/C O R R E C C I O N -- IDEMIA Secure Transactions/

En el comunicado, ABESP se asocia con Vivo e IDEMIA Secure Transactions en Brasil, emitido 04-Aug-2026 por IDEMIA Secure Transactions a través de PR Newswire, informamos que el nombre de la empresa SABESP fue transmitido incorrectamente como "ABESP" en el titular por PR Newswire. Una versión completa y corregida, incluyendo el titular actualizado, sigue:

SABESP se asocia con Vivo e IDEMIA Secure Transactions en Brasil

SABESP se asocia con Vivo e IDEMIA Secure Transactions para impulsar la mayor iniciativa de IoT del mundo para una gestión del agua más segura y sostenible en Brasil

SABESP, la empresa de agua y saneamiento del estado de São Paulo, Brasil, anuncia el despliegue del mayor proyecto de conectividad de Internet de las Cosas (IoT) del mundo para la gestión inteligente del agua. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con Telefónica/Vivo, actor clave en la transformación tecnológica de Brasil y uno de los mayores operadores de telefonía móvil del continente, e IDEMIA Secure Transactions (IST), líder mundial en soluciones de pago y conectividad, lo que representa un hito significativo en la transformación digital y ambiental del país.

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un proyecto pionero en la transformación digital de Brasil

Gracias a esta alianza estratégica de 14 años, se conectarán de forma segura 4,4 millones de contadores de agua inteligentes en la ciudad de São Paulo y São José dos Campos. De acuerdo con la arquitectura técnica y los requisitos de SABESP, la experiencia en conectividad de Vivo, combinada con la tecnología eSIM IoT segura y escalable de IDEMIA Secure Transactions, contribuirá a proteger los recursos naturales y a mejorar un servicio público esencial, permitiendo a SABESP optimizar su red de distribución de agua y detectar fugas. Esta iniciativa representa un hito histórico en el sector IoT de Brasil.

Al combinar la amplia experiencia en conectividad de Vivo con la tecnología eSIM IoT segura y escalable de IDEMIA Secure Transactions, el proyecto garantiza una conectividad robusta, energéticamente eficiente y resiliente, incluso en zonas remotas. La conectividad se basa en las eSIM y la plataforma eSIM IoT de IST, que cumplen plenamente con el último estándar GSMA SGP.32[1], incorporando una avanzada agilidad criptográfica para garantizar su preparación para el futuro postcuántico.

El despliegue a gran escala demuestra cómo el IoT puede implementarse eficazmente para modernizar los servicios esenciales, con la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento como pilares fundamentales.

"La medición inteligente permite a SABESP y a sus clientes una mayor visibilidad del consumo horario de agua y la rápida identificación de anomalías y fugas. Además, con balances hídricos más frecuentes y precisos, se logrará una mayor eficiencia en la gestión de las redes de distribución, factores esenciales en un escenario donde Brasil aún registra tasas muy elevadas de pérdida de agua. Esta transformación refuerza el compromiso de Sabesp con el uso responsable del agua y la modernización de los servicios básicos de saneamiento", comentó Denis MAIA, director ejecutivo de clientes y tecnología en Sabesp.

Impulsando la sostenibilidad y la relación con el cliente a través de la tecnología

Más allá de la eficiencia operativa, esta iniciativa destaca cómo la innovación digital puede abordar los desafíos ambientales y mejorar la relación con el cliente. Una gestión y un monitoreo del agua más inteligentes ayudarán a reducir el desperdicio, preservar los recursos y fortalecer la agenda de sostenibilidad de São Paulo, contribuyendo directamente a una mejor calidad de vida para millones de residentes.

"Este proyecto refleja cómo el rol de Vivo va mucho más allá de la conectividad. Combinamos la escala y el alcance de la red con capacidades de integración completas. Desde la ingesta de datos y la infraestructura de IoT hasta el diseño de soluciones y la ejecución operativa. Hacemos posible servicios esenciales más inteligentes y sostenibles. Nuestra contribución a una gestión más eficiente de los servicios públicos es una expresión directa de esto: tecnología que genera un impacto ambiental real y que llega a la vida de las personas, ofrecida por un socio con la experiencia necesaria para que funcione", explicó Adriano PEREIRA, director de IoT e innovación B2B en Vivo.

En esencia, este proyecto representa un ejemplo concreto de cómo la tecnología contribuye a la sostenibilidad y al empoderamiento del cliente. Al permitir un monitoreo preciso del consumo y la detección temprana de fugas, la infraestructura conectada ayuda a promover un consumo responsable de agua. La digitalización de los servicios de medición de agua también mejora la transparencia para que los consumidores participen en una gestión más responsable de los recursos, demostrando cómo la innovación de IoT puede generar valor tanto ambiental como social.

"Nuestro objetivo es transformar a nuestros clientes en gestores eficaces de su consumo de agua. Es una transformación en nuestra relación con los clientes que aporta la tecnología IoT, y que permitirá ahorrar miles de millones de litros de agua gracias a la reparación más rápida de fugas posteriores a la instalación del contador", afirmó Luiz RENATO FRAGA RIOS, director de Protección de Ingresos de Sabesp.

Una alianza que establece nuevos estándares para la infraestructura conectada

Esta colaboración ilustra el poder de las alianzas a largo plazo entre líderes de la industria. Basándose en años de trabajo conjunto, IDEMIA Secure Transactions y Vivo demuestran cómo la innovación y la confianza compartidas pueden acelerar el progreso hacia ecosistemas más seguros, sostenibles y conectados, no solo en Brasil, sino también como modelo para empresas de servicios públicos y ciudades de todo el mundo que buscan modernizar su infraestructura.

"Nos enorgullece asociarnos con SABESP y Vivo en Brasil en una de las iniciativas de IoT más importantes jamás lanzadas en el mundo. Esta colaboración muestra cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para generar un impacto real y proteger los recursos naturales, al tiempo que fortalecen la infraestructura crítica para el futuro", dijo Diego CECCHINATO, vicepresidente sénior de Servicios de Conectividad para Latinoamérica en IDEMIA Secure Transactions.

[1] SGP.32 es la última especificación de la GSMA para el aprovisionamiento remoto de SIM en dispositivos IoT, diseñada para simplificar implementaciones a gran escala y mejorar la seguridad.