La SDAIA et Microsoft créent un centre d'excellence pour favoriser la transformation et l'innovation en matière d'IA

RIYADH, Arabie saoudite, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA) et Microsoft ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration en cours et faire progresser l'innovation dans le secteur de l'IA générative du Royaume. L'accord a été officialisé lors de la troisième édition du Global AI Summit (GAIN 2024) organisé au King Abdulaziz International Conference Center à Riyad. Le sommet a réuni des experts et des scientifiques internationaux de premier plan dans le domaine de la technologie.

Dr. Yaser bin Mohammed Alonaizan, CEO of the National Center for AI (NCAI) at SDAIA, and Turki Badhris, President of Microsoft Arabia

Le protocole d'accord, signé par le Dr Yaser bin Mohammed Alonaizan, PDG du Centre national pour l'IA (NCAI) à la SDAIA, et Turki Badhris, président de Microsoft Arabie, vise à établir un cadre global de collaboration entre les deux parties dans plusieurs domaines clés. Cela inclut le développement d'un centre d'excellence commun dédié à l'accélération de l'innovation dans le domaine de l'IA générative, avec un accent particulier sur les grands modèles de langage (GML) en arabe.

Grâce à ce partenariat renforcé, « ALLaM », le GML en arabe de la SDAIA, sera également disponible sur Microsoft Azure. Le modèle, qui a été construit et entrainé par la SDAIA sur l'infrastructure robuste et évolutive d'Azure, permettra aux institutions gouvernementales et aux entreprises de toutes tailles d'exploiter les capacités avancées d'ALLaM pour créer leurs propres applications d'IA en arabe afin de surmonter les défis, d'optimiser les opérations, d'améliorer l'engagement des clients et d'accélérer la transformation numérique.

En outre, la SDAIA a annoncé qu'ALLaM était reconnu au niveau mondial comme le premier modèle de langage en arabe, selon une évaluation avec l'Arabic MMLU, une norme importante pour les grands modèles de language.

Le partenariat comprendra également la création de la Microsoft AI Academy en collaboration avec la SDAIA Academy. Cette initiative vise à renforcer les capacités nationales en matière d'IA par le biais de divers programmes conjoints, notamment le programme de certification professionnelle Microsoft Azure, qui permettra aux talents locaux d'obtenir des certifications reconnues à l'échelle mondiale, et la compétition universitaire Athka, en partenariat avec la compétition Imagine Cup, afin d'encourager les jeunes Saoudiens à participer à des compétitions internationales.

Ces initiatives font partie intégrante des efforts continus de la SDAIA pour être le fer de lance du développement du paysage des données et de l'IA en Arabie saoudite. Elles soulignent l'engagement de la SDAIA à développer des capacités nationales compétitives et à renforcer la position du Royaume en tant que leader mondial dans ce domaine.

