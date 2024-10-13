UEG Week：結合 semaglutide 的嶄新療程，可消除 2 型糖尿病患者對胰島素的依賴性

維也納2024年10月14日 /美通社/ -- 今天在 UEG Week 2024 上展示的突破性研究，揭示了一種很有前景的 2 型糖尿病 (T2D) 新治療策略，可大幅減少甚至消除對胰島素治療的需求。

這種創新方法，結合一種稱為 ReCET (Re-Cellularization via Electroporation Therapy) 的嶄新療程與司美格魯肽 (Semaglutide)、，結果有 86% 的病人無需再接受胰島素治療。

全球有 4.22 億人罹患 T2D，肥胖是此病的重要風險因素之一。雖然胰島素療法通常用於控制 T2D 病人的血糖水平，但有副作用，包括可能會導致體重增加，並使糖尿病管理變得更加繁瑣。因此，有替代治療策略的需要。

第一次人類研究，包括 14 名年齡介乎 28 至 75 歲的參與者，體重指數介乎 24 至 40 kg/m²。每位參與者都在深度鎮靜下進行 ReCet 療程，一種旨在改善人體對自身胰島素敏感性的治療方法。在這此療程過後，參與者堅持兩星期的等熱量流質飲食，之後逐步將 Semaglutide 的劑量增加至每星期 1 毫克。

值得注意的是，在 6 個月和 12 個月的跟進中，86% 的參與者（14 個中的 12 人）不再需要胰島素治療，而且這種成功，在 24 個月的追蹤期間持續保持。在這些情況下，所有病人都能夠維持血糖的穩定，HbA1c 水平維持在 7.5% 以下。

93% 的參與者對最大劑量的 Semaglutide 耐受良好，其中一人因出現噁心感覺而無法增加至最大劑量。所有病人成功完成 RecET 療程，並沒有任何嚴重不良影響的報告。

研究的主要作者 Celine Busch 博士表示：「這些發現非常令人鼓舞，表明 ReCet 是一種安全且可行的療程，當與 Semaglutide 結合使用時，可以有效地消除對胰島素治療的需求。

藥物治療需要每天按時服藥，ReCET 則不同，無需按時服藥，可解決 T2D 管理中病人必須持續按時服藥的關鍵問題。此外，此治療方法還能改變疾病：此療法改善病人對自身（內發性）胰島素的敏感度，解決疾病的根本原因；而目前可用的藥物療法，充其量只能控制疾病。」

「我們目前正在進行 EMINENT-2 試驗，並採用相同的納入∕排除標準 (inclusion / exclusion criteria) 和施用 Semaglutide，但使用假手術或 ReCET。此研究還將包括機械性評估，以評估 RecET 的基礎機制。」

SOURCE UEG Week