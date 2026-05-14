SBC, l'IAGR et l'IMGL s'associent pour un projet de formation réglementaire d'une durée de trois ans

LONDRES, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- En 2026, SBC Events mettra encore davantage l'accent sur la réglementation, après que cette société spécialisée dans l'organisation d'événements B2B et les médias a signé un accord tripartite avec l'Association internationale des régulateurs des jeux (IAGR) et l'International Masters of Gaming Law (IMGL).

Le SBC, l'IAGR et l'IMGL s'associent pour un projet triennal de formation à la réglementation

Cet accord prévoit que les trois groupes collaboreront à des actions de sensibilisation aux questions réglementaires dans le domaine des jeux d'argent en ligne, dans le cadre des événements et des supports médiatiques de SBC, au cours des trois prochaines années.

L'IAGR est la principale organisation mondiale regroupant les autorités de régulation des jeux d'argent, dirigée et gérée exclusivement par ces dernières. SBC est un groupe international qui organise des événements internationaux, gère des médias et produit des contenus destinés à l'industrie mondiale des jeux vidéo. L'IMGL est le premier réseau mondial dédié au secteur des jeux d'argent, regroupant des avocats spécialisés, des autorités de régulation et d'autres conseillers professionnels.

Cet accord vise à renforcer la formation en matière de réglementation, la coopération internationale et l'échange de connaissances par le biais de conférences, d'événements et d'initiatives liées à la diffusion de contenus. Les parties ont l'intention de collaborer à l'élaboration de contenus éducatifs, notamment des interviews, des commentaires, des podcasts et des publications traitant de questions réglementaires.

Le président de l'IAGR Ben Haden a déclaré : « Une opportunité majeure pour les autorités de régulation des jeux d'argent à l'échelle mondiale consiste à entretenir un dialogue régulier avec l'ensemble des acteurs du secteur mondial afin d'informer les entreprises et d'échanger avec elles sur l'évolution des règles et de la législation dans notre secteur. Ce partenariat avec SBC et l'IMGL facilitera grandement la communication entre les parties prenantes et nous permettra d'élever le niveau des normes. »

Le président de l'IMGL Marc Dunbar a ajouté : « Il s'agit d'une collaboration parfaite pour informer le secteur de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas dans les juridictions internationales. Le réseau d'avocats spécialisés dans les jeux de hasard de l'IMGL, combiné aux membres régulateurs de l'IAGR, à la portée de l'industrie et au vaste portefeuille de contenu de SBC, est un moyen puissant de tenir l'industrie informée des derniers changements. »

Le fondateur et PDG de SBC Rasmus Sojmark a commenté : « La réglementation n'a jamais été aussi importante pour les entreprises de notre secteur, et un paysage réglementaire en constante évolution rend la conformité de plus en plus difficile. C'est pourquoi je suis fier de m'associer à l'IAGR et à l'IMGL pour donner au public de la SBC les meilleures informations sur la façon dont les lois évoluent dans le monde entier. »

Le grand projet prévu cette année prévoit la mise en place d'un programme complet de rencontres consacrées à la réglementation lors du SBC Summit qui se tiendra à Lisbonne du 29 septembre au 1er octobre 2026, afin de permettre aux parties prenantes d'obtenir les dernières informations sur les nombreux marchés des jeux d'argent à travers le monde. Gardez un œil sur https://sbcevents.com/sbc-summit/ pour plus d'informations sur les réunions réglementaires. Les organisations soutiendront également la conférence annuelle de l'IAGR à Lima, au Pérou, du 19 au 22 octobre 2026.

À propos de SBC

SBC est un leader mondial en matière d'événements, de médias et de services de conseil pour l'industrie des paris et des jeux. Avec six événements phares couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, et un réseau de plus de 13 marques éditoriales, SBC fournit les connexions, les informations et les opportunités qui aident les entreprises à croître, à se développer et à se connecter avec les décideurs clés tout au long de l'année.

À propos de l'Association internationale des régulateurs de jeux (IAGR)

L'Association internationale des régulateurs de jeux (IAGR) offre aux régulateurs de jeux du monde entier un forum leur permettant de se rencontrer, d'apprendre les techniques et les stratégies des meilleures pratiques, de travailler en réseau, d'échanger des points de vue, de partager des informations et de discuter de la législation, des politiques et des procédures.

À propos de l'International Masters of Gaming Law (IMGL)

L'International Masters of Gaming Law (IMGL) réunit des avocats, des régulateurs, des cadres et des conseillers de premier plan du monde entier qui se consacrent au droit et à la réglementation des jeux. Par l'éducation, la collaboration et l'échange d'idées, elle contribue à façonner les meilleures pratiques et à soutenir la croissance de l'industrie mondiale des jeux. La communauté est fondée sur le professionnalisme, l'intégrité et un engagement commun en faveur de l'excellence dans le domaine du droit des jeux.

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