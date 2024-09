Scala Data Centers assegura R$ 2,8 bilhões em investimentos da Coatue e IMCO para acelerar crescimento e inovação na América Latina

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Scala Data Centers, plataforma latino-americana de data centers sustentáveis líder no mercado Hyperscale, tem o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida de um financiamento estruturado de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões). O investimento inclui US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) da Coatue Tactical Solutions e US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) da Investment Management Corporation of Ontario ("IMCO").

Os recursos serão utilizados para acelerar a expansão da Scala em toda a América Latina para apoiar o crescimento exponencial da nuvem e da IA. Além disso, a Scala continuará investindo em inovação tecnológica e mantendo seu compromisso com a sustentabilidade.

"Estamos entusiasmados em receber a Coatue e a IMCO e honrados pela escolha da Scala", disse Marcos Peigo, CEO e cofundador da Scala Data Centers. "O apoio deles é uma forte validação da nossa visão e da dedicação incansável de nossa equipe. Este investimento e a parceria deles permitirão que a Scala acelere ainda mais o desenvolvimento de infraestrutura de última geração para apoiar a contínua adoção de tecnologias de nuvem e IA na região."

Tese de investimento da Coatue: Capturando a oportunidade da IA

A Coatue Management, uma empresa líder em investimentos focados em tecnologia, traz uma vasta expertise nos ecossistemas de IA, infraestrutura digital e big tech. O investimento na Scala Data Centers destaca o potencial da infraestrutura para impulsionar a inovação baseada em IA na região e em todo o mundo. Os data centers de última geração da Scala estão estrategicamente posicionados para apoiar a crescente demanda por serviços digitais e de IA no Brasil, América Latina e além.

"A Scala Data Centers se destacou como líder regional em data centers hyperscale e está na vanguarda da revolução digital na América Latina", disse Malachi Price, Sócio da Coatue. "Nosso investimento reflete nossa crença na capacidade da Scala de capturar a oportunidade da IA e impulsionar ainda mais a digitalização na região. Estamos entusiasmados em apoiar a missão da Scala de fornecer soluções de data centers sustentáveis e de ponta", afirmou Robert Yin, Sócio da Coatue.

Investimento estratégico da IMCO: Um testemunho de crescimento sustentável

A IMCO, um dos maiores investidores institucionais do Canadá, tem uma visão de longo prazo e um histórico comprovado de investir em empresas que demonstram compromisso com a sustentabilidade e sólido desempenho financeiro. Este investimento significativo destaca a confiança da IMCO na oportunidade da Scala Data Centers de impulsionar a transformação digital na América Latina e expande a estratégia de infraestrutura digital da IMCO em uma região de alto crescimento.

"Como investidor de longo prazo, a IMCO busca a sustentabilidade e o crescimento como atributos-chave de investimento para nosso portfólio de infraestrutura digital. A Scala possui essa rara combinação e representa o tipo de ativo de classe mundial em que a IMCO investe", disse Fred Robert, Diretor Geral de Infraestrutura Digital da IMCO. "Aproveitando a abundante energia hidrelétrica no Brasil, a Scala se posiciona como líder da indústria em sustentabilidade no setor de data centers. Esperamos que esse diferencial impulsione seu sucesso contínuo com os hyperscalers na região."

Sobre a Scala Data Centers

A Scala Data Centers é a plataforma de data centers sustentáveis líder no mercado Hyperscale da América Latina. Sediada no Brasil e apoiada pela DigitalBridge, foi desenvolvida para atender e superar a crescente demanda por acesso digital em países como Brasil, Chile, México e Colômbia. A Scala possui um dos maiores portfólios de energia e terrenos garantidos na região, ultrapassando 1 GW de capacidade crítica e uma equipe altamente qualificada de mais de 1.100 profissionais, aplicando uma abordagem flexível e inovadora para fornecer infraestrutura de data centers de última geração para clientes Hyperscale, provedores de nuvem e conteúdo. Nosso CoE (Centro de Excelência em Engenharia) oferece soluções personalizadas para cada cliente com disponibilidade crítica, eficiência energética e hídrica de classe mundial, e altas densidades capazes de suportar cargas de trabalho de Inteligência Artificial. Tudo isso é combinado com as melhores práticas de sustentabilidade, guiadas pelo nosso programa ESG (Ambiental, Social e Governança). Para mais informações, visite https://scaladatacenters.com/

FONTE Scala Data Centers