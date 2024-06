Saiba o que fazer para evitar a micose de unha durante o inverno

Proteja suas unhas da micose com práticas diárias simples e eficazes

SÃO PAULO, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com a chegada do inverno, muitas pessoas acabam negligenciando os cuidados com as unhas, o que pode aumentar a incidência de micose. A Sociedade Brasileira de Dermatologia* (SBD) explica que "micoses são infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e outras regiões. Elas são particularmente frequentes nos trópicos, onde as condições de calor e umidade favorecem o desenvolvimento dos fungos". No entanto, durante as estações mais frias, como o inverno, também é necessário ter alguns cuidados especiais.

A médica dermatologista Daniela Ribeiro (CRM-SC0010925) ressalta: "mesmo no inverno, é crucial manter uma rotina de cuidados com as unhas. A umidade resultante do uso de calçados fechados por longos períodos pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Desta forma, manter as unhas limpas e secas é fundamental para evitar micoses".

Para evitar esse problema comum durante os meses mais frios, siga as dicas abaixo:

1 - Mantenha os pés secos e arejados

No inverno, é comum o uso de botas fechadas e meias grossas, que podem criar um ambiente quente e úmido, propício para o desenvolvimento de fungos.

"Prefira meias de algodão, que absorvem melhor o suor, e evite usar o mesmo par de sapatos ou botas todos os dias. Sempre que possível, deixe os pés 'respirarem' em casa", explica o dra. Daniela Ribeiro.

2 - Use calçados adequados

A dermatologista enfatiza: "evite sapatos apertados ou desconfortáveis, pois podem causar microtraumas nas unhas, facilitando a entrada de fungos. No dia a dia ou dentro de casa, opte por calçados que permitam a ventilação dos pés".

3 - Higiene em dia com as unhas e calçados

A higienização constante é um passo fundamental para prevenir a proliferação de fungos e manter a saúde das unhas e dos pés em dia.

"Além de manter as unhas sempre cortadas, lave e seque bem os pés, especialmente entre os dedos, para evitar a proliferação de fungos. Use toalhas limpas e evite compartilhá-las com outras pessoas. Além disso, sempre mantenha a higienização dos sapatos e meias", aconselha a dermatologista Ribeiro.

4 - Cuidados ao frequentar salões de beleza e compartilhar itens pessoais

Para as mulheres e homens que costumam fazer as unhas em salões de beleza, a dra. aconselha: "certifique-se de que os salões que você frequenta esterilizam corretamente os utensílios usados nas unhas. Se preferir, leve seus próprios materiais para evitar qualquer risco de contaminação".

5 - Atenção aos sinais

Caso perceba alterações na cor, espessura ou formato das unhas, procure um dermatologista. O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz.

Produtos antifúngicos para tratamento

Caso, mesmo seguindo esses passos, a micose aparecer, existem no mercado produtos que podem ser aplicados diretamente nas unhas, combatendo os fungos. Esses medicamentos dermatológicos ajudam a manter as unhas saudáveis e livres de micose, proporcionando uma proteção eficaz contra infecções fúngicas.

Um destes tratamentos é Loceryl®1, o esmalte antifúngico número 1 composto por amorolfina, que é capaz de penetrar nas camadas mais profundas das unhas e combater diferentes fungos causadores da micose. Com apenas uma aplicação semanal2**, garante efeitos de longa duração por até 7 dias, podendo chegar até duas aplicações neste periodo3.

Além disso, o tratamento com Loceryl® ainda permite a aplicação de esmaltes cosméticos*** sem que haja perda de sua eficácia.

Seguindo essas orientações, você poderá manter suas unhas saudáveis e livres de micose durante o inverno. Para mais informações, consulte um especialista.

