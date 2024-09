SDAIA concede medalhas a 44 estudantes de mais de 25 países na primeira Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial

RIADE, Arábia Saudita, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Sua Excelência o Dr. Esam Alwagait, diretor do Centro Nacional de Informações da Autoridade Saudita de Dados e Inteligência Artificial (SDAIA), homenageou os vencedores da primeira Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial. O evento foi organizado pela SDAIA em colaboração com o Centro Internacional de Pesquisa e Ética em Inteligência Artificial (ICAIRE) e o Centro Internacional de Pesquisa em Inteligência Artificial (IRCAI), sob o patrocínio da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

His Excellency Dr. Esam Alwagait, Director of National Information Centre (NIC), SDAIA

Sua Excelência o Dr. Alwagait concedeu medalhas e honrarias aos vencedores durante o terceiro dia do Global AI Summit, que terminou hoje. Um total de 8 alunos receberam medalhas de ouro, 16 ganharam prata e 20 receberam bronze. Os alunos vencedores expressaram sua imensa alegria, observando que a vitória os inspira a desenvolver ainda mais seus talentos em campos relacionados à inteligência artificial. Eles também expressaram sua esperança em oportunidades futuras de contribuir para o avanço da IA e seu potencial para beneficiar a humanidade.

Ao longo de três dias, os alunos participaram individualmente de testes na Olimpíada de IA, sendo cada país representado por uma equipe de até quatro alunos. No primeiro dia, os alunos realizaram testes científicos com duração de cinco horas. No segundo dia, completaram testes experimentais, onde desenvolveram soluções para problemas científicos usando técnicas de IA em uma plataforma especialmente projetada. No terceiro dia, os participantes enfrentaram testes práticos que determinaram os vencedores. No último dia do evento, os vencedores receberam prêmios e medalhas, marcando a conclusão da primeira Olimpíada de IA do mundo.

A Olimpíada serviu como uma plataforma internacional para competições de inteligência artificial, reunindo participantes e promovendo discussões ativas para explorar as diversas aplicações da IA. O objetivo era incentivar jovens excepcionalmente talentosos nesse campo em rápido crescimento. Além disso, a Olimpíada promoveu a organização de competições de IA para alunos do ensino médio, motivando-os a desenvolver soluções inteligentes por meio do design de algoritmos, aprendizado, estruturação de dados e programação. Forneceu uma oportunidade para estudantes, especialistas em IA e influenciadores globais se envolverem com o cenário do futuro da IA, ficarem a par dos rápidos avanços no campo e equiparem jovens talentos com habilidades técnicas de ponta.

A SDAIA realizou a Olimpíada para ajudar a fortalecer os laços internacionais entre especialistas em tecnologia e software, bem como educadores de inteligência artificial de vários países. O evento também teve como objetivo chamar a atenção dos jovens para essas tecnologias de ponta e inspirar outras nações a organizar competições semelhantes no futuro.

Notadamente, participantes de mais de 25 países passaram por um treinamento que incluiu 15 palestras virtuais focadas nos aspectos científicos do uso da plataforma ZINDI. Esses testes visavam motivar os alunos a se envolverem no campo da IA e equipá-los com os conhecimentos essenciais necessários para se destacarem nessa área.

Como parte dos preparativos para a Olimpíada, uma série de palestras virtuais sobre IA foram oferecidas através do site da Olimpíada. Essas palestras tiveram como objetivo preparar as equipes internacionais participantes da competição e permitir que estudantes de todo o mundo se beneficiassem do conteúdo, ampliando sua compreensão desse campo crucial. Com duração de cinco semanas, as palestras abordaram uma série de tópicos relacionados ao uso da IA em vários setores, incluindo uma introdução à IA, o impacto da IA na sociedade em termos de ética e justiça e o papel dos dados no apoio às empresas. Outros tópicos incluíram modelos de geração profunda, aprendizado guiado, pesquisa de IA, avaliação de aprendizado, aprendizado por reforço e aprendizado não supervisionado.

A Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial (IAIO) fez parte dos esforços contínuos da SDAIA para melhorar a posição global da Arábia Saudita como líder em dados e IA. Alinhou-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, aumentando a conscientização sobre a importância dessas tecnologias avançadas e equipando as comunidades com os conhecimentos e habilidades necessários para dominá-las.

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504421/SDAIA.jpg

FONTE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)