio dessa parceria estratégica, iniciada há 14 anos, 4,4 milhões de medidores de água inteligentes serão conectados de forma segura na cidade de São Paulo e em São José dos Campos. De acordo com a arquitetura técnica e os requisitos definidos pela Sabesp, a expertise em conectividade da Vivo, combinada com a tecnologia IoT eSIM segura e escalável da IDEMIA Secure Transactions, contribuirá para a proteção dos recursos hídricos e para o aprimoramento do serviço público essencial prestado pela SABESP, permitindo a empresa otimizar sua rede de distribuição de água e identificar vazamentos com maior rapidez. A iniciativa representa um marco histórico para o setor de IoT no Brasil.

Ao combinar a ampla expertise em conectividade da Vivo com a tecnologia eSIM IoT segura e escalável da IDEMIA Secure Transactions, o projeto garante uma conectividade robusta, eficiente em energia e resiliente, mesmo em áreas remotas. A solução utiliza os eSIMs e a plataforma eSIM IoT da IST, que são totalmente compatíveis com o mais recente padrão GSMA SGP.32¹ e incorporam recursos avançados de agilidade criptográfica, preparando assim o sistema para enfrentar os futuros desafios da computação quântica.

A conectividade em larga escala demonstra como a IoT pode ser aplicada eficazmente na modernização de serviços essenciais, tendo como pilares centrais a segurança, a confiabilidade e o desempenho.

"A medição inteligente proporciona à SABESP e a seus clientes maior visibilidade sobre o consumo horário de água e a rápida identificação de anomalias e vazamentos. Além disso, a possibilidade de balanços hídricos mais frequentes e precisos gera maior eficiência na gestão das redes de distribuição, que são fatores essenciais em um cenário no qual o Brasil ainda registra índices muito elevados de perdas de água. Essa transformação reforça o compromisso da SABESP com o uso consciente da água e a modernização dos serviços de saneamento básico", afirma Denis MAIA, Diretor Executivo de Clientes e Tecnologia da SABESP.

Impulsionando a sustentabilidade e o relacionamento com o cliente por meio da tecnologia

Além dos ganhos operacionais, o projeto demonstra como a inovação digital pode contribuir para o enfrentamento de desafios ambientais e de relacionamento com os clientes. A gestão e o monitoramento inteligentes da água ajudarão a reduzir desperdícios, preservar recursos naturais e fortalecer a agenda de sustentabilidade de São Paulo, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas.

"Este projeto exemplifica como o papel da Vivo vai muito além da conectividade. Ao combinar a escala e o alcance de nossa rede com capacidades de integração ponta a ponta — desde a coleta de dados e infraestrutura IoT até o design de soluções e sua execução operacional — possibilitamos serviços essenciais mais inteligentes e sustentáveis. Nossa contribuição para uma gestão mais eficiente dos serviços públicos é a expressão direta desse compromisso: tecnologia que gera impacto ambiental real e transforma a vida das pessoas, entregue por um parceiro com a capacidade e a experiência necessárias para fazê-la funcionar", explica Adriano PEREIRA, diretor de IoT e Inovação B2B da Vivo.

Em sua essência, o projeto representa um exemplo concreto de tecnologia a serviço da sustentabilidade e do empoderamento dos consumidores, pois ao realizar o monitoramento preciso do consumo e a detecção precoce de vazamentos, essa infraestrutura conectada promove o uso consciente da água. A digitalização dos serviços de medição aumenta a transparência dos serviços e permite aos consumidores participarem de uma gestão mais responsável dos recursos hídricos, demonstrando como a inovação em IoT pode gerar valor ambiental e social.

"Nosso objetivo é transformar nossos clientes em gestores efetivos do próprio consumo de água. Trata-se de uma transformação na relação com nossos clientes proporcionada pela tecnologia IoT, que permitirá economizar bilhões de litros de água por meio da identificação e do reparo mais rápido de vazamentos após o hidrômetro", disse Luiz RENATO FRAGA RIOS, Diretor de Proteção de Receita da Sabesp.

Uma parceria que estabelece novos padrões para infraestrutura conectada

Essa iniciativa ilustra o poder das parcerias de longo prazo entre líderes do setor. Com base em anos de trabalho conjunto, a IDEMIA Secure Transactions e a Vivo demonstram como inovação compartilhada e confiança podem acelerar o avanço rumo a ecossistemas mais seguros, sustentáveis e conectados — não apenas no Brasil, mas também como modelo para empresas de serviços públicos e cidades ao redor do mundo que buscam modernizar sua infraestrutura.

"Temos orgulho de nossa parceria com a Sabesp e a Vivo no Brasil, em uma das mais importantes iniciativas de IoT já lançadas no mundo. Esta colaboração demonstra como inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas para gerar impacto real e proteger recursos naturais, ao mesmo tempo em que fortalecem infraestruturas críticas para o futuro", completou Diego CECCHINATO, SVP de Serviços de Conectividade LATAM na IDEMIA Secure Transactions.

¹ SGP.32 é a mais recente especificação da GSMA para o provisionamento remoto de SIMs em dispositivos de IoT, desenvolvida para simplificar implantações em larga escala e reforçar a segurança.

FONTE IDEMIA Secure Transactions