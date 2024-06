XANGAI, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 25 de junho, a SANY Marine, uma subsidiária da SANY Heavy Industry, assinou um acordo histórico com a Saudi Global Ports Company (SGP), uma joint venture entre a PSA International e parceiros locais, para promover o desenvolvimento sustentável e a cooperação estratégica nos portos da Arábia Saudita. Esse acordo, que inclui a compra de 80 caminhões elétricos, é a maior encomenda individual de caminhões elétricos em todo o mundo.

SANY Marine e SGP colaboram para promover o desenvolvimento sustentável e a cooperação estratégica nos portos da Arábia Saudita (PRNewsfoto/SANY Group)

A cerimônia de assinatura contou com a presença de personalidades de alto nível, incluindo Rayan AlBakri, vice-ministro dos Transportes da Arábia Saudita, Edward Tah, CEO da SGP, Fu Weizhong, presidente da SANY Marine, e Tang Weibin, gerente geral de marketing no exterior. Esse evento reforça o compromisso de promover o crescimento sustentável no setor portuário.

A SGP, uma joint venture entre a PSA, o Public Investment Fundo (PIF) e o Al Blagha Group, tem como objetivo acelerar o desenvolvimento com baixa emissão de carbono e a modernização dos portos da PSA. Os caminhões elétricos da SANY Marine contribuirão para o enfrentamento da mudança climática e se alinharão às metas de desenvolvimento sustentável "Visão 2030" da Arábia Saudita.

Essa colaboração faz parte da estratégia da Arábia Saudita de se posicionar como um importante hub logístico global conectando três continentes. A instalação foi premiada como "Porto do Ano" no 2024 ShipTek Awards e terá a maior frota elétrica do Oriente Médio depois de concluída a transação.

Os caminhões elétricos da SANY serão fundamentais para as operações portuárias, reduzindo as emissões atmosféricas e de gases de efeito estufa por meio da tecnologia de emissão zero, protegendo assim o meio ambiente. Eles também são mais eficientes energeticamente e economizam custos de operação e manutenção.

Omar Hariri, presidente da Autoridade Portuária Saudita, expressou seu entusiasmo com o fechamento do acordo, afirmando: "Esse acordo contribui para o desenvolvimento e a modernização do porto, tornando-o um centro logístico flexível e sustentável".

No início deste ano, a SANY Heavy Industry entregou 50 caminhões basculantes para a Arábia Saudita. Somados aos mais de 1.700 equipamentos da SANY Heavy Industry instalados no canteiro de obras do projeto NEOM, esses veículos são uma contribuição significativa para o desenvolvimento da região.

A SGP colabora com a SANY Marine, uma subsidiária da SANY Heavy Industry, desde 2013. Até o momento, foram entregues aproximadamente 50 equipamentos portuários móveis e seis guindastes de pórtico com pneus de borracha (RTGs).

