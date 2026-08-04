SABESP s'associe à Vivo et IDEMIA Secure Transactions afin de déployer la plus grande initiative IoT au monde pour une gestion de l'eau sécurisée et plus durable au Brésil

SABESP, la société de distribution d'eau et d'assainissement de l'État de São Paulo au Brésil, annonce le déploiement du plus grand projet mondial de connectivité pour l'Internet des objets (IoT) appliqué à la gestion connectée de l'eau. Cette initiative est mise en œuvre en partenariat avec Vivo (Telefonica), acteur majeur de la transformation technologique du Brésil et l'un des plus grands opérateurs mobiles du continent, ainsi qu'avec IDEMIA Secure Transactions (IST), leader mondial des solutions de paiement et de connectivité. Ce projet marque une étape importante dans la transformation numérique et environnementale du pays.

SÃO PAULO, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Un projet pionnier dans la transformation numérique du Brésil

Dans le cadre de ce partenariat stratégique sur 14 ans, 4,4 millions de compteurs d'eau connectés seront installés de manière sécurisée à São Paulo City et à São José dos Campos. Conformément à l'architecture technique et aux exigences définies par SABESP, l'expertise de Vivo en matière de connectivité, associée à la technologie eSIM IoT sécurisée et évolutive d'IDEMIA Secure Transactions, contribuera à la protection des ressources naturelles et à l'amélioration d'un service public essentiel, en permettant à SABESP d'optimiser son réseau de distribution d'eau et de mieux détecter les fuites. Ce projet marque une étape historique dans le secteur de l'Internet des objets (IoT) au Brésil.

En conjuguant l'expertise approfondie de Vivo en matière de connectivité et la technologie eSIM IoT sécurisée et évolutive d'IDEMIA Secure Transactions, le projet garantit une connectivité robuste, économe en énergie et résiliente, y compris dans les zones isolées. La solution repose sur les eSIM et la plateforme IoT d'IST, qui sont pleinement conformes à la toute dernière norme GSMA SGP.32[1], et embarque des capacités cryptographiques avancées pour assurer l'évolutivité en vue de l'ère post–quantique.

Ce déploiement à grande échelle démontre comment l'IoT peut être utilisé efficacement pour moderniser des services critiques, en plaçant la sécurité, la fiabilité et la performance au cœur du dispositif.

« Les compteurs connectés permettent à SABESP et à ses clients d'avoir une meilleure visibilité de la consommation d'eau heure par heure et pouvoir identifier rapidement les anomalies et les fuites. Grâce à la communication plus fréquente et plus précise des consommations d'eau, la gestion des réseaux de distribution gagne en efficacité, ce qui est essentiel alors que le Brésil enregistre encore des taux très élevés de pertes hydriques. Cette transformation renforce l'engagement de SABESP en faveur d'une utilisation responsable de l'eau et de la modernisation des services d'assainissement », déclare Denis Maia, Directeur exécutif chargé de la clientèle et des technologies chez SABESP.

Agir en faveur du développement durable et de la relation client grâce aux technologies

Au-delà de l'efficience opérationnelle, cette initiative montre bien comment l'innovation numérique permet de relever les défis environnementaux et de renforcer la relation avec les usagers. L'amélioration de la gestion et du suivi des consommations d'eau contribuera à réduire le gaspillage, à préserver les ressources naturelles et à renforcer la stratégie de développement durable de São Paulo, améliorant ainsi directement la qualité de vie de plusieurs millions d'habitants.

« Ce projet montre que le rôle de Vivo va bien au-delà de la connectivité. Conjuguer l'envergure et le rayonnement de notre réseau et des capacités d'intégration de bout en bout, de la collecte des données et des infrastructures IoT à la conception des solutions et à leur exploitation, c'est rendre les services essentiels plus connectés et plus durables. Notre contribution à une gestion plus efficace des services publics en est une preuve concrète : une technologie qui a un véritable impact environnemental et améliore la vie des habitants, grâce à un partenaire capable de la mettre en œuvre à grande échelle », explique Adriano Pereira, Directeur IoT et Innovation B2B chez Vivo.

Avant tout, ce projet est un exemple concret d'une technologie mise au service du développement durable et de la responsabilisation des usagers. Grâce à un suivi précis de la consommation et à une détection optimisée des fuites, l'infrastructure connectée favorise une utilisation écoresponsable de l'eau. La dématérialisation des services de gestion de l'eau améliore également la transparence pour les usagers, en leur permettant de participer activement à une gestion plus responsable des ressources, ce qui témoigne de l'intérêt à la fois environnemental et social de ce projet.

« Notre objectif est de faire de nos usagers de véritables gestionnaires de leur consommation d'eau. La technologie IoT transforme notre relation avec eux et permet d'économiser plusieurs milliards de litres d'eau grâce à une détection et à une réparation plus rapides des fuites situées après le compteur », déclare Luiz Renato Fraga Rios, Directeur de la Protection des Revenus chez SABESP.

Un partenariat qui établit une nouvelle référence pour les infrastructures connectées

Cette collaboration illustre la puissance des partenariats de long terme entre leaders industriels. Forts de plusieurs années de coopération, IDEMIA Secure Transactions et Vivo démontrent comment l'innovation partagée et la confiance mutuelle peuvent accélérer le développement d'écosystèmes plus sûrs, plus durables et mieux connectés, non seulement au Brésil, mais aussi en tant que modèle pour les services publics et les villes du monde entier souhaitant moderniser leurs infrastructures.

« Nous sommes fiers de nous associer à SABESP et à Vivo au Brésil dans le cadre de l'une des plus importantes initiatives IoT jamais lancées dans le monde. Cette collaboration montre comment l'innovation et la durabilité peuvent aller de pair pour avoir un impact concret, préserver les ressources naturelles et renforcer les infrastructures critiques de demain », déclare Diego Cecchinato, Vice-président senior chargé des Services de connectivité pour l'Amérique latine chez IDEMIA Secure Transactions.

[1] La norme SGP.32 est la spécification la plus récente de la GSMA pour le provisionnement à distance des cartes SIM dans les objets connectés, conçue pour simplifier les déploiements à grande échelle et renforcer la sécurité.