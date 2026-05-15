LONDRES, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SBC Events se centrará aún más en la regulación en 2026 tras la firma de un acuerdo tripartito por parte de la empresa de eventos interempresas y medios con la Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR) y el Maestros Internacionales de Derecho del Juego (IMGL).

SBC, IAGR e IMGL se unen para un proyecto de educación regulatoria de tres años

En virtud de este acuerdo, los tres grupos colaborarán en materia de capacitación sobre normativa del sector de los juegos de azar en línea mediante eventos y medios de comunicación de SBC durante los próximos tres años.

IAGR es la organización líder mundial de reguladores de juego dirigida y gobernada exclusivamente por autoridades reguladoras. SBC es un grupo global que ofrece eventos internacionales, medios y contenido al servicio de la industria del juego en todo el mundo. IMGL es la red líder mundial de abogados especializados, reguladores y otros asesores profesionales de la industria del juego.

El acuerdo tiene como objetivo mejorar la educación regulatoria, la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos mediante conferencias, eventos e iniciativas de contenido relacionadas. Las partes tienen la intención de colaborar en el desarrollo de contenido educativo, incluidas entrevistas, comentarios, podcasts y publicaciones que aborden cuestiones regulatorias.

BenHaden, presidente de IAGR, declaró: "Una oportunidad clave para los reguladores del juego del mundo es mantener un compromiso regular con todas las partes del sector a nivel mundial para educar e intercambiar puntos de vista con las empresas sobre el cambio de reglas y leyes en nuestro sector. Esta alianza de colaboración con SBC e IMGL hará que la comunicación entre las partes interesadas sea mucho más fácil y garantizará que podamos elevar el nivel de los estándares".

MarcDunbar, presidente de IMGL, agregó: "Esta es la colaboración perfecta para mantener al sector informado sobre lo que está permitido y lo que no en las jurisdicciones de todo el mundo. La red de abogados de juegos de azar en línea de IMGL, combinada con los miembros reguladores de IAGR, y el alcance del sector y la amplia cartera de contenido de SBC, es una forma poderosa de mantener a la industria informada sobre los últimos cambios".

RasmusSojmark, fundador y director ejecutivo de SBC, comentó: "La regulación nunca ha sido más importante para la forma en que las empresas de nuestro sector hacen negocios y un panorama regulatorio en constante cambio hace que el cumplimiento sea cada vez más difícil. Por este motivo me enorgullece colaborar con IAGR e IMGL para brindar a la audiencia de SBC mejor información sobre cómo están cambiando las leyes en todo el mundo".

El gran proyecto planeado para este año verá un programa completo de reuniones regulatorias presentadas en la Cumbre de la SBC en Lisboa del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2026, para que las partes interesadas logren noticias actualizadas sobre los muchos mercados de juegos de azar en todo el mundo. Consulte: https://sbcevents.com/sbc-summit/ para para obtener más información sobre las reuniones normativas. Las organizaciones también apoyarán la Conferencia Anual de la IAGR en Lima, Perú, del 19 al 22 de octubre de 2026.

Acerca de SBC

SBC es líder mundial en eventos, medios y servicios de asesoramiento para la industria de las apuestas y los juegos en línea. Con seis eventos emblemáticos que abarcan Europa, América del Norte y América Latina, y una red de más de 13 marcas editoriales, SBC ofrece las conexiones, los conocimientos y las oportunidades que ayudan a las empresas a crecer, expandirse y conectarse con los principales tomadores de decisiones durante todo el año.

Acerca de la Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR)

La Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR) ofrece un foro para que los reguladores de juegos de todo el mundo se reúnan, aprendan técnicas y estrategias de buenas prácticas, establezcan redes e intercambien puntos de vista, compartan información y debatan sobre legislación, políticas y procedimientos.

Acerca de Maestros Internacionales de Derecho del Juego (IMGL)

Maestros Internacionales de Derecho del Juego (IMGL) reúne a los principales abogados, reguladores, ejecutivos y asesores de todo el mundo que se dedican a las leyes y regulaciones sobre juegos. Mediante la educación, la colaboración y el intercambio de ideas, ayuda a dar forma a las buenas prácticas y apoya el crecimiento de sector mundial de los juegos en línea. La comunidad se basa en el profesionalismo, la integridad y el compromiso compartido con la excelencia en el derecho de los juegos en línea.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980160/SBC_x_IAGR_x_IMGL.jpg

FUENTE SBC Events & Media Limited