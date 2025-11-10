Scala Data Centers, Lightera e Nokia realizam o primeiro teste AccuCore HCF™ (Hollow Core Fiber) na América Latina

Testes no campus Tamboré da Scala confirmaram uma redução de latência de aproximadamente 32%, aproximando a transmissão de dados da velocidade da luz

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Scala Data Centers, principal plataforma de data center sustentável para o mercado de hiperescala na América Latina, fez uma parceria com a Lightera, marca que integra as operações globais de cabos de fibra óptica da Furukawa Electric Co. e pioneira em tecnologia de fibra de núcleo oco — e a Nokia, líder global em tecnologias de rede, para realizar a primeira prova de conceito (PoC) usando o AccuCore HCF™ na América Latina.

O teste, realizado no campus Tamboré da Scala, em São Paulo — o maior complexo de data center da América Latina —, demonstrou uma redução de latência de aproximadamente 32% em comparação com as fibras ópticas convencionais. Esse avanço marca um marco na infraestrutura digital, aproximando as velocidades de transmissão dos limites físicos da luz.

"A inovação está em nosso DNA. Permitir o primeiro teste de fibra de núcleo oco nas Américas reforça o papel da Scala como uma plataforma de ponta para a transformação digital e nos posiciona na fronteira do que é fisicamente possível em desempenho digital ", disse Agostinho Villela, diretor de tecnologia (CTO) da Scala Data Centers.

Uma nova fronteira para a conectividade

A colaboração destacou as contribuições únicas de cada empresa:

Scala Data Centers forneceram a infraestrutura e o ambiente para os testes.

forneceram a infraestrutura e o ambiente para os testes. A Lightera forneceu o cabo de fibra óptica de núcleo oco AccuCore HCF™ e a solução de conectividade física.

forneceu o cabo de fibra óptica de núcleo oco AccuCore HCF™ e a solução de conectividade física. A Nokia forneceu seu PSI-M 1830, uma plataforma de transmissão óptica compacta e modular, otimizada para aplicações de interconexão de data center e equipada com PSE-6, seu chipset fotônico de sexta geração com recursos de criptografia integrados.

forneceu seu PSI-M 1830, uma plataforma de transmissão óptica compacta e modular, otimizada para aplicações de interconexão de data center e equipada com PSE-6, seu chipset fotônico de sexta geração com recursos de criptografia integrados. A Integrator MagicComp implantou sua equipe especializada para lidar com a instalação do cabo físico e supervisionar o comissionamento da solução.

implantou sua equipe especializada para lidar com a instalação do cabo físico e supervisionar o comissionamento da solução. A VIAVI Solutions contribuiu com seu avançado equipamento óptico de teste e certificação, com o OneAdvisor 800 Transport com módulo de transporte de 400G. Testando latência com taxas de 10GE, 100GE e 400GE

Ao contrário das fibras tradicionais, que transmitem luz através de um núcleo de sílica sólida, a fibra de núcleo oco guia a luz através de um núcleo de ar central. Essa estrutura revolucionária permite que os dados viajem significativamente mais rápido.

"Esta é a tecnologia óptica mais avançada disponível atualmente. A fibra de núcleo oco permite velocidades de transmissão máximas quase absolutas, proporcionando menor latência e maior eficiência energética. É como se São Paulo estivesse digitalmente 32% mais perto de Vitória, no Espírito Santo, uma revolução para cargas de trabalho sensíveis à latência ", explicou Helio José Durigan, vice-presidente sênior para as regiões LATAM e EMEA da Lightera .

"Participar deste marco histórico reforça nosso compromisso com a inovação e a excelência. A instalação de cabos físicos foi um desafio que executamos com precisão, mostrando a confiança que os principais players depositam na MagicComp e nosso papel na construção das infraestruturas críticas do futuro ", comentou Werner Kuster Marques, CEO da MagicComp.

Ganhos de latência e aplicações práticas

A latência é um fator crítico para cargas de trabalho, como Model Training for Machine Learning, aplicativos financeiros de alta frequência, computação em nuvem, jogos e computação distribuída. Dado que a versão testada atualmente tem um alcance da ordem de ~ 1,5–2,5 km, a melhoria demonstrada (uma redução de latência de 32%) permite que os data centers otimizem a comunicação entre os módulos de processamento dentro da mesma infraestrutura, acelerando os ciclos iterativos de treinamento e modelos de inferência, bem como transações críticas

O roteiro de desenvolvimento de tecnologia visa superar as limitações atuais de alcance, expandindo progressivamente sua operação para conexões metropolitanas e de longa distância. Alcançar essa próxima etapa estenderá os benefícios de baixa latência para locais fisicamente distantes, revolucionando a geografia digital.

"Estamos orgulhosos de ver nossa plataforma 1830 testada com sucesso no maior complexo de data centers da América Latina, localizado no Brasil — um mercado-chave para o crescimento da infraestrutura de IA. Esse marco demonstra o papel fundamental da colaboração em todo o ecossistema digital e ressalta a importância de construir redes de transporte capazes de suportar cargas de trabalho de IA de próxima geração e escalabilidade à prova de futuro.", disse Felipe Leão, chefe de redes ópticas para a América Latina da Nokia.

Após a prova de conceito bem-sucedida, as três empresas estão explorando implantações em escala de produção, inicialmente focadas em aplicações de latência ultrabaixa e alto volume de dados — alinhadas com a visão da Scala de construir infraestrutura digital de última geração otimizada para o AI Fabric e cargas de trabalho de alto desempenho.

A evolução natural da tecnologia deverá incluir implantações em cenários (1) intrasite, (2) intracampus e, eventualmente, (3) intercampus, refletindo seu potencial de expansão progressiva e os desafios estratégicos que ainda precisam ser abordados.

