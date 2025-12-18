SANY do Brasil alcança dois marcos importantes com parceria estratégica com banco e lançamento da linha completa de caminhões pesados

Sinergia "Finanças + Indústria" aprofunda estratégia de localização

XANGAI, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A SANY do Brasil realizou recentemente o evento SANY Celebration 2025 em São Paulo, reunindo mais de 200 clientes, revendedores e parceiros de todo o país. O evento foi marcado por duas grandes conquistas para o Grupo SANY no mercado brasileiro: o lançamento oficial do SANY Banco, braço financeiro da empresa no Brasil, e a estreia da linha completa de caminhões pesados da empresa. Esses marcos representam o início de uma nova fase em que as capacidades industriais e os serviços financeiros seguem em paralelo, fortalecendo ainda mais as operações locais da empresa e aumentando sua capacidade de oferecer valor completo aos clientes.

Apresentação oficial do SANY Banco

O Sr. Cao Te, presidente da SANY para a América Latina, expressou sua gratidão pela antiga confiança dos clientes brasileiros. Ele observou que "a criação do SANY Banco oferecerá aos clientes soluções de financiamento mais flexíveis e eficientes, ajudando-os a fortalecer sua capacidade operacional". Ele também anunciou o lançamento dos caminhões elétricos pesados da SANY no mercado brasileiro — um passo importante e que reforça o antigo compromisso do Grupo SANY com o transporte eficiente e sustentável.

Daniel Coimbra, diretor do SANY Banco, anunciou o lançamento oficial do SANY Banco e compartilhou as principais conquistas alcançadas desde o início do projeto, em 2023. O banco recebeu aprovação do Banco Central do Brasil no início deste ano e deve iniciar suas operações no início de 2026. Suas ofertas iniciais incluirão financiamento CDC e leasing financeiro, fornecendo aos clientes de equipamentos SANY e caminhões pesados soluções de financiamento personalizadas e competitivas.

Durante o evento, Dieter Lommer, diretor de marketing internacional da divisão de caminhões pesados da SANY Brasil, apresentou a nova linha de caminhões pesados elétricos, caminhões leves e caminhões rodoviários a diesel da SANY. Desenvolvidos exclusivamente para as condições operacionais brasileiras, os novos modelos aliam confiabilidade, eficiência de custos e menor custo total de propriedade, podendo ser integrados às soluções de energia solar, armazenamento de energia e carregamento da SANY para formar um ecossistema completo de energia e mobilidade. Logo após o lançamento, a série já garantiu seu primeiro pedido da importante empresa de logística Gelog, o que mostra o reconhecimento do mercado pelo desempenho dos produtos e pelas soluções integradas da SANY no Brasil, além de indicar um impulso cada vez maior para a eletrificação de caminhões no país.

No futuro, a SANY Brasil continuará a expandir seus investimentos e fortalecer sua rede de serviços local, trabalhando diretamente com os clientes para impulsionar o crescimento dos setores de transporte e máquinas de construção no Brasil.

