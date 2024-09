SDAIA e Microsoft estabelecerão um centro de excelência para estimular a transformação e a inovação da IA

RIADE, Arábia Saudita, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Saudi Data and AI Authority (SDAIA, na sigla em inglês) e a Microsoft assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) para fortalecer sua colaboração contínua e promover a inovação no setor de IA Generativa do Reino. O acordo foi formalizado durante a terceira edição da Cúpula Global de IA (GAIN 2024) que está sendo realizada no Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz, em Riade. A cúpula reuniu os principais especialistas e cientistas internacionais no campo da tecnologia.

Dr. Yaser bin Mohammed Alonaizan, CEO of the National Center for AI (NCAI) at SDAIA, and Turki Badhris, President of Microsoft Arabia

O Memorando de Entendimento, assinado pelo Dr. Yaser bin Mohammed Alonaizan, CEO do Centro Nacional de IA (NCAI) da SDAIA, e Turki Badhris, Presidente da Microsoft Arabia, visa estabelecer uma estrutura abrangente para a colaboração entre as duas partes em várias áreas-chave. Isso inclui o desenvolvimento de um Centro de Excelência conjunto dedicado a acelerar a inovação no campo da IA Generativa, com foco especial em Modelos Árabes de Grande Linguagem.

A parceria aprimorada também verá o "ALLaM" – LLM árabe da SDAIA - geralmente disponível no Microsoft Azure. O modelo, que foi construído e treinado pela SDAIA na infraestrutura robusta e escalável do Azure, permitirá que instituições governamentais e empresas de todos os tamanhos aproveitem os recursos avançados do ALLaM para criar seus próprios aplicativos árabes de IA para superar desafios, otimizar operações, melhorar o envolvimento do cliente e acelerar a transformação digital.

Além disso, a SDAIA anunciou que o ALLaM obteve reconhecimento global como o principal modelo de idioma árabe, conforme avaliado pela MMLU árabe, um padrão importante para modelos de idiomas grandes.

A parceria também abrangerá o estabelecimento da Microsoft AI Academy em colaboração com a SDAIA Academy. Essa iniciativa visa desenvolver recursos nacionais em IA por meio de vários programas conjuntos, incluindo o Programa de Certificação Profissional do Microsoft Azure, que fornecerá aos talentos locais certificações reconhecidas globalmente; e a Competição Universitária Athka, em parceria com a Competição Imagine Cup, para incentivar os jovens sauditas a participar de competições internacionais.

Essas iniciativas são parte integrante dos esforços contínuos da SDAIA para liderar o desenvolvimento do cenário de dados e IA na Arábia Saudita. Eles destacam o compromisso da SDAIA em desenvolver capacidades nacionais competitivas e reforçar a posição do Reino como líder global neste campo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504058/SDAIA_Microsoft_Arabia.jpg

FONTE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)