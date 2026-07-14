Salesforce e Nubank transformam colaboração com IA para 135 milhões de clientes na América Latina

O Slackbot redefine como as equipes do Nubank tomam decisões e escalam o conhecimento, em três países e múltiplos idiomas

SÃO PAULO, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Salesforce, líder global em CRM com inteligência artificial, anuncia que o Nubank está utilizando o Slackbot, assistente de inteligência artificial nativa do Slack, para otimizar a colaboração entre equipes em suas operações no Brasil, México e Colômbia.

Com 135 milhões de clientes e uma cultura nativamente "AI-First", o Nubank sempre foi reconhecido pela sua velocidade e agilidade no desenvolvimento de produtos. A IA não é apenas uma tendência para a instituição financeira, mas um princípio que permeia a forma como as equipes trabalham no dia a dia. Contudo, à medida que a empresa expandiu suas operações a complexidade interna cresceu rapidamente.

O conhecimento estava fragmentado em soluções em diferentes plataformas, e as equipes encontravam cada vez mais dificuldade para recuperar contexto, alinhar decisões sem renunciar à agilidade que define a empresa. O Slack tornou-se a camada operacional do Nubank, e com a introdução do Slackbot, a transformação acelerou.

Com o Slackbot, encontrar uma informação crítica de uma decisão arquitetural passada ou de um detalhe contratual leva segundos, sem precisar rastrear os responsáveis por documento e alternar entre ferramentas.

Por exemplo, durante uma revisão urgente de fornecedor, uma única busca no Slackbot trouxe em segundos o adendo contratual mais recente, a thread de aprovação orçamentária e a avaliação de risco — viabilizando uma decisão em algumas horas que, anteriormente, teria se estendido por dias.

"O mundo corporativo não precisa de mais inteligência artificial — precisa de inteligência compartilhada. O estudo Connectivity Benchmark Report 2026 aponta que empresas planejam implementar, em média, 20 agentes de IA, mas sem orquestração, esses agentes criam fragmentação, não produtividade. O Nubank entendeu isso antes de muitos: ao colocar o Slack como camada operacional e adotar o Slackbot como agente central, a empresa transformou complexidade em velocidade. É exatamente essa a promessa da empresa agêntica", destaca Daniel Hoe, VP de Marketing da Salesforce para a América Latina.

Com equipes presentes no Brasil, México, Colômbia trabalhando em português, espanhol e inglês, o recurso de reescrita multilíngue e tradução do Slackbot elimina barreiras de comunicação no Nubank.

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FONTE Salesforce