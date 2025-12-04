A DJI redefine a entrega aérea com o DJI FlyCart 100

Alcance Mais Entregas com o Drone de Entrega de Próxima Geração da DJI, Transportando até 80 kg com Maior Alcance de Voo e Eficiência Energética Aprimorada.

SHENZHEN, China, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DJI, líder mundial em drones civis e tecnologia de câmeras criativas, lança hoje no mercado global o DJI FlyCart 100 (FC100). Com base no inovador FlyCart 30, que tornou possível a entrega aérea no Monte Everest, o drone de entrega de próxima geração da DJI conta com uma capacidade de carga útil ainda maior, de até 80 kg, recarga mais rápida e um sistema inteligente de segurança com LiDAR, paraquedas e detecção de obstáculos por multi-sensores. Para melhorar a gestão das operações de voo, a DJI também está lançando o DJI Delivery App e o DJI DeliveryHub.

"A DJI continua a inovar para atender às necessidades do setor." Mesmo nos primeiros dias da entrega aérea, nossa avançada tecnologia de drones civis tornou-se a solução confiável globalmente para resposta a emergências, construção e logística da cadeia de suprimentos – desde o transporte de cilindros de ar e resíduos no Monte Everest até a entrega de suprimentos emergenciais após enchentes devastadoras", afirma Hao Jin, Head de Vendas de Entrega da DJI. "Com o DJI FC100 de nova geração, desenvolvemos um drone capaz de entregar mais — em capacidade de carga, autonomia e segurança — e atender a ainda mais aplicações em diversos setores."

Maior capacidade de carga útil de até 80 kg (peso máximo de decolagem de até 149.9 kg)

O FC100 foi projetado para operar nos ambientes mais desafiadores, sobrevoando montanhas, rios, lagos e baías. Com base na configuração multirrotor coaxial de quatro eixos e oito hélices de seu antecessor, o FC100 apresenta um design de asa otimizado, hélices de fibra de carbono de 62 polegadas e motores maiores com mais torque. Com essas melhorias, ele pode transportar cargas de até 65 kg por 12 km com a configuração de bateria dupla – uma melhoria significativa em relação aos 30 kg anteriores. Da mesma forma, com a configuração de emergência de bateria única, ele agora pode transportar até 80 kg por 6 km, em comparação com 40 kg.

Carregamento Ultrarápido

O Sistema de Energia do FC100 agora suporta carregamento ultrarrápido com o carregador C12000 ou o gerador D14000iE. Combinado com o design de troca rápida de baterias duplas e redundância de bateria, as operações podem continuar sem interrupção. Cada bateria de 41Ah pode ser aquecida usando a DJI Battery Incubator para garantir desempenho ideal em clima frio. As baterias podem ser utilizadas com diversos carregadores, tanto em ambientes internos quanto externos.

Novo Sistema de Guincho Flagship

O FC100 conta com o novo Sistema de Guincho Flagship, equipado com um gancho elétrico para carregamento e descarregamento mais eficientes. O guincho possui um cabo de 30 metros, oferecendo opções de liberação e recolhimento automáticas e manuais. Também pode manter uma velocidade de retração de 1,2 m/s ao lidar com cargas pesadas, garantindo uma operação eficiente e confiável.

Melhoria da segurança operacional para múltiplos cenários

O Sistema de Segurança Inteligente do FC100 está equipado com múltiplos sensores, incluindo LiDAR de alta precisão para mapeamento de terreno, radar de ondas milimétricas para detecção em 360 graus e um sistema penta-visão para maior percepção ambiental. Também conta com um paraquedas integrado que pode ser acionado em caso de emergência para reduzir efetivamente a velocidade de aterrissagem para 6 m/s e minimizar o risco para pessoas e propriedades. Com classificação IP55 de resistência à água e poeira, o FC100 pode operar em temperaturas de -20°C a 40°C, suportar ventos de até 12 m/s e voar em altitudes de até 6.000 metros.

Mantenha o controle com o DJI Delivery App e o DJI DeliveryHub

O novo DJI Delivery App permite que os pilotos operem o FC100 com seu controle, apresentando novos recursos como Modo de Operação Rota A-B e Exibição em AR. Eles também podem visualizar o status de voo em tempo real do drone e os detalhes do transporte de carga a partir da interface simplificada. Enquanto isso, o DJI DeliveryHub funciona como uma plataforma única de gestão de entregas aéreas, facilitando uma colaboração eficiente entre múltiplos sistemas. Ele oferece suporte ao planejamento eficiente de operações, monitoramento abrangente do status operacional, gestão centralizada de recursos da equipe e coleta e análise de dados. O FC100 pode ser personalizado para suportar PSDK e interfaces de alta potência para cargas úteis de terceiros.

Disponibilidade

O FC100 está disponível para compra por meio de revendedores autorizados da DJI Delivery. Saiba mais: :https://www.dji.com/flycart-100

1Todos os dados foram coletados usando um modelo de produção em ambiente controlado. Para obter mais informações, consulte nosso site oficial:https://www.dji.com/flycart-100

