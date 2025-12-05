Seegene abre subsidiária na França para expandir sua presença na Europa

A França torna-se a oitava subsidiária de vendas no exterior da Seegene e a terceira na Europa, depois da Itália e da Alemanha

de vendas no exterior da Seegene e a terceira na Europa, depois da Itália e da Alemanha O país é o segundo maior mercado de diagnóstico molecular da Europa, impulsionado pela demanda por testes de infecções sexualmente transmissíveis e gastrointestinais

A nova filial deverá acelerar a adoção mais ampla das soluções em desenvolvimento da Seegene, CURECA™ e STAgora™, na Europa

SEUL, Coreia do Sul, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Seegene, Inc., líder global em diagnóstico molecular (MDx), anunciou hoje a criação de uma nova subsidiária na França para reforçar a sua presença na Europa e apoiar a expansão das vendas globais.

A nova subsidiária fortalecerá o envolvimento local com clientes e parceiros por meio de suporte técnico aprimorado, desenvolvimento de mercado e colaboração com as partes interessadas na área da saúde.

Segundo a empresa global de pesquisa de mercado Grand View Research, Inc., o mercado MDx da França deve atingir aproximadamente 600 milhões de euros, correspondendo a cerca de 15% do total europeu. É o segundo maior mercado da região, depois da Alemanha, que detém uma participação de 19%. Na França, a demanda é particularmente alta por testes de diagnóstico voltados para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), infecções do trato gastrointestinal (GI) e infecções respiratórias. Por meio de sua subsidiária, a Seegene pretende aumentar as vendas dessas linhas de produtos e, ao mesmo tempo, introduzir um portfólio mais amplo, incluindo câncer cervical e outras categorias de diagnóstico multiplex.

"No mercado francês, que se divide entre os setores privado e público, a capacidade de fornecer rapidamente produtos inovadores e atender às necessidades de eficiência dos laboratórios é um fator fundamental para a competitividade", afirmou Daniel Shin, vice-presidente executivo e diretor global de vendas e marketing da Seegene. "A nova subsidiária permitirá que a Seegene conheça melhor o panorama da saúde na França, reforçando o atendimento ao cliente local e acelerando o crescimento do negócio de diagnósticos in vitro da empresa com conhecimentos especializados locais."

A nova subsidiária também constitui uma base estratégica para o lançamento europeu das soluções da Seegene que estão em desenvolvimento, o CURECA™, um sistema PCR totalmente automatizado e autônomo, e o STAgora™, uma plataforma para análise e insights preditivos de dados de diagnóstico em tempo real.

Com a inclusão da França, a Seegene passa a ter oitosubsidiárias de vendas no exterior, complementando sua rede de distribuição global de 90 distribuidores em 94 países.

No primeiro semestre de 2025, as vendas no exterior corresponderam a aproximadamente 93% da receita total da Seegene, com a Europa respondendo por 63%. A região continua sendo um importante fator de crescimento para o roteiro de expansão global da empresa.

Isenção de responsabilidade

O CURECA™ e o STAgora™ estão em desenvolvimento e não estão disponíveis para uso diagnóstico.

Sobre a Seegene

A Seegene tem mais de 25 anos de experiência dedicados a P&D, fabricação e negócios relacionados a tecnologias de PCR sindrômico em tempo real. Essa experiência foi particularmente importante durante a pandemia da COVID-19, quando a Seegene forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países em todo o mundo. A característica central da tecnologia de PCR em tempo real sindrômica da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos que causam sinais e sintomas semelhantes em um único tubo, fornecendo informações quantitativas.

Acesse: Seegene.com e siga linkedin.com/company/seegene-inc

