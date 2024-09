La SDAIA décerne des médailles à 44 étudiants originaires de plus de 25 pays lors des premières Olympiades internationales de l'intelligence artificielle

RIYAD, Arabie saoudite, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Son Excellence le Dr Esam Alwagait, directeur du Centre national d'information de l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA), a honoré les gagnants des premières Olympiades internationales de l'intelligence artificielle. L'événement était organisé par la SDAIA en collaboration avec le Centre international de recherche et d'éthique de l'intelligence artificielle (ICAIRE) et le Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle (IRCAI), sous le patronage de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture).

Son Excellence le Dr Alwagait a remis des médailles et des distinctions aux lauréats au cours de la troisième journée du sommet mondial sur l'IA, qui s'est achevée aujourd'hui. Au total, 8 élèves ont reçu une médaille d'or, 16 une médaille d'argent et 20 une médaille de bronze. Les étudiants lauréats ont exprimé leur immense joie, notant que cette victoire les incite à développer davantage leurs talents dans des domaines liés à l'intelligence artificielle. Ils ont également formulé leur espoir de pouvoir contribuer à l'avenir au progrès de l'IA et à son potentiel pour le bien de l'humanité.

Pendant trois jours, les étudiants ont participé individuellement aux épreuves des Olympiades de l'IA, chaque pays étant représenté par une équipe de quatre étudiants au maximum. Le premier jour, ils ont passé des tests scientifiques d'une durée de cinq heures. Le deuxième jour, les étudiants ont effectué des tests expérimentaux, au cours desquels ils ont développé des solutions à des problèmes scientifiques à l'aide de techniques d'IA sur une plateforme spécialement conçue à cet effet. Le troisième jour, les participants ont été confrontés à des tests pratiques qui ont permis de déterminer les gagnants. Le dernier jour du sommet, les lauréats ont reçu des prix et des médailles, marquant ainsi la fin des premières Olympiades mondiales de l'IA.

Ces Olympiades ont servi de plateforme internationale pour les concours d'intelligence artificielle, réunissant les participants et favorisant des discussions actives pour explorer les diverses applications de l'IA. Elles visaient à encourager les jeunes talents exceptionnels dans ce domaine en pleine expansion. En outre, elles ont encouragé l'organisation de concours d'IA pour les élèves de l'enseignement secondaire, en les incitant à développer des solutions intelligentes grâce à la conception d'algorithmes, à l'apprentissage, à la structuration des données et à la programmation. Elles ont permis aux étudiants, aux spécialistes de l'IA et aux personnalités influentes du monde entier de s'intéresser au futur paysage de l'IA, de se tenir au courant des progrès rapides dans ce domaine et de doter les jeunes talents de compétences techniques de pointe.

La SDAIA a organisé ces Olympiades afin de renforcer les liens internationaux entre les experts en technologie et en logiciels, ainsi qu'entre les éducateurs en intelligence artificielle de différents pays. L'événement visait également à attirer l'attention des jeunes sur ces technologies de pointe et à inciter d'autres nations à organiser des concours similaires à l'avenir.

En particulier, les participants de plus de 25 pays ont suivi une formation comprenant 15 conférences virtuelles axées sur les aspects scientifiques de l'utilisation de la plateforme ZINDI. Ces tests avaient pour but de motiver les étudiants à s'engager dans le domaine de l'IA et de les doter des connaissances essentielles nécessaires pour exceller dans ce domaine.

Dans le cadre des préparatifs des Olympiades, une série de conférences virtuelles sur l'IA a été proposée sur le site web des Olympiades. Ces conférences visaient à préparer les équipes internationales participant au concours et à permettre aux étudiants du monde entier de bénéficier du contenu, en élargissant leur compréhension de ce domaine essentiel. S'étalant sur cinq semaines, elles ont couvert un éventail de sujets liés à l'utilisation de l'IA dans divers secteurs, notamment une introduction à l'IA, l'impact de l'IA sur la société en termes d'éthique et de justice, et le rôle des données dans le soutien aux entreprises. Les modèles de génération profonde, l'apprentissage guidé, la recherche sur l'IA, l'évaluation de l'apprentissage, les apprentissages par renforcement et non supervisé ont également été abordés.

Les Olympiades internationales de l'intelligence artificielle (IAIO) s'inscrivaient dans le cadre des efforts continus de la SDAIA pour renforcer la position mondiale de l'Arabie saoudite en tant que leader dans le domaine des données et de l'IA. Elles se sont alignées sur les Objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies en sensibilisant à l'importance de ces technologies de pointe et en dotant les communautés des connaissances et des compétences nécessaires pour les maîtriser.

