Salesforce y Nubank transforman la colaboración con IA para 135 millones de clientes en América Latina

Slackbot redefine cómo los equipos de Nubank toman decisiones y escalan el conocimiento en tres países y múltiples idiomas

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Salesforce, líder global en CRM con inteligencia artificial, anuncia que Nubank está utilizando Slackbot, el asistente de inteligencia artificial nativa de Slack, para optimizar la colaboración entre equipos en sus operaciones de Brasil, México y Colombia.

Con 135 millones de clientes y una cultura nativamente "AI-First", Nubank siempre ha sido reconocido por su velocidad y agilidad en el desarrollo de productos. La IA no es solo una tendencia para la institución financiera, sino un principio que impregna la forma en que los equipos trabajan en el día a día. Sin embargo, a medida que la empresa expandió sus operaciones, la complejidad interna creció rápidamente.

El conocimiento estaba fragmentado en soluciones dentro de diferentes plataformas, y los equipos encontraban cada vez más dificultades para recuperar el contexto y alinear decisiones sin renunciar a la agilidad que define a la empresa. Slack se convirtió en la capa operativa de Nubank y, con la introducción de Slackbot, la transformación se aceleró.

Con Slackbot, encontrar información crítica sobre una decisión arquitectónica pasada o un detalle contractual toma segundos, sin necesidad de rastrear a los responsables de un documento ni alternar entre herramientas.

Por ejemplo, durante una revisión urgente de un proveedor, una sola búsqueda en Slackbot arrojó en segundos el anexo contractual más reciente, el hilo de aprobación presupuestaria y la evaluación de riesgos, viabilizando en pocas horas una decisión que, anteriormente, se habría extendido por días.

"El mundo corporativo no necesita más inteligencia artificial; necesita inteligencia compartida. El estudio Connectivity Benchmark Report 2026 señala que las empresas planean implementar, en promedio, 20 agentes de IA, pero sin orquestación, estos agentes crean fragmentación, no productividad. Nubank entendió esto antes que muchos: al colocar a Slack como capa operativa y adoptar a Slackbot como agente central, la empresa transformó la complejidad en velocidad. Esta es exactamente la promesa de la empresa agéntica", destaca Daniel Hoe, VP de Marketing de Salesforce para América Latina.

Con equipos presentes en Brasil, México y Colombia trabajando en portugués, español e inglés, la función de reescritura multilingüe y traducción de Slackbot elimina las barreras de comunicación en Nubank.

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FUENTE Salesforce