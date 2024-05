Seegene e Springer Nature anunciam aliança estratégica

- A aliança estratégica visa promover a colaboração com pesquisadores que trabalham em vários campos de doenças usando a melhor tecnologia de diagnóstico PCR da categoria

- As empresas facilitarão a cooperação de nível C, fortalecendo a parceria para o negócio SG OneSystemTM (negócio de compartilhamento de tecnologia da Seegene)

SEUL, Coreia do Sul, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder no fornecimento de uma solução total para diagnósticos moleculares de PCR, anunciou em 16 de maio a assinatura de um acordo de aliança estratégica com a Springer Nature, a editora da prestigiada revista científica Nature.

O compartilhamento de valores comuns no objetivo da Springer Nature de avançar a descoberta e o trabalho da Seegene em direção à concretização de um mundo livre de doenças proporciona a base para uma aliança natural.

Da esquerda para a direita: Marc Spenlé, COO da Springer Nature; Frank Vrancken Peeters, CEO da Springer Nature; Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene; e Jun B. Kim, EVP e chefe global da Seegene OneSystem Business posam para uma foto durante a cerimônia de assinatura da aliança estratégica OneSystem™ em Houten, Holanda, realizada em 15 de maio. (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

A nova aliança permitirá que as duas empresas utilizem sua expertise e conhecimento para apoiar pesquisadores em toda a comunidade científica global a acelerar os testes =de PCR para o diagnóstico de diversas doenças.

As empresas de diagnóstico molecular por PCR desenvolvem apenas alguns produtos diagnósticos anualmente. Ao aproveitar a rede da Springer Nature, as duas empresas fornecerão financiamento e tecnologia a cientistas e especialistas globais em diversos campos, ampliando significativamente o alcance e o potencial de produtos diagnósticos. Essa iniciativa, liderada pela alta administração de ambas as empresas, baseia-se no sucesso do Programa de Inovação Aberta lançado pelas duas empresas em 2023, cujo objetivo era desenvolver produtos diagnósticos inovadores com a participação da comunidade científica.

Ambas as empresas expandirão sua colaboração usando o negócio OneSystemTM identificando e promovendo parceiros em potencial, bem como co-organizando simpósios anuais, começando com uma declaração conjunta este ano.

"Estamos entusiasmados em aprofundar nosso relacionamento estratégico com a Springer Nature, uma líder com autoridade na comunidade científica global",disse o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene. "Juntos, trabalharemos para promover o sucesso do negócio SG OneSystemTM e para realizar 'um mundo livre de doenças'."

"A Springer Nature aplaude o esforço da Seegene para democratizar o diagnóstico precoce de múltiplas doenças para permitir o tratamento oportuno", disse Frank Vrancken Peeters, CEO da Springer Nature. "Esse nobre objetivo só pode ser alcançado por meio de colaborações. Como parceira confiável da comunidade de pesquisa, a Springer Nature ajudará a construir uma rede global de especialistas que, utilizando a tecnologia da Seegene, poderão acelerar o desenvolvimento de novos testes para uma ampla gama de condições.

Seegene e Springer Nature receberam um interesse significativo da comunidade científica global para o Programa de Inovação Aberta inaugural lançado em 2023. O programa, composto por 15 projetos, recebeu um total de 281 inscrições de 47 países, resultando em uma relação competitiva de 11 para 1 para a seleção de 26 candidatos. Reconhecendo o potencial do compartilhamento de tecnologia, as duas empresas visam acelerar a comercialização de experiência e conhecimento em diversos campos. Este ano marca a segunda iteração do programa, que se afastará do modelo de desenvolvimento de produtos predefinidos de 2023. Em vez disso, o programa de 2024 adotará um formato mais aberto, permitindo que os candidatos proponham desenvolvimentos de produtos de qualquer natureza.

"Estamos com grandes expectativas de que o Programa de Inovação Aberta contribua para a democratização dos diagnósticos moleculares por PCR", disse Marc Spenlé, Diretor de Operação da Springer Nature. "Junto com a Seegene, vamos criar um ecossistema que incentive e acelere o desenvolvimento de novos testes para atender às necessidades atualmente não atendidas".

###

Sobre a Seegene

A Seegene possui 23 anos de experiência dedicada em P&D, fabricação e negócios em torno de tecnologias de PCR quantitativo sindrômico, que foram destacadas durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países de todo o mundo. A principal característica das tecnologias de PCR sindrômico exclusivas da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos que causam sintomas semelhantes em um único tubo e fornecer informações quantitativas sobre o perfil de infectividade para correlacionar com a gravidade da doença.

Sobre a Springer Nature

Por mais de 180 anos, a Springer Nature tem promovido as descobertas, fornecendo o melhor serviço possível para toda a comunidade de pesquisa. Ajudamos os pesquisadores a descobrir novas ideias, garantimos que toda a pesquisa que publicamos seja significativa, robusta e resistente a escrutínio objetivo, que alcance todos os públicos relevantes no melhor formato possível, e possa ser descoberta, acessada, usada, reutilizada e compartilhada. Apoiamos bibliotecários e instituições com inovações em tecnologia e dados; e fornecemos suporte de publicação de qualidade para sociedades.

Como editora de pesquisa, a Springer Nature abriga marcas confiáveis, incluindo Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan e Scientific American.

Para obter mais informações, acesse springernature.com e @SpringerNature .

OUTRAS INFORMAÇÕES

SG OneSystemTM

O negócio SG OneSystemTM é a estratégia global da Seegene para compartilhar sua tecnologia de diagnóstico molecular por PCR e know-how, acumulados ao longo de mais de 20 anos, com empresas líderes em todo o mundo para criar um consórcio global que expandiria o pipeline de desenvolvimento de produtos de PCR. Além disso, a Seegene busca aproveitar a experiência e o conhecimento coletivos da comunidade científica global para avançar a inovação no campo de diagnóstico. Por meio desses esforços combinados, a comercialização de expertise e conhecimento, bem como o desenvolvimento de produtos diagnósticos adaptados para atender às necessidades do mercado local, o SG OneSystemTM visa democratizar o acesso precoce aos testes de PCR e, em última análise, contribuir para a concretização de 'um mundo livre de doenças'."

Em janeiro de 2024, a Seegene firmou uma colaboração estratégica com a Microsoft para fortalecer seu Sistema de Desenvolvimento Digitalizado Seegene (SGDDS) usando a tecnologia da Microsoft, incluindo planos para utilizar inteligência artificial (IA) no futuro. A colaboração da Seegene com a Microsoft e a Springer Nature impulsionará o negócio SG OneSystemTM. Essas três empresas estão a planejar um evento de declaração para lançar as parcerias colaborativas este ano.

Programa de Inovação Aberta (OIP)

O Programa de Inovação Aberta (OIP) é um projeto global de desenvolvimento de reagentes de PCR co-organizado pela Seegene e pela Springer Nature. O programa inaugural, lançado em setembro de 2023, solicitou a inscrição de cientistas e especialistas de toda a comunidade para realizar pesquisas para os 15 projetos designados para desenvolver os reagentes de ensaio de diagnóstico qPCR sindrômico da Seegene.

O programa de inovação aberta faz parte do negócio de compartilhamento de tecnologia da Seegene, o SG OneSystemTM , que tem como objetivo a concretização de um mundo livre de todas as doenças, com a meta de desenvolver produtos que consolidem o conhecimento e a experiência da ciência e de especialistas de todas as partes do mundo.

Sistema de Desenvolvimento Digitalizado de Seegene (SGDDS)

O Sistema de Desenvolvimento Digitalizado Seegene (SGDDS) é um sistema que possibilita o desenvolvimento padronizado e automatizado de kits de diagnóstico. Ele é integrado com as tecnologias e expertise de produtos da Seegene e oferece suporte para que os pesquisadores desenvolvam facilmente produtos de PCR sindrômico, mesmo para aqueles com experiência limitada em desenvolvimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415177/Photo__Seegene_and_Springer_Nature_Announce_Strategic_Alliance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/4711219/Seegene_logo_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.