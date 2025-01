Série DJI Matrice 4 traz inteligência para operações aéreas

Os novos drones Matrice 4T e Matrice 4E oferecem detecção inteligente com IA para operações desafiadoras e telêmetro à laser para medição precisa em tempo real

SHENZHEN, China, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A DJI, líder global em drones civis e tecnologia de câmeras, apresenta a série DJI Matrice 4 como a nova linha compacta de drones empresariais de ponta da empresa. Lançando com os modelos Matrice 4T e Matrice 4E, esses novos drones inteligentes e compactos possuem recursos avançados, como detecção inteligente e medição com telêmetro à laser. Com uma plataforma de computação com IA e capacidades de sensoriamento significativamente aprimoradas, as operações de voo com esses drones serão mais seguras e confiáveis do que nunca.

Série DJI Matrice 4 (PRNewsfoto/DJI)

"Com a série Matrice 4, a DJI está inaugurando uma nova era de operações aéreas inteligentes. Ao equipar nossos drones de uso profissional líderes de mercado, com IA, equipes de busca e resgate poderão salvar vidas mais rapidamente", afirmou Christina Zhang, diretora sênior de estratégia corporativa da DJI. "Além disso, os recursos inteligentes da série Matrice 4 serão elevados a um novo patamar, permitindo que os drones empresariais atendam melhor às crescentes demandas operacionais em diferentes cenários complexos."

Múltiplos sensores inteligentes para visualização de detalhes e mapeamento de precisão

A série DJI Matrice 4 inclui uma câmera teleobjetiva média e uma câmera teleobjetiva. Com a lente teleobjetiva média de 70 mm e zoom óptico de 3x, é possível identificar parafusos e rachaduras em inspeções de médio alcance, como linhas de energia e pontes, a uma distância de 10 metros. Para inspeções de longo alcance, a câmera teleobjetiva de 168 mm pode capturar detalhes incríveis a até 250 metros de distância. Além disso, o telêmetro laser pode medir distâncias de até 1.800 metros.

O drone DJI Matrice 4T atende a diversos setores, desde resposta a emergências e segurança pública até gestão de energia. A câmera térmica infravermelha é compatível com o modo de alta resolução com até 1280x1024 pixels, enquanto a luz auxiliar NIR pode iluminar distâncias de até 100 metros. Outras lentes notáveis incluem uma lente grande-angular de 24 mm e um filtro IR-Cut para visuais claros durante o dia e a noite. A DJI também fornece ferramentas de treinamento e a possibilidade de integração com soluções de terceiros, ajudando a expandir os campos de aplicação de IA para drones.

O drone DJI Matrice 4E é projetado para levantamentos, mapeamento e inspeções. O levantamento aéreo em alta velocidade de múltiplos ângulos pode ser realizado com a lente grande-angular de 24 mm equipada com obturador mecânico. Ele efetua disparos rápidos em intervalos de 0,5 segundos nos modos de fotografia ortofoto e oblíqua, com velocidades de voo para mapeamento de até 21 m/s. Ele também permite a Captura 3D Inteligente, possibilitando que os usuários criem modelos preliminares e gerem rotas de mapeamento precisas para medir edificações irregulares.

Suporte aéreo inteligente para missões de busca e resgate

Com o modelo de IA integrado, a série Matrice 4 atua como um segundo par de olhos durante missões de busca e resgate. Veículos e embarcações podem ser rapidamente detectados à distância, mesmo em terrenos desafiadores. É possível definir um destino FlyTo para a última localização conhecida da pessoa desaparecida. Os drones podem voar em modo de controle de cruzeiro, ajustando automaticamente sua rota e velocidade com base no ambiente ao redor.

Outros recursos de destaque

Excelentes imagens em ambientes complexos: atualizações extensivas no modo noturno, incluindo aberturas maiores e capacidades inteligentes de baixa luminosidade, proporcionam um desempenho superior em condições de pouca luz.

atualizações extensivas no modo noturno, incluindo aberturas maiores e capacidades inteligentes de baixa luminosidade, proporcionam um desempenho superior em condições de pouca luz. Novos acessórios para maior eficiência e adaptabilidade: o holofote DJI AL1 pode iluminar até 100 metros de distância. O alto-falante DJI AS1 pode transmitir mensagens a até 300 metros, alcançando 114 decibéis a 1 metro. A estação multifuncional D-RTK 3 pode estender o alcance da transmissão de imagem em áreas sem rede.

o holofote DJI AL1 pode iluminar até 100 metros de distância. O alto-falante DJI AS1 pode transmitir mensagens a até 300 metros, alcançando 114 decibéis a 1 metro. A estação multifuncional D-RTK 3 pode estender o alcance da transmissão de imagem em áreas sem rede. Controle de privacidade: Com a DJI, os clientes têm controle sobre os próprios dados. Os usuários devem optar por compartilhar fotos ou vídeos com a DJI, e os usuários residentes nos EUA não podem mais sincronizar os registros de voo com os servidores da DJI. Para quem precisar de uma segurança de dados mais elevada, o Modo de Dados Locais pode desativar a conexão com a internet do aplicativo. Saiba mais: Central de Confiabilidade DJI

Disponibilidade

Para verificar a disponibilidade da série DJI Matrice 4, entre em contato com o distribuidor autorizado da DJI Enterprise.

Saiba mais: http://enterprise.dji.com/matrice-4-series

*Todos os dados foram coletados usando um modelo de produção em ambiente controlado. Para obter mais informações, consulte nosso site oficial: http://enterprise.dji.com/matrice-4-series

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593700/DJI_Matrice_4_Series.jpg

FONTE DJI