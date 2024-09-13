SDAIA 與 Microsoft 成立卓越中心推動 AI 轉型和創新
13 9月, 2024, 20:18 CST
沙特阿拉伯利雅德2024年9月13日 /美通社/ -- Saudi Data and AI Authority (SDAIA) 和 Microsoft 簽署了一份諒解備忘錄 (MoU)，以加強他們持續的合作，推動沙特生成式 AI 領域的創新。雙方在利雅德 King Abdulaziz International Conference Center 舉行的第三屆 Global AI Summit (GAIN 2024) 正式敲定了協議。高峰會匯聚了科技領域的頂尖國際專家和科學家。
由 SDAIA 的 National Center for AI (NCAI) 行政總裁 Yaser bin Mohammed Alonaizan 博士和 Microsoft 阿拉伯總裁 Turki Badhris 簽署的 MoU 旨在於多個關鍵領域建立雙方全面合作框架。這包括開發一個聯合的卓越中心，致力於加速生成 AI 領域的創新，並特別聚焦阿拉伯語大語言模型。
透過這項強化合作，SDAIA 的阿拉伯語大型語言模型「ALLaM」將更廣泛地部署在 Microsoft Azure 雲端平台上。SDAIA 基於 Azure 強大且可擴展的雲端基礎設施，開發並訓練了該模型。透過此模型，各級政府機構與各大規模的企業得以充分運用 ALLaM 先進的 AI 功能，自主開發阿拉伯語 AI 應用程式，以解決各種挑戰、優化營運流程、提升客戶互動體驗，並加速數碼轉型。
此外，SDAIA 宣佈，根據阿拉伯語 MMLU 這項備受國際認可的大型語言模型評估基準，ALLaM 已成功躋身全球領先的阿拉伯語語言模型之列。
合作夥伴關係還包括與 SDAIA 學院合作成立 Microsoft AI 學院。該計劃旨在通過各種聯合計劃，包括 Microsoft Azure 專業認證計劃，為當地人才提供全球公認的認證，以及與 Imagine Cup 競賽合作的 Athka 大學競賽，鼓勵沙特青年參與國際競賽，以提升國家在 AI 領域的實力。
這些倡議是 SDAIA 不斷推動沙特阿拉伯數據與 AI 領域發展的關鍵行動，同時彰顯了 SDAIA 對培育具備競爭力的國家實力，以及鞏固沙特阿拉伯作為全球領先者的決心。
SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)
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