Semana ueg: Novo procedimento combinado com semaglutida pode eliminar a dependência de insulina no diabetes tipo 2

VIENA, 14 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Pesquisa inovadora apresentada hoje na Semana ueg 2024 revela uma nova e promissora estratégia de tratamento para diabetes tipo 2 (dm2) que poderia reduzir significativamente ou mesmo eliminar a necessidade de terapia com insulina.

Esta abordagem inovadora, que combina um novo procedimento conhecido como ReCET (Re-Celularização via Terapia de Eletroporação) com semaglutida, resultou na eliminação da terapia com insulina para 86% dos pacientes.

Globalmente, o DM2 afeta 422 milhões de pessoas, sendo a obesidade reconhecida como um fator de risco significativo. Embora a terapia com insulina seja comumente usada para controlar os níveis de açúcar no sangue em pacientes com DM2, ela pode resultar em efeitos colaterais, como ganho de peso, e complicar ainda mais o controle do diabetes. Existe, portanto, uma necessidade de estratégias alternativas de tratamento.

O primeiro estudo em humanos incluiu 14 participantes com idades entre 28 e 75 anos, com índices de massa corporal variando de 24 a 40 kg/m². Cada participante foi submetido ao procedimento ReCET sob sedação profunda, um tratamento destinado a melhorar a sensibilidade do corpo à sua própria insulina. Após o procedimento, os participantes aderiram a uma dieta líquida isocalórica de duas semanas, após a qual a semaglutida foi gradualmente titulada até 1 mg/semana.

Notavelmente, no acompanhamento de 6 e 12 meses, 86% dos participantes (12 de 14) não precisaram mais de terapia com insulina, e esse sucesso continuou durante o acompanhamento de 24 meses. Nestes casos, todos os pacientes mantiveram o controle glicêmico, com os níveis de HbA1c permanecendo abaixo de 7,5%.

A dose máxima de semaglutida foi bem tolerada por 93% dos participantes, um indivíduo não conseguiu aumentar para a dose máxima devido a náuseas. Todos os pacientes completaram com sucesso o procedimento ReCET, e nenhum efeito adverso grave foi relatado.

A Dra. Celine Busch, principal autora do estudo, comentou: "Essas descobertas são muito encorajadoras, sugerindo que o ReCET é um procedimento seguro e viável que, quando combinado com semaglutida, pode efetivamente eliminar a necessidade de terapia com insulina".

"Ao contrário da terapia medicamentosa, que requer adesão diária à medicação, o ReCET é livre de adesão, abordando a questão crítica da adesão contínua do paciente no manejo do DM2. Além disso, o tratamento modifica a doença: melhora a sensibilidade do paciente à sua própria insulina (endógena), combatendo a causa raiz da doença, em oposição às terapias medicamentosas atualmente disponíveis, que são, na melhor das hipóteses, controladoras da doença."

"Atualmente, estamos conduzindo o estudo EMINENT-2 com os mesmos critérios de inclusão e exclusão e administração de semaglutida, mas com um procedimento simulado ou ReCET. Este estudo também incluirá avaliações mecanicistas para avaliar o mecanismo subjacente do ReCET."

FONTE UEG Week