Scala Data Centers e Serena anunciam a maior parceria de energia renovável da indústria de data centers da América Latina

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Scala Data Centers, a plataforma latino-americana de data centers sustentáveis líder no mercado Hyperscale, e a Serena, empresa global e referência em investimentos em energia limpa, anunciam o maior acordo para fornecimento de energia renovável da América Latina. O projeto expandirá o portfólio de energia já totalmente renovável da Scala, fornecendo energia eólica para suprir a demanda de data centers Hyperscale, incluindo cargas mistas de Inteligência Artificial.

A parceria de fornecimento de energia começa a valer a partir de janeiro de 2025, podendo ser antecipada pelas partes. A energia renovável será proveniente dos Complexos Eólicos, Assuruá 4 e Ventos da Bahia 3, ambos localizados na Bahia e com capacidade instalada total de 393 MW.

A Scala terá participação nesses ativos e, com isso, triplicará a quantidade de energia renovável disponível para atender seus clientes por mais de uma década. O acordo reforça toda a expertise do portfólio de soluções limpas e renováveis que a Serena tem desenvolvido para atender seus parceiros.

"O acordo com a Scala Data Centers reforça como a Serena está preparada para oferecer energia e infraestrutura para computação de alto desempenho e inteligência artificial, seja no Brasil ou nos EUA. Somos o parceiro ideal para as empresas de tecnologia aumentarem exponencialmente seu suprimento de energia sustentável", destaca Fabiana Pasquot Polido, Diretora de Operações Estruturadas das Américas.

Este é um marco significativo na jornada da Scala no fortalecimento da infraestrutura de data centers na América Latina com o menor impacto ambiental possível. "Somos pioneiros na região como o primeiro operador de data centers latino-americano a consumir 100% de energia renovável. Em um contexto em que a disponibilidade de energia é um desafio em vários países do mundo, especialmente com o aumento da demanda por conta do processamento de cargas de Inteligência Artificial, a parceria com a Serena reforça nosso compromisso inabalável com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Tudo isso enquanto mantemos nossa operação com neutralidade de carbono", declara Luciano Fialho, Vice-presidente Sênior de Desenvolvimento Corporativo da Scala Data Centers.

"Esta parceria com a Serena amplia a capacidade da Scala de prover aos clientes o suprimento de energia limpa, competitiva e de longo prazo", comenta Fabio Yanaguita, Diretor de Energia da Scala Data Centers.

A operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de transação.

Sobre a Serena

Serena está há mais de 15 anos apresentando soluções integradas, sustentáveis e eficientes por saber da importância das estratégias de gestão de custos e despesas para nossos clientes. Com o uso de alta tecnologia, entregamos preços competitivos decorrentes da alta eficiência de nossos ativos, racionalização de encargos setoriais, infraestrutura de ponta, modelos de fornecimento que se encaixam a cada situação, além de sólida jornada de descarbonização. Somos alimentados pela generosidade da natureza tornando o fornecimento de energia limpa solar e eólica acessível a todos – de grandes empresas globais em busca de lucratividade sustentável, até famílias que procuram consumo de energia sem culpa, em sintonia com o clamor da sociedade por sustentabilidade. Com capacidade de produção suficiente para abastecer 4,2 milhões de residências, somos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias limpas que levam a energia sustentável até qualquer consumidor. Saiba mais em acessando https://srna.co/.

Sobre a Scala Data Centers

Scala Data Centers é a plataforma de data centers sustentáveis líder no mercado Hyperscale. Sediada no Brasil e suportada pela DigitalBridge, foi desenvolvida para atender e superar a crescente demanda por acesso digital. A Scala conta com uma equipe altamente qualificada de mais de 1.000 profissionais e aplica uma abordagem flexível e inovadora para oferecer serviços de colocation excepcionais para seus clientes, provedores de software em nuvem e grandes empresas. Customizamos soluções estado da arte para cada cliente na construção de data centers de última geração, com alta disponibilidade, grande índice de eficiência energética e altíssima densidade, capaz de suportar cargas de trabalho de IA/ML (Inteligência Artificial/Machine Learning). Tudo isso é combinado com as melhores práticas de sustentabilidade orientadas pelo programa ESG (Environmental, Social, Governance). Para mais informações, visite https://scaladatacenters.com/en/.

