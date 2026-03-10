Seguro flexível atrai mais de 60% das famílias com filhos, aponta estudo MetLife-Ipsos

Levantamento mostra forte interesse por produtos que oferecem flexibilidade e transparência, dois fatores decisivos para o consumidor, segundo a pesquisa

SAO PAULO, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa inédita realizada pela MetLife Brasil, em parceria com o Instituto Ipsos, revela que 50% dos brasileiros contratariam um seguro do tipo Vida Universal, que é seguro de vida que combina proteções para imprevistos à vida das pessoas com a estabilidade financeira, por meio de um valor que fica reservado para ser um suporte para momentos de instabilidade financeira temporária e permitir a manutenção do seguro sem necessidade de aumento. Outros 30% afirmaram que adotariam o produto dependendo do preço, indicando um alto potencial de mercado do seguro, que ainda está em processo de regulamentação no país.

O estudo, que foi conduzido em novembro de 2025 e realizado com 600 entrevistados de todas as regiões do Brasil, buscou identificar comportamentos, percepções e expectativas sobre proteção financeira, seguros de vida e opções de acúmulo de recursos e investimentos.

De acordo com o levantamento, 9 em cada 10 brasileiros consideram interessante ou muito interessante um produto que una proteção com elementos de estabilidade financeira. O estudo também revela que 60% das famílias com filhos possuem interesse por esses modelos de seguros. Além disso, os participantes afirmaram que:

53% contratariam um seguro de vida que permita realizar ajustes conforme as diferentes fases da vida;





47% valorizam um produto que ofereça a possibilidade de acumular recursos dentro do próprio seguro;





O valor médio de cobertura considerado adequado seria de até R$ 2 milhões.

"A pesquisa reforça que a flexibilidade é um fator importante para os brasileiros na contratação de serviços, como a contratação de seguros de vida, especialmente quando há mudanças na estrutura familiar ou profissional. Em mercados como Japão, Estados Unidos e México, locais em que o histórico do seguro é amplamente positivo, observamos como esse aspecto tem sido determinante para a adoção do Vida Universal", destaca Jaime Neto, vice-presidente Comercial da MetLife Brasil.

Abaixo, confira outros recortes da pesquisa.

Proteção familiar é prioridade do brasileiro

O estudo explorou a percepção sobre seguros de vida de forma geral. A proteção à família foi apontada como o principal benefício por 68% dos entrevistados, seguida pela capacidade de lidar com imprevistos relacionados à saúde (57%).

Momentos de maior necessidade de poupança e proteção, segundo os entrevistados, incluem desemprego e nascimento de filhos, eventos que alteram significativamente a dinâmica financeira das famílias.

Segurança é a característica mais importante

O estudo mostra que segurança (64%) e rentabilidade (59%) são as características mais valorizadas pelos brasileiros em geral. Entretanto, entre os segmentos de menor nível socioeconômico, ganha relevância a necessidade de produtos de investimento fáceis de entender e de usar (alcança 35% das respostas).

Essa diferença indica que a complexidade das soluções financeiras ainda é um obstáculo para boa parte da população, reforçando a importância de experiências simples, acessíveis e transparentes.

Dificuldade em poupar e a busca por estabilidade financeira

Apesar de metade dos entrevistados se dizer financeiramente estável, apenas um terço consegue poupar com regularidade. O principal objetivo ao guardar dinheiro é a formação de uma reserva para emergências, seguido da proteção familiar.

As ferramentas mais utilizadas para economia e investimentos continuam sendo contas correntes e a poupança, com variações significativas conforme faixa etária, classe social e tipo de ocupação.

Potencial para expansão do Universal Life no Brasil

O seguro Vida Universal ainda não está completamente regulamentado no Brasil, contudo, metade dos participantes da pesquisa afirmou ter algum conhecimento sobre produtos com as características do Vida Universal.

Além disso, a experiência da MetLife na América Latina evidencia, na prática, a versatilidade desta modalidade. Na Colômbia, o Vida Universal já responde por cerca de 80% das apólices de vida individual, impulsionada por um portfólio segmentado que combina proteção e componentes de bem-estar, enquanto no México, a lógica de customização é central, com produtos desenvolvidos para objetivos específicos - da aposentadoria à proteção de longo prazo.

"O alto nível de interesse por proteção, que foi registrado no estudo, indica que há espaço para expansão de soluções flexíveis, especialmente entre famílias com filhos e consumidores que buscam planejamento financeiro de longo prazo. Esse cenário é muito similar ao que vemos na operação da MetLife nos países da América Latina, onde somos líderes e referência na modalidade", comenta Thiago Alberti, Diretor de Desenvolvimento de Produtos da MetLife Brasil.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas ("MetLife"), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br



