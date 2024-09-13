SDAIA 在首屆 International Artificial Intelligence Olympiad 頒發獎牌予來自 25 多個國家的 44 名學生

在三天內，學生個別參加 AI 奧林匹克測試，每個國家由最多四名學生組成的隊伍代表。第一天，學生進行了五小時的科學測試。第二天，學生完成了實驗測試，在特別設計的平台上使用 AI 技術為科學問題開發解決方案。第三天，參賽者面臨決定優勝者的實際測試。在高峰會的最後一天，得獎者獲得獎品和獎牌，標誌著世界上第一屆 AI 奧林匹克競賽的結束。

這奧林匹克競賽是 AI 比賽的國際平台，將參與者聚集在一起並促進積極討論，以探索 AI 的多樣化應用。賽事目的在於鼓勵在這快速成長領域中特別有天份的年輕人。此外，奧林匹克競賽還推動了為中學生組織 AI 比賽，激勵中學生透過演算法設計、學習、資料結構和程式設計，開發智慧型解決方案。賽事為學生、AI 專家和全球影響力的人提供機會，讓其接觸 AI 的未來環境，掌握此領域的快速發展，並向年輕人才傳授頂尖技術技能。

SDAIA 舉辦奧林匹克運動競賽，有助於加強各國科技和軟件專家以及 AI 教育工作者之間的國際聯繫。此活動還希望吸引年輕人注意到這些頂尖科技，並激勵其他國家將來組織類似的比賽。

值得注意的是，來自超過 25 個國家的參賽者接受了培訓，其中包括 15 個以使用 ZINDI 平台的科學方面為重點的虛擬講座。這些測試旨在激勵學生參與 AI 領域，讓學生具備在此領域中脫穎而出所需的基本知識。

作為奧林匹克競賽的準備的一部分，奧林匹克競賽的網站提供了一系列有關 AI 的虛擬講座。這些講座旨在為參與比賽的國際團隊做好準備，並讓來自世界各地的學生從內容中受益，從而擴大學生對此關鍵領域的了解。這些講座持續 5 星期，涵蓋一系列與 AI 在不同領域的使用有關的主題，包括介紹 AI、AI 對社會的道德和正義方面的影響，以及數據在支援企業方面的作用。其他主題包括深度生成模型、導向學習、AI 研究、學習評估、強化學習和無監督學習。

International Artificial Intelligence Olympiad (IAIO)，是 SDAIA 持續努力提升沙特阿拉伯作為數據和 AI 領導者的全球地位的一部分。此奧林匹克競賽與 United Nations' Sustainable Development Goals 2030 一致，提高大眾對這些先進技術重要性的意識，並讓社區具備掌握這些技術的必要知識和技能。

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SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)