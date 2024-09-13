SDAIA 在首屆 International Artificial Intelligence Olympiad 頒發獎牌予來自 25 多個國家的 44 名學生
14 9月, 2024, 02:56 CST
沙特阿拉伯利雅德2024年9月14日 /美通社/ -- 沙特數據和人工智能管理局 (SDAIA) 國家信息中心主任 Esam Alwagait 先生表彰首屆 International Artificial Intelligence Olympiad 的得獎者。在聯合國教科文組織 (UNESCO) 的贊助下，此活動由 SDAIA 與國際人工智能研究和倫理中心 (ICAIRE) 和國際人工智能研究中心 (IRCAI) 合作主辦。
H.E. Alwagait 博士在 Global AI Summit 第三天，向獲獎者頒發獎牌和榮譽；高峰會於今日結束。共有 8 名學生獲得金牌，16 名學生獲得銀牌，獲得銅牌的有 20 名。得獎學生表達了巨大喜悅，表示這次勝利是莫大鼓舞，會在人工智能 (AI) 相關領域進一步發展才能。學生還表示希望未來有機會為 AI 進步及其造福人類的潛力做出貢獻。
在三天內，學生個別參加 AI 奧林匹克測試，每個國家由最多四名學生組成的隊伍代表。第一天，學生進行了五小時的科學測試。第二天，學生完成了實驗測試，在特別設計的平台上使用 AI 技術為科學問題開發解決方案。第三天，參賽者面臨決定優勝者的實際測試。在高峰會的最後一天，得獎者獲得獎品和獎牌，標誌著世界上第一屆 AI 奧林匹克競賽的結束。
這奧林匹克競賽是 AI 比賽的國際平台，將參與者聚集在一起並促進積極討論，以探索 AI 的多樣化應用。賽事目的在於鼓勵在這快速成長領域中特別有天份的年輕人。此外，奧林匹克競賽還推動了為中學生組織 AI 比賽，激勵中學生透過演算法設計、學習、資料結構和程式設計，開發智慧型解決方案。賽事為學生、AI 專家和全球影響力的人提供機會，讓其接觸 AI 的未來環境，掌握此領域的快速發展，並向年輕人才傳授頂尖技術技能。
SDAIA 舉辦奧林匹克運動競賽，有助於加強各國科技和軟件專家以及 AI 教育工作者之間的國際聯繫。此活動還希望吸引年輕人注意到這些頂尖科技，並激勵其他國家將來組織類似的比賽。
值得注意的是，來自超過 25 個國家的參賽者接受了培訓，其中包括 15 個以使用 ZINDI 平台的科學方面為重點的虛擬講座。這些測試旨在激勵學生參與 AI 領域，讓學生具備在此領域中脫穎而出所需的基本知識。
作為奧林匹克競賽的準備的一部分，奧林匹克競賽的網站提供了一系列有關 AI 的虛擬講座。這些講座旨在為參與比賽的國際團隊做好準備，並讓來自世界各地的學生從內容中受益，從而擴大學生對此關鍵領域的了解。這些講座持續 5 星期，涵蓋一系列與 AI 在不同領域的使用有關的主題，包括介紹 AI、AI 對社會的道德和正義方面的影響，以及數據在支援企業方面的作用。其他主題包括深度生成模型、導向學習、AI 研究、學習評估、強化學習和無監督學習。
International Artificial Intelligence Olympiad (IAIO)，是 SDAIA 持續努力提升沙特阿拉伯作為數據和 AI 領導者的全球地位的一部分。此奧林匹克競賽與 United Nations' Sustainable Development Goals 2030 一致，提高大眾對這些先進技術重要性的意識，並讓社區具備掌握這些技術的必要知識和技能。
聯絡方式：[email protected]
SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)
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