SDAIA 在首屆 International Artificial Intelligence Olympiad 頒發獎牌予來自 25 多個國家的 44 名學生

新聞提供者

The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)

14 9月, 2024, 02:56 CST

沙特阿拉伯利雅德2024年9月14日 /美通社/ -- 沙特數據和人工智能管理局 (SDAIA) 國家信息中心主任 Esam Alwagait 先生表彰首屆 International Artificial Intelligence Olympiad 的得獎者。在聯合國教科文組織 (UNESCO) 的贊助下，此活動由 SDAIA 與國際人工智能研究和倫理中心 (ICAIRE) 和國際人工智能研究中心 (IRCAI) 合作主辦。

H.E. Alwagait 博士在 Global AI Summit 第三天，向獲獎者頒發獎牌和榮譽；高峰會於今日結束。共有 8 名學生獲得金牌，16 名學生獲得銀牌，獲得銅牌的有 20 名。得獎學生表達了巨大喜悅，表示這次勝利是莫大鼓舞，會在人工智能 (AI) 相關領域進一步發展才能。學生還表示希望未來有機會為 AI 進步及其造福人類的潛力做出貢獻。

His Excellency Dr. Esam Alwagait, Director of National Information Centre (NIC), SDAIA
His Excellency Dr. Esam Alwagait, Director of National Information Centre (NIC), SDAIA

在三天內，學生個別參加 AI 奧林匹克測試，每個國家由最多四名學生組成的隊伍代表。第一天，學生進行了五小時的科學測試。第二天，學生完成了實驗測試，在特別設計的平台上使用 AI 技術為科學問題開發解決方案。第三天，參賽者面臨決定優勝者的實際測試。在高峰會的最後一天，得獎者獲得獎品和獎牌，標誌著世界上第一屆 AI 奧林匹克競賽的結束。

這奧林匹克競賽是 AI 比賽的國際平台，將參與者聚集在一起並促進積極討論，以探索 AI 的多樣化應用。賽事目的在於鼓勵在這快速成長領域中特別有天份的年輕人。此外，奧林匹克競賽還推動了為中學生組織 AI 比賽，激勵中學生透過演算法設計、學習、資料結構和程式設計，開發智慧型解決方案。賽事為學生、AI 專家和全球影響力的人提供機會，讓其接觸 AI 的未來環境，掌握此領域的快速發展，並向年輕人才傳授頂尖技術技能。

SDAIA 舉辦奧林匹克運動競賽，有助於加強各國科技和軟件專家以及 AI 教育工作者之間的國際聯繫。此活動還希望吸引年輕人注意到這些頂尖科技，並激勵其他國家將來組織類似的比賽。

值得注意的是，來自超過 25 個國家的參賽者接受了培訓，其中包括 15 個以使用 ZINDI 平台的科學方面為重點的虛擬講座。這些測試旨在激勵學生參與 AI 領域，讓學生具備在此領域中脫穎而出所需的基本知識。

作為奧林匹克競賽的準備的一部分，奧林匹克競賽的網站提供了一系列有關 AI 的虛擬講座。這些講座旨在為參與比賽的國際團隊做好準備，並讓來自世界各地的學生從內容中受益，從而擴大學生對此關鍵領域的了解。這些講座持續 5 星期，涵蓋一系列與 AI 在不同領域的使用有關的主題，包括介紹 AI、AI 對社會的道德和正義方面的影響，以及數據在支援企業方面的作用。其他主題包括深度生成模型、導向學習、AI 研究、學習評估、強化學習和無監督學習。

International Artificial Intelligence Olympiad (IAIO)，是 SDAIA 持續努力提升沙特阿拉伯作為數據和 AI 領導者的全球地位的一部分。此奧林匹克競賽與 United Nations' Sustainable Development Goals 2030 一致，提高大眾對這些先進技術重要性的意識，並讓社區具備掌握這些技術的必要知識和技能。

聯絡方式：[email protected]

SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)

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