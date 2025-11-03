Scala Data Centers celebra marco histórico com a aprovação do plano diretor de seu campus Tamboré em São Paulo - o maior e mais avançado da América Latina, com capacidade de 600 MW

O acordo com a Prefeitura de Barueri marca um novo capítulo no desenvolvimento urbano, com investimentos em infraestrutura, mobilidade e melhorias comunitárias – reforçando o compromisso da Scala com um futuro digital sustentável e inclusivo

BARUERI, Brasil, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Scala Data Centers, principal plataforma latino-americana de data centers sustentáveis para o mercado hyperscale, celebra mais um marco estratégico em sua trajetória de crescimento. A empresa assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Prefeitura de Barueri para a aprovação do plano diretor de seu campus Tamboré, consolidando-o como o maior e mais avançado campus de data centers da América Latina.

Esse acordo não apenas valida o projeto da Scala, mas também estabelece as bases para uma nova fase de desenvolvimento urbano integrado na região. O plano inclui investimentos significativos em infraestrutura viária, mobilidade e melhorias comunitárias que beneficiarão todos os moradores e trabalhadores ao redor do campus. As iniciativas planejadas visam melhorar o fluxo de tráfego, modernizar as rodovias e aumentar a segurança, criando um ambiente mais harmonioso e eficiente para a comunidade local.

"A aprovação do plano diretor do campus Tamboré da Scala é um marco histórico que reafirma a posição de Barueri como um polo de inovação e tecnologia de nível internacional. Essa parceria vai muito além da infraestrutura digital, representando um investimento integrado em nossa cidade, trazendo melhorias urbanas, a criação de empregos qualificados e a promoção de um crescimento econômico sustentável que beneficiará diretamente nossa comunidade", disse José Roberto "Beto" Piteri, prefeito de Barueri.

Inovação e sustentabilidade na base

O campus Tamboré é um dos pilares centrais das operações da Scala e incorpora os mais altos padrões de eficiência e responsabilidade ambiental, a começar pelo uso de 100% de energia renovável, garantida por meio de contratos de compra de energia de longo prazo (PPAs) que viabilizam a construção de novos parques eólicos e solares.

Essa base sustentável é fortalecida ainda mais pela máxima eficiência energética, com operações que atingem um Power Usage Effectiveness (PUE) de 1,35 – significativamente abaixo da média global de aproximadamente 1,55 – possível graças à implementação de sistemas avançados de refrigeração líquida.

Complementando esse compromisso, a Scala assegura a gestão hídrica responsável por meio de sistemas de resfriamento em circuito fechado, que eliminam completamente a pressão sobre os recursos hídricos locais, sem o uso de águas subterrâneas ou aquíferos nas operações.

"Essa parceria com o município reforça o compromisso da Scala em viabilizar o futuro de forma colaborativa, responsável e transformadora", afirmou Luciano Fialho, vice-presidente sênior de Desenvolvimento Corporativo, Energia e Imobiliário da Scala. "Acreditamos que o desenvolvimento tecnológico deve ser um impulsionador do crescimento econômico e da melhoria da qualidade de vida para toda a região."

Um marco no investimento e impacto regional

O campus Tamboré está solidamente estabelecido como o principal polo de infraestrutura digital da América Latina. Com investimentos que já ultrapassam R$ 10 bilhões, o complexo representa um marco estratégico no cenário da infraestrutura digital do Brasil.

Localizado ao lado do Rodoanel, em uma área hiperconectada da Grande São Paulo, o campus opera atualmente sete data centers, com outros em construção, totalizando mais de 120 MW de capacidade ativa. Apoiado por três subestações elétricas, o complexo atingirá 600 MW de capacidade total quando inteiramente desenvolvido, distribuídos em 17 data centers.

O memorando assinado antecipa futuras fases de desenvolvimento que posicionarão o campus Tamboré entre os 10 maiores do mundo. Além de sua escala impressionante, o projeto também gera impacto social por meio da criação de empregos e de um modelo operacional de referência construído para a era da inteligência artificial.

A aprovação do plano diretor do campus Tamboré representa não apenas um passo crucial para a expansão da infraestrutura digital da América Latina, mas também um testemunho do modelo de negócios da Scala: liderar a revolução da IA por meio de inovação de ponta, em harmonia com o desenvolvimento social e a responsabilidade ambiental.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2739227/5591171/scala_light_01_cmyk_Logo.jpg

FONTE Scala Data Centers