O LiDAR de longo alcance de 1535 nm de nova geração e as duas câmeras RGB de 100 MP para mapeamento elevam as operações geoespaciais aéreas que exigem maior precisão e maior amplitude de visualização.

SHENZHEN, China, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DJI, líder mundial em drones civis e em tecnologia de câmeras criativas, lançou hoje a DJI Zenmuse L3. Este sistema LiDAR aéreo de alta precisão conta com um LiDAR de longo alcance de 1535 nm, capaz de alcançar 950 m até mesmo em objetos com apenas 10% de refletividade, enquanto mantém capacidades excepcionais de penetração. Com suas duas câmeras RGB de 100 MP e sistema POS de alta precisão, a aquisição de dados geoespaciais pode ser acelerada ao cobrir até 100 km² por dia. Em conjunto com a estação multifuncional D-RTK 3 e o software DJI Enterprise, a Zenmuse L3 oferece uma solução completa que simplifica as operações geoespaciais, gerando múltiplos produtos cartográficos em um único voo.

A Zenmuse L3 é lançada como o primeiro sistema LiDAR aéreo de longo alcance e alta precisão da DJI (PRNewsfoto/DJI)

Com foco em maior precisão e visibilidade ampliada, a Zenmuse L3 representa um avanço para a DJI em LiDAR de longo alcance e alta precisão, que certamente impulsionará e transformará a indústria geoespacial globalmente. Com essa nova inovação, a DJI busca expandir a adoção da tecnologia LiDAR de alto nível para levantamento aéreo em mais aplicações empresariais, como levantamento topográfico, resposta a emergências, conservação histórica, inspeção de infraestrutura de energia e setor florestal.

LiDAR de alta precisão de 1535 nm e sistema proprietário de alta precisão

O sistema LiDAR da Zenmuse L3 atinge um alcance de detecção de 950 m com uma taxa de pulsos de 100 kHz, testado sob luz ambiente de 100 klx e em objetos com 10% de refletividade. A taxa de pulso ajustável permite uma saída de energia flexível e adaptação ideal a diferentes cenários operacionais.

O LiDAR desenvolvido internamente oferece repetibilidade de medição de 5 mm a 150 m (1σ) e suporta sincronização temporal em nível de microsegundos. Projetos de mapeamento em escalas de 1:500, 1:1000 e 1:2000 podem ser suportados graças a melhorias significativas na precisão vertical (3 cm a 120 m, 5 cm a 300 m e 10 cm a 500 m). Ele pode detectar com precisão objetos menores, como linhas de energia e galhos, com uma divergência do feixe laser de apenas 0,25 mrad (1/e²) – o diâmetro do ponto na mesma faixa é aproximadamente um quinto do da Zenmuse L2.

Duas câmeras de mapeamento RGB de 100 MP

Equipada com dois sensores RGB CMOS 4/3 de 100 MP e um obturador mecânico, a Zenmuse L3 oferece precisão e eficiência significativamente aprimoradas. Pode atingir uma distância de amostragem do solo (GSD) de 3 cm, mesmo a uma altitude de voo de 300 m. Além disso, as duas câmeras de mapeamento RGB oferecem um campo de visão horizontal (FOV) de até 107°, permitindo que cada captura cubra uma área mais ampla.

Alta taxa de pulso e múltiplos retornos para capacidade superior de penetração

Reconstruções espaciais altamente precisas podem ser geradas com sua frequência máxima de emissão de pulsos de laser de 2 milhões de pontos por segundo e suporte para até 16 retornos. Com melhorias significativas de hardware, a Zenmuse L3 agora oferece um modo de varredura em forma de estrela que equilibra precisão e múltiplos ângulos de varredura. A capacidade de penetração é especialmente adequada para mapeamento de terreno, como florestas densas e ambientes urbanos, capturando mais pontos de solo com maior completude, melhorando significativamente a precisão e a integridade dos dados de terreno para ajuste e reconstrução precisa da superfície.

Alta eficiência, cobrindo até 100 km ² por dia

Quando montada no DJI Matrice 400, a Zenmuse L3 oferece eficiência excepcional. A uma altitude de voo típica de 300 m, um único voo pode cobrir até 10 km², permitindo uma cobertura diária de até 100 km². Além disso, pode capturar dados LiDAR e RGB simultaneamente para gerar uma variedade de produtos cartográficos em um único voo, incluindo mapas ortofotográficos digitais (DOM), modelos digitais de elevação (DEM) e mais – mesmo com uma razão de sobreposição lateral do LiDAR de 20%.

Solução integrada de ponta a ponta

A Zenmuse L3 se integra perfeitamente ao ecossistema da DJI para oferecer uma solução de mapeamento de ponta a ponta. Isso inclui a estação Multifuncional D-RTK 3, DJI Pilot 2, DJI Terra, DJI Modify e DJI FlightHub 2. Desde a aquisição e o processamento dos dados até a aplicação, esse fluxo de trabalho unificado é mais simples de operar e mais fácil de dominar do que as configurações tradicionais de múltiplas plataformas, ajudando os usuários a concluir com eficiência uma ampla variedade de tarefas de mapeamento.

Disponibilidade

A Zenmuse L3 está disponível para compra com distribuidores autorizados de DJI Enterprise. Saiba mais: https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

1Todos os dados foram coletados usando um modelo de produção em ambiente controlado. Para obter mais informações, consulte nosso site oficial: https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

