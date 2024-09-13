SDAIA 與 Microsoft 成立卓越中心推動 AI 轉型和創新

透過這項強化合作，SDAIA 的阿拉伯語大型語言模型「ALLaM」將更廣泛地部署在 Microsoft Azure 雲端平台上。SDAIA 基於 Azure 強大且可擴展的雲端基礎設施，開發並訓練了該模型。透過此模型，各級政府機構與各大規模的企業得以充分運用 ALLaM 先進的 AI 功能，自主開發阿拉伯語 AI 應用程式，以解決各種挑戰、優化營運流程、提升客戶互動體驗，並加速數碼轉型。

此外，SDAIA 宣佈，根據阿拉伯語 MMLU 這項備受國際認可的大型語言模型評估基準，ALLaM 已成功躋身全球領先的阿拉伯語語言模型之列。

合作夥伴關係還包括與 SDAIA 學院合作成立 Microsoft AI 學院。該計劃旨在通過各種聯合計劃，包括 Microsoft Azure 專業認證計劃，為當地人才提供全球公認的認證，以及與 Imagine Cup 競賽合作的 Athka 大學競賽，鼓勵沙特青年參與國際競賽，以提升國家在 AI 領域的實力。

這些倡議是 SDAIA 不斷推動沙特阿拉伯數據與 AI 領域發展的關鍵行動，同時彰顯了 SDAIA 對培育具備競爭力的國家實力，以及鞏固沙特阿拉伯作為全球領先者的決心。

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SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)