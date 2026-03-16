Sensedia introduce AI Gateway para fortalecer la gobernanza empresarial en la era de los agentes de IA

Iniciativa combina tecnología y consultoría en múltiples nubes y diferentes gateways para preparar arquitecturas corporativas, garantizar seguridad y controlar costos en la adopción de IA a escala

SÃO PAULO, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sensedia, especialista en APIs, integraciones y agentes, anunció el lanzamiento de Sensedia AI Gateway, una solución diseñada para ofrecer control, seguridad y gestión de agentes de Inteligencia Artificial en entornos multicloud y distintos gateways. El lanzamiento responde al paso de las empresas desde la experimentación hacia la adopción de IA a escala, donde gestionar los riesgos financieros se vuelve clave.

Las proyecciones de Gartner indican que el 70% de los equipos de ingeniería utilizarán AI Gateways para 2028 para aumentar la confiabilidad y optimizar costos. Actualmente, el 34% de las organizaciones de alto rendimiento utilizan estas herramientas, frente a sólo el 8% de las de bajo desempeño, consolidando la gobernanza como diferencial competitivo.

Sensedia AI Gateway funciona como una capa que centraliza políticas, observabilidad y gestión de costos en entornos con múltiples agentes y modelos de IA. A medida que la IA avanza hacia operaciones más autónomas, contar con una arquitectura que garantice trazabilidad y control se vuelve esencial para las organizaciones.

Para complementar la solución, Sensedia presentó AI Foundation Services, un conjunto de servicios para preparar la arquitectura corporativa, que incluye diagnósticos de madurez, definición de arquitectura e integración con sistemas legados. La iniciativa destaca que llevar la IA a producción es, ante todo, un desafío arquitectónico que exige seguridad y control del gasto.

"El mercado entendió que el desafío no es solo conectar modelos, sino gobernar cómo los agentes acceden a los datos y consumen recursos", afirma Kleber Bacili, CEO de Sensedia.

El gateway funciona como un hub agnóstico y multicloud que permite:

Gobernanza centralizada de agentes

Protección de datos sensibles e implementación de guardrails contra prompt injection

Monitoreo del comportamiento y distribución de cuotas por equipo

Enrutamiento dinámico y fallback automático entre distintos LLMs

La solución integra capacidades de FinOps para IA, protecciones PII, bloqueo de contenido tóxico y almacenamiento seguro de credenciales. Al estandarizar políticas, las organizaciones aseguran cumplimiento sin afectar la autonomía de los equipos. Según Bacili, la gobernanza en este nuevo escenario tecnológico es un habilitador estratégico que permite escalar la adopción de la IA de manera segura.

FUENTE Sensedia